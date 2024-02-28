赤字千億儲備十年最低 港府全面「撤辣」救樓市

（德國之聲中文網）香港政府2月28日公佈新一份財政預算案，錄得1016億元赤字（港元，下同），較原來估算多出接近一倍，也是過去五年來第四次財赤。當局預計來年庫房會繼續有數百億元赤字，最快2026/27年度才有望轉虧為盈。

政府財政儲備創十年新低，從高峰期過萬億元跌至7300多億元。原因是香港房地產和股票市場疲弱，令政府主要收入來源--賣地收益和印花稅都比預期大減。政府整體收入是八年來最少，在上年度便有多幅地皮流標，地價收入創2008年以來最低。

港府預測來年GDP增長2.5%至3.5%。這次選用象徵晨曦的橙杏色作為預算案封面，財政司司長陳茂波說中港經濟前景皆正面。他向傳媒表示：「這幾年來無論招商引資、吸人才吸資金，港府都有非常好的進展，所以我們對於香港經濟前景是樂觀的。除了自己的努力，國家也很支持我們。我們研判認為內地經濟在未來幾年都是穩中向好，較快發展。」

救樓市開源節流

事實上，香港各界原本寄望2023年初全面與中國內地通關後，會帶動經濟快速反彈，但是一年下來不單止結果有落差，樓市和股市大瀉，比其主要對手經濟體都要疲弱。雖然失業率和通脹維持平穩，但是港股恒生指數暴跌13%，樓價跌7%，交投量萎縮5%。

在預算案公佈前，地產界和多個建制政黨皆極力要求政府「撤辣救市」，成為本年度焦點。結果當局決定，即日全面取消實施了13年的置業印花稅政策，意味所有住宅物業交易都毋須再額外徵稅。這項俗稱「樓市辣招」的政策推出時，主要為內地人的大量境外投資者來港買房和炒賣，樓價急升導致本地人難以負擔，當局為了壓抑需求而實行此措施。

當局同時即日起取消部分按揭壓力測試，上調按揭可借貸比例。多項救市消息一出，市場視之為強心針，地產商和代理的股價馬上報捷，收市升幾個百分點。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波向DW表示，此舉對於提振樓市的作用輕微。他認為關鍵仍在於中國內地經濟復甦速度和減息進度，而股市衰退也大大減少人們投資買房的意慾。

大力要求「撤辣」的中原地產創辦人施永青說，目前市場面對信心不足和流通量低的問題，令自用的買家都不敢入市。他向有線新聞表示，相信3月交投量可望按月增三成，樓價有機會略為反彈，但長遠而言難說。「如經濟不改善、不減息，很難期望樓價會升，而家只是稍為站穩。」

分析：流於表面 策略欠奉

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇近日在《金融時報》撰文（Stephen Roach），提出香港已經完蛋（Hong Kong is over），歸因於本地政治、中國經濟和中美關係三大因素，而在回歸二十多年後港股走勢在全球墊底。這番言論引來高官們高調反駁，但不同數據都顯示香港的疫後復甦進度的確落後於主要對手。

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港府的這份預算案繼續提出向中國內地融合的經濟策略，例如商討引入內地股票大宗交易、建設離岸人民幣生態系統、加快發展北部都會區等。德勤會計師事務所認為，港府應該進一步向基金公司和家族辦公室提供稅務優惠，吸引資金落戶。

疫後開關零售和飲食業不升反跌，雖然去年有訪港旅客有3000萬人次，但以內地客為主的客群經濟模式大幅改變，令市道只是「旺丁不旺財」。為此，預算案提出增撥逾10億元推動旅遊活動，包括每月在維多利亞港舉辦煙火和無人機表演、推出「沉浸式深度遊」等。

但是與此同時為了增加財政收入，政府會恢復徵收3%酒店稅。其他開源措施還有：大幅發債1200億元、略為增加高薪人士的入息稅率、商業登記順加價等等。不過，一眾高官和19萬名公務員沒有如疫情期間般減薪或凍薪，中大商學院學者李兆波指此舉對於減輕赤字有立竿見影的效果，他對政府沒有這麼做表示驚訝。

整體而言，李兆波認為預算案的可持續經濟策略欠奉，當局只在執行層面上開源節流，沒有解決結構性問題，對於重振競爭力的幫助不大。港府估算後年可以收支平衡，他認為這個預測太樂觀，因部分赤字其實是借用發債來抵銷，縱然負債比率屬低水平。撇除經濟因素，政治不穩和施政質素強差人意仍是未散去的陰霾，他說：「香港要展示如何在國安法和基本法23條之下，維持它作為國際金融中心的角色。」

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