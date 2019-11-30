 走入历史？“丑闻机型”737Max暂时停产 | 经济纵横 | DW | 17.12.2019

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经济纵横

走入历史？“丑闻机型”737Max暂时停产

坠机、禁飞，危机不断——美国波音公司经历了灾难性的一年。本周一，该公司决定停产丑闻缠身的737Max机型。

USA Renton Boeing-Werk Arbeiten an 737 Max (picture-alliance/AP Photo/T.S. Warren)

波音737Max的组装车间

（德国之声中文网）在美国当地时间周一股市交易结束之后，波音发布消息称，从明年1月起暂时停产737Max机型。此举可能会对美国整体经济产生巨大影响。为数众多的供应商、航空公司和其他企业都可能因此而受到损失。

一年前波音的世界还岁月静好：尽管印度尼西亚已经发生了第一起737Max机型坠机事故，不过当时似乎波音公司完全没有受到任何负面影响。公司总裁米伦伯格（Dennis Muilenburg）还在庆祝巨大成功：波音在2018财政年度销售额突破1000亿美元大关，创下了这家百年老店一项历史记录。

不过，米伦贝格被当成英雄接受欢呼的时间很快宣告终止：2019年3月，一架几乎全新的737Max在埃塞俄比亚坠落。此后，波音的这款主力机型几乎遭到全球禁飞。

Äthiopien Mehr als 150 Tote bei Flugzeugabsturz (Reuters/T. Negeri)

ET302航班的结局：散落在亚的斯亚贝巴东南部的坠机残片

《华尔街日报》此前引述内部人士报道称，波音领导认为停产该机型是最为可行的方案。当时报道中便称，波音可能在周一便会做出相关决定。而替代方案是，继续减产该机型。最后波音依然选择了停产该机型。

自动驾驶导致坠机

上周，美国联邦航空管理局曾明确表示，不会在短时间内恢复737Max机型的许可证。该机构同时要求波音公司，不要对许可证审批程序做出公开表态。此前波音公司曾表示有信心，美国联邦航空管理局在年底之前就会同意737Max机型的改进措施。

USA Wirtschaft l Boeing - Vorstandschef Muilenburg verliert seinen Posten (picture alliance/AP Images/J. Young)

波音高层米伦贝格："我们知道犯下了错误"

737Max机型的坠机原因之一是操控软件MCAS出现故障。调查报告显示，失事飞机几乎是在自动驾驶的状态下最终坠落地面。波音公司被批评，为了应对来自欧洲空客公司的竞争，过于仓促地将飞机推向市场，忽视产品可能存在的安全问题。坠落在印尼和埃塞俄比亚的两架飞机上共有346人，全部在事故中丧生。

  • Flugreisen kamen in den 1960er Jahren zunehmend in Mode. Sowohl in den USA als auch in Europa wuchs der Markt für Mittelstreckenflieger rasant. Lufthansa und United Airlines hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Mittelstrecken-Flieger angeschafft. Das war für Boeing die Chance. Im Bild ist eine der ersten Boeing 737 während der Fertigung in Seattle.

    737 - 半个世纪的传奇

    瞅准商机

    60年代中期，欧美的中短途民航市场迅猛增长，DC-9等飞机获得了巨大成功。当时市场上，还有德国汉莎以及美联航两家主流航企尚未购买双引擎中短途客机。波音获得了他们的订单，开始研制737客机。图为1967年，西雅图波音工厂内正在组装的一架波音737，客户为汉莎航空。

  • Am 9. April 1967 erhob sich dann zum ersten Mal eine Boeing 737 in die Luft. Noch im selben Jahr wurde die Lufthansa der erste Käufer. Mit der Maschine konnte die deutsche Fluglinie rund 100 Passagiere transportieren und 3400 Kilometer weit fliegen. Das Unternehmen setzt die Boeing vor allem im Liniendienst innerhalb Europas ein.

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    青云直上

    1967年4月9日，波音737首次试飞。同年底，第一架量产型737交付予启动客户——德国汉莎航空。后者主要将其投入到欧洲内部的中短途航线上。早期的波音737，在载客约100人的情况下航程约为3400公里。

  • Auch Teil der Boeing-Geschichte: Die Landshut - eine Maschine vom Typ 737 - wird 1977 von vier palästinensischen Terroristen entführt. Sie ermorden den Kapitän. Doch eine deutsche Spezialeinheit befreit später alle 86 Passagiere und die übrige Crew. Danach flog die Landshut weiter bis zu ihrer endgültigen Ausmusterung im Jahr 2008.

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    德国之秋

    波音737也见证了许多重要的历史事件。1977年“德国之秋”期间，一架汉莎航空的波音737被巴勒斯坦恐怖分子劫持，机长被杀害。随后，西德派遣了特种部队，成功解救了剩余的机组人员以及全部乘客。而这架名为Landshut的737客机，继续飞行到2008年才最终退役。

  • Die Flugzeuge werden ständig weiterentwickelt. Während die ersten Lufthansa-Pilotinnen noch hinter analogen Armaturen Platz nehmen, stellte der Flugzeugbauer nach und nach um. In den frühen 1980er-Jahren verändert Boeing die 737 erstmals in erwähnenswertem Umfang - und das Cockpit bekommt Bildschirme.

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    与时俱进

    80年代，汉莎航空的第一批女飞行员还要面对波音737早期型号里大量的机械仪表。但是，波音公司也在不断地对737进行更新换代。

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    737 - 半个世纪的传奇

    玻璃座舱

    新世代的737驾驶舱，则变成了这般模样。在所谓的“玻璃驾驶舱”里，智能化的显示屏取代了机械指针，减轻了飞行员的负担，让他们能够更好的集中精力于飞行本身。

  • Auch aus dem Blick der Passagiere hat sich die Boeing 737 verändert. Sanftere Beleuchtung, größere Gepäckfächer und verbesserte Belüftung machen Flugreisen angenehmer. Bei der Beinfreiheit müssen die Economy-Passagiere aber im Vergleich zu den Anfangsjahren Einschnitte hinnehmen. So ist der Abstand der Sitze heute deutlich kleiner.

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    乘客体验

    波音737的不断进化也让乘客有所体验。更柔和的客舱灯光、更舒适的空调系统、更宽敞的行李架……不过，与70年代相比，如今的航空公司明显缩小了座椅间距，因此很难说经济舱乘客的飞行体验究竟是变好还是变坏。

  • Heute sollen nicht nur mehr Passagiere in das Flugzeug passen, auch der Spritverbrauch soll sinken. Boeing setzte dafür größere Triebwerke in die Maschinen ein. Weil die 737 aber mit tief liegenden Triebwerken konzipiert war, musste der Antrieb unten abgeflacht werden.

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    成长的烦恼

    如今的航空公司不仅仅希望装载更多乘客，也希望能够同时降低油耗。新一代的涡扇引擎更加省油，但是个头也见长。然而，早期的737是按照小尺寸引擎设计的，对于新的大引擎而言显然太低了。波音的工程师们于是将引擎进气口的下部略微削平，防止其在起降时太靠近地面而吸入异物。

  • Mit insgesamt 13.824 Bestellungen (Stand Februar 2017) ist die 737 aktuell der meistverkaufte Passagierflieger der Luftfahrtgeschichte. Insbesondere Billig-Airlines, deren Flotten häufig nur aus einem Flugzeugtyp bestehen, kaufen manchmal auf einen Schlag Dutzende der Maschinen.

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    廉航最爱

    截至2017年2月，波音公司总计已经卖出了13824架737。这是民航史上销量最高的客机。廉价航空公司尤其青睐波音737，它们通常以单一机型组成庞大的机队，专门运营中短途航线。挪威航空、瑞安航空、西南航空近年来都有过一次性购买上百架737的大手笔。

  • Der Airbus A320 kam Ende 80er Jahre auf den Markt und wurde schnell zum Verkaufsschlager. Innerhalb von 30 Jahren hat sich das europäische Konkurrenzmodell mit 13.061 (Stand Februar 2017) verkauften Fliegern eng an den Rekord der Boeing 737 angepirscht.

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    强劲对手

    在波音737(上图中间)的五十年历程中，遇到过不少强劲对手。比如麦道公司的DC-9，福克公司的福克100(上图前方)。而最强劲的对手则是空客A320(上图后方)，它1988年面世后，只花了不到30年时间，就实现了接近波音737的销量。截至2017年2月，空客A320已经卖出了13061架。

  • Nachdem Airbus eine Überarbeitung der A320-Familie ankündigt, überarbeitet auch Boeing die 737. Die Maschinen der sogenannte 737 Max-Linie sollen mehr Passagiere transportieren und dabei weniger Kerosin verbrauchen. Die ersten Maschinen werden dieses Jahr pünktlich zum 50. Geburtstag ausgeliefert.

    737 - 半个世纪的传奇

    宝刀未老

    为了应对A320的挑战，波音公司对半个世纪前面世的737再次进行升级。全新的737MAX系列，将能够装载更多乘客、消耗更少燃油、飞行更远距离。今年5月，首架737MAX就将正式交付予美国西南航空。

    作者: 崔牧


石涛/洪沙 （德新社，华尔街日报）

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