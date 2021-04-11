 走出疫情创伤 浴火重生的意大利贝加莫 | 科技环境 | DW | 27.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

走出疫情创伤 浴火重生的意大利贝加莫

意大利北部城市贝加莫在新冠疫情爆发初期遭遇重创。当时医护人员不得不在病患的生死之间抉择。时隔三年，这个城市开始走出创伤，逐渐找回过去的生活节奏。

多媒体中心更多内容

防疫小飞机 送爱到偏乡

防疫小飞机 送爱到偏乡 11.04.2021

23.05.21 *** Rescuers work by the wreckage of a cable car after it collapsed near the summit of the Stresa-Mottarone line in the Piedmont region, northern Italy, Sunday, May 23, 2022. A mountaintop cable car plunged to the ground in northern Italy on Sunday, killing at least five people and sending at least three more to the hospital, authorities said. (Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese via AP)

直擊意大利纜車墜地現場 24.05.2021

更多内容来自 热点关注 (视频)

俄罗斯在乌克兰发动战争，导致全球许多产品短缺，小麦供应尤其不足。但危机有时也是转机。津巴布韦等国正计划实现小麦自给自足。在机械化和政府新政策的帮助下，津巴布韦今年的小麦收成预计将创新高。

危机变转机：多国走向小麦自给自足 26.12.2022

在如海啸般的疫情面前，中国各地医院压力山大，许多医护人员不得不抱病上班。外界担心，中国极低的老年人疫苗接种率，将会导致数十万人在这波疫情中丧生。

疫情海啸 中国各地医院直面冲击 23.12.2022

激增的疫情，让北京的医院、药房不堪重负，当局已经出台了一系列应急措施来缓解压力。普通北京市民又是如何看待这波疫情高峰？

新冠疫情攀高峰 北京市民怎么看? 21.12.2022

中国政府12月初突然放松防疫管控后，许多大城市的疫情正在爆炸式增长。在2200万常住人口的北京，殡仪馆压力陡增。

北京殡仪馆压力山大 20.12.2022

相关文章

A passenger arrives from overseas at the arrival hall of Haneda international airport in Tokyo, Monday, Nov. 8, 2021. (AP Photo/Koji Sasahara)

防范新冠 日本全面检测中国旅客 27.12.2022

由于担心中国疫情信息不透明，日本将针对自中国入境旅客采取特别措施，在机场实施全面病毒筛查。除此之外，韩国、印度以及意大利伦巴第大区也针对中国旅客出台了防疫特别措施。

dpatopbilder - 21.12.2022, China, Zhuozhou: Patienten werden im Baoding No. 2 Central Krankenhaus behandelt. Von Null-Covid zu planloser Lockerung: Seit der Explosion der Corona-Fälle und dem abrupten Ende der rigorosen Null-Toleranz-Strategie in China vor zwei Wochen verbreitet sich das Virus mit hoher Geschwindigkeit im Milliardenvolk. Vielerorts sind die Krankenhäuser voll. Foto: Dake Kang/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

中国新冠疫情: 三周或已感染2.5亿人 24.12.2022

据彭博社、《金融时报》等媒体的消息，中国国家卫健委在12月21日的一次会议上估计，本月初至今，全国累计已有约2.48亿人感染。但是官方正式发布的死亡病例数12月至今只有十余起。

15.10.2022, China, Peking: Xi Jinping, Präsident von China, leitet eine Vorbereitungssitzung für den 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in der Großen Halle des Volkes. Von dem bevorstehenden Kongress der Kommunistischen Partei Chinas ist keine Lockerung der Null-Covid-Strategie des Landes zu erwarten. Vor Beginn der einwöchigen Sitzung der knapp 2 300 Delegierten in der Großen Halle des Volkes verteidigte der Parteitagssprecher Yeli die strikten Maßnahmen. Foto: Ju Peng/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：失控的病毒 13.12.2022

上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。

Eine Frau (2.v.l) geht in der Fußgängerzone und blickt auf einen Mann, der einen Hund trägt. Trotz des Unmuts im Volk stellte die Gesundheitskommission keine Abkehr von dem harten Null-Covid-Kurs in Aussicht. +++ dpa-Bildfunk +++

“现在都阳了，我可以去照顾父亲了” 13.12.2022

坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？