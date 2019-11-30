走入历史？“丑闻机型”737Max暂时停产

（德国之声中文网）在美国当地时间周一股市交易结束之后，波音发布消息称，从明年1月起暂时停产737Max机型。此举可能会对美国整体经济产生巨大影响。为数众多的供应商、航空公司和其他企业都可能因此而受到损失。

一年前波音的世界还岁月静好：尽管印度尼西亚已经发生了第一起737Max机型坠机事故，不过当时似乎波音公司完全没有受到任何负面影响。公司总裁米伦伯格（Dennis Muilenburg）还在庆祝巨大成功：波音在2018财政年度销售额突破1000亿美元大关，创下了这家百年老店一项历史记录。

不过，米伦贝格被当成英雄接受欢呼的时间很快宣告终止：2019年3月，一架几乎全新的737Max在埃塞俄比亚坠落。此后，波音的这款主力机型几乎遭到全球禁飞。

《华尔街日报》此前引述内部人士报道称，波音领导认为停产该机型是最为可行的方案。当时报道中便称，波音可能在周一便会做出相关决定。而替代方案是，继续减产该机型。最后波音依然选择了停产该机型。

自动驾驶导致坠机

上周，美国联邦航空管理局曾明确表示，不会在短时间内恢复737Max机型的许可证。该机构同时要求波音公司，不要对许可证审批程序做出公开表态。此前波音公司曾表示有信心，美国联邦航空管理局在年底之前就会同意737Max机型的改进措施。

737Max机型的坠机原因之一是操控软件MCAS出现故障。调查报告显示，失事飞机几乎是在自动驾驶的状态下最终坠落地面。波音公司被批评，为了应对来自欧洲空客公司的竞争，过于仓促地将飞机推向市场，忽视产品可能存在的安全问题。坠落在印尼和埃塞俄比亚的两架飞机上共有346人，全部在事故中丧生。

737 - 半个世纪的传奇 瞅准商机 60年代中期，欧美的中短途民航市场迅猛增长，DC-9等飞机获得了巨大成功。当时市场上，还有德国汉莎以及美联航两家主流航企尚未购买双引擎中短途客机。波音获得了他们的订单，开始研制737客机。图为1967年，西雅图波音工厂内正在组装的一架波音737，客户为汉莎航空。

737 - 半个世纪的传奇 青云直上 1967年4月9日，波音737首次试飞。同年底，第一架量产型737交付予启动客户——德国汉莎航空。后者主要将其投入到欧洲内部的中短途航线上。早期的波音737，在载客约100人的情况下航程约为3400公里。

737 - 半个世纪的传奇 德国之秋 波音737也见证了许多重要的历史事件。1977年“德国之秋”期间，一架汉莎航空的波音737被巴勒斯坦恐怖分子劫持，机长被杀害。随后，西德派遣了特种部队，成功解救了剩余的机组人员以及全部乘客。而这架名为Landshut的737客机，继续飞行到2008年才最终退役。

737 - 半个世纪的传奇 与时俱进 80年代，汉莎航空的第一批女飞行员还要面对波音737早期型号里大量的机械仪表。但是，波音公司也在不断地对737进行更新换代。

737 - 半个世纪的传奇 玻璃座舱 新世代的737驾驶舱，则变成了这般模样。在所谓的“玻璃驾驶舱”里，智能化的显示屏取代了机械指针，减轻了飞行员的负担，让他们能够更好的集中精力于飞行本身。

737 - 半个世纪的传奇 乘客体验 波音737的不断进化也让乘客有所体验。更柔和的客舱灯光、更舒适的空调系统、更宽敞的行李架……不过，与70年代相比，如今的航空公司明显缩小了座椅间距，因此很难说经济舱乘客的飞行体验究竟是变好还是变坏。

737 - 半个世纪的传奇 成长的烦恼 如今的航空公司不仅仅希望装载更多乘客，也希望能够同时降低油耗。新一代的涡扇引擎更加省油，但是个头也见长。然而，早期的737是按照小尺寸引擎设计的，对于新的大引擎而言显然太低了。波音的工程师们于是将引擎进气口的下部略微削平，防止其在起降时太靠近地面而吸入异物。

737 - 半个世纪的传奇 廉航最爱 截至2017年2月，波音公司总计已经卖出了13824架737。这是民航史上销量最高的客机。廉价航空公司尤其青睐波音737，它们通常以单一机型组成庞大的机队，专门运营中短途航线。挪威航空、瑞安航空、西南航空近年来都有过一次性购买上百架737的大手笔。

737 - 半个世纪的传奇 强劲对手 在波音737(上图中间)的五十年历程中，遇到过不少强劲对手。比如麦道公司的DC-9，福克公司的福克100(上图前方)。而最强劲的对手则是空客A320(上图后方)，它1988年面世后，只花了不到30年时间，就实现了接近波音737的销量。截至2017年2月，空客A320已经卖出了13061架。

737 - 半个世纪的传奇 宝刀未老 为了应对A320的挑战，波音公司对半个世纪前面世的737再次进行升级。全新的737MAX系列，将能够装载更多乘客、消耗更少燃油、飞行更远距离。今年5月，首架737MAX就将正式交付予美国西南航空。 作者: 崔牧



石涛/洪沙 （德新社，华尔街日报）