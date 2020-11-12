赞疫苗成就 特朗普称“时间证明”下届谁执政

（德国之声中文网）周五，美国总统特朗普在白宫的玫瑰花园发表讲话，这也是他在美国媒体宣布拜登赢得大选的消息之后首次公开露面。尽管仍然没有直接谈到选举话题，但是之前坚定的胜利自信似乎已经开始逐渐瓦解。

特朗普在讲话中称，新冠疫苗“很快”就有了，12月份就会有第一批美国人试接种。不过，疫苗还必须要完成试验，并得到美国食品与药物管理局的批准才可投入使用。这一款由辉瑞（Pfizer）和Biontech联合开发的疫苗有望在明年4月提供给广大民众。特朗普说，美国政府已经通过协议认购了1亿支疫苗制剂，并且还可以随时追加订单。

“时间会证明”

从时间上来看，疫苗的投入使用将是下届美国政府的任务了。而在周五的讲话中，特朗普首次承认了在下届政府的问题上存在不确定性。谈到美国目前新冠感染人数再次激增，特朗普说，自己领导的政府不会下令再次采取封闭措施。“希望不管未来发生什么，谁知道是哪个政府呢，我认为时间会说明一切。但我可以告诉你们，本届政府将不会采取封闭措施。”

其中的言外之意似乎是，如果拜登领导下一任政府，就不知道会不会下令封城了。但是在周五的讲话中，特朗普没有回答现场记者的任何提问，也拒绝就大选结果发表更多的评论。

与此同时，美国大选中计票最慢的两个联邦州也公布了结果。拜登赢得了佐治亚州，而特朗普则拿下北卡罗来纳州。这样两位候选人赢得的选举人票数也已经出炉：拜登一共赢得306张选举人票，而特朗普则得到232张选举人票。虽然佐治亚州由于双方票数差距很近，目前还在重新计票，但是专家估计，这不会对最终的选举结果造成决定性的影响。

颇具讽刺性的一点是，拜登这次获得的选举人票数306，和四年前特朗普战胜克林顿时获得的票数正好相同。当时他宣称自己取得了“压倒性的胜利”，然而同样的票数在今天的他看来却只有“通过舞弊”才可能获得。

“美国有史以来最安全的大选”

在关于选举结果的争议中，特朗普一方目前承受的压力与日俱增。多家机构都已经驳斥了这位现任总统所宣称的“选举舞弊”论调，并且表示这届大选是美国有史以来最为安全的一次。美国国土安全部下属的数字安全署发表声明，称在2020年总统大选中，没有证据表明任何投票系统删除或丢失选票，改变选票，或以任何方式受到损害。特朗普团队的律师在多个联邦州都发起了诉讼，但是至今没有取得太多成功，也没有提供有关大规模选举舞弊或者计票失误的有力证据。



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