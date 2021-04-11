走出疫情创伤 浴火重生的意大利贝加莫

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
意大利北部城市贝加莫在新冠疫情爆发初期遭遇重创。当时医护人员不得不在病患的生死之间抉择。时隔三年，这个城市开始走出创伤，逐渐找回过去的生活节奏。
由于担心中国疫情信息不透明，日本将针对自中国入境旅客采取特别措施，在机场实施全面病毒筛查。除此之外，韩国、印度以及意大利伦巴第大区也针对中国旅客出台了防疫特别措施。
据彭博社、《金融时报》等媒体的消息，中国国家卫健委在12月21日的一次会议上估计，本月初至今，全国累计已有约2.48亿人感染。但是官方正式发布的死亡病例数12月至今只有十余起。
上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。
坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版