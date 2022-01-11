走出新冠疫情究竟要打几针疫苗？

（德国之声中文网）德国Biontech疫苗生产厂商的负责人沙欣（ Ugur Sahin ）昨天（1月11日）表示，该药厂和美国辉瑞 (Pfizer)联合研发的针对奥密克戎的新冠疫苗将在今年1月底进入临床研究阶段。沙欣说：“如果可以获得官方批准，我们估计3月份就可以向市场投放针对奥密克戎的新冠疫苗。”

截至目前欧洲药品管理局（EMA）尚未表示，是否有必要使用专门针对奥密克戎的新冠疫苗。

辉瑞首席执行官布拉（ Albert Bourla）近日也曾表示，他并不清楚新的疫苗是否会被投入使用，辉瑞公司将自己承担风险生产新型疫苗。

Biontech和辉瑞 (Pfizer)联合研发的针对奥密克戎的新冠疫苗将在今年1月底进入临床研究阶段。

与此同时，美国沃尔特里德陆军研究所（Walter Reed Army Institute of Research）正在研发一款通用的新冠疫苗，可以保护人们免受所有SARS-CoV-2变体的感染。去年12月，该研究所刚刚结束了对疫苗的第一阶段临床试验并取得了正面效果。

与目前已经投入使用的疫苗不同，沃尔特里德陆军研究所的SpFN疫苗可以将不同的刺突蛋白附着在铁蛋白纳米颗粒的24个表面上。这意味着一个单一的纳米颗粒不仅可以容纳各种SARS-CoV-2变异毒株，还可以容纳各种其他常见冠状病毒的刺突。

72名18到55岁的成年人参加了这款新型疫苗的第一阶段临床试验。测试者或是在180天的间隔下接种了两剂疫苗或者在28天和180天的间隔下接种了3剂疫苗。接种3剂疫苗的测试者被分为两组，其中一组接种的第3剂剂量要高于另外一组。这样做是为了测试疫苗的耐受性，并收集不同剂量下抗体反应程度的数据。

《明镜周刊》报道指出，这款新型疫苗对于接种率低的贫穷国家是一个福音，因为不同于mRNA疫苗，这款疫苗对低温的要求不高，在普通冰箱中即可保存长达6个月之久。无论对于保存还是物流运输的要求都大大降低了。

反复施打加强针难以为继

欧洲药品管理局认为，虽然新冠肺炎目前在全球范围内仍是一场大流行病，但是奥密克戎变种正在逐渐将这场瘟疫变成人类可承受的地方性流行病。

该机构对于在普通人群中推广第4剂疫苗的做法表示怀疑，认为不断重复施打加强针不是“可持续”战略。

法新社引述欧洲药管局疫苗评估小组负责人卡瓦莱里（Marco Cavaleri）的看法说：“没有人确切知道我们什么时候会到达隧道的尽头，但我们会到达那里。”

他说：“随着群体免疫力的提高，同时伴随着奥密克戎变种的出现，在疫苗接种的基础上还会形成大量的自然免疫力，我们将快速接近地方流行病的趋势。”

世界卫生组织昨天表示，未来两个月内欧洲可能会有一半以上的人口感染奥密克戎变种。

同时世卫组织也认为，反复接种加强针不是一个可执行的策略。

欧洲药品管理局也证实，研究发现，虽然奥密克戎变种的传染性更强，但该变种导致的住院率仅为德尔塔（Delta）变种的三分之一到二分之一。

（德新社、法新社、明镜周刊）

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