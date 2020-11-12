赞疫苗成就 特朗普称“时间证明”下届谁执政

（德国之声中文网）周五，美国总统特朗普在白宫的玫瑰花园发表讲话，这也是他在美国媒体宣布拜登赢得大选的消息之后首次公开露面。尽管仍然没有直接谈到选举话题，但是之前坚定的胜利自信似乎已经开始逐渐瓦解。
特朗普在讲话中称，新冠疫苗“很快”就有了，12月份就会有第一批美国人试接种。不过，疫苗还必须要完成试验，并得到美国食品与药物管理局的批准才可投入使用。这一款由辉瑞（Pfizer）和Biontech联合开发的疫苗有望在明年4月提供给广大民众。特朗普说，美国政府已经通过协议认购了1亿支疫苗制剂，并且还可以随时追加订单。
“时间会证明”
从时间上来看，疫苗的投入使用将是下届美国政府的任务了。而在周五的讲话中，特朗普首次承认了在下届政府的问题上存在不确定性。谈到美国目前新冠感染人数再次激增，特朗普说，自己领导的政府不会下令再次采取封闭措施。“希望不管未来发生什么，谁知道是哪个政府呢，我认为时间会说明一切。但我可以告诉你们，本届政府将不会采取封闭措施。”
其中的言外之意似乎是，如果拜登领导下一任政府，就不知道会不会下令封城了。但是在周五的讲话中，特朗普没有回答现场记者的任何提问，也拒绝就大选结果发表更多的评论。
与此同时，美国大选中计票最慢的两个联邦州也公布了结果。拜登赢得了佐治亚州，而特朗普则拿下北卡罗来纳州。这样两位候选人赢得的选举人票数也已经出炉：拜登一共赢得306张选举人票，而特朗普则得到232张选举人票。虽然佐治亚州由于双方票数差距很近，目前还在重新计票，但是专家估计，这不会对最终的选举结果造成决定性的影响。
颇具讽刺性的一点是，拜登这次获得的选举人票数306，和四年前特朗普战胜克林顿时获得的票数正好相同。当时他宣称自己取得了“压倒性的胜利”，然而同样的票数在今天的他看来却只有“通过舞弊”才可能获得。
“美国有史以来最安全的大选”
在关于选举结果的争议中，特朗普一方目前承受的压力与日俱增。多家机构都已经驳斥了这位现任总统所宣称的“选举舞弊”论调，并且表示这届大选是美国有史以来最为安全的一次。美国国土安全部下属的数字安全署发表声明，称在2020年总统大选中，没有证据表明任何投票系统删除或丢失选票，改变选票，或以任何方式受到损害。特朗普团队的律师在多个联邦州都发起了诉讼，但是至今没有取得太多成功，也没有提供有关大规模选举舞弊或者计票失误的有力证据。
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美国大选 漫画家们觉得很好画
早安美国
大选结果终于出来了？连山姆大叔和自由小姐都不敢相信。毕竟投票站已经关闭了好几天。从那时起，美国人和全世界一起都急切的想知道谁是白宫的下一个主人。所有反反复复终于结束了吗？人们又可以走上街头吗？或者像漫画里山姆大叔问的那样，“人们还敢起床吗？”他自己对此还不是十分确信……
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齐头并进
乔治亚是说“拜登领先”，北卡州则说“特朗普领先”。每天的情况都有所变化。就在特朗普愤怒批评选举舞弊的时候，拜登则矜持克制——但还是以总统的风范表示将会再次团结这个分裂的国家。人们对大选全天候的关注，让另外一位主角顿时没有了存在感——新冠病毒。
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玩偶术
大选日当天，计票结果还远远没有出炉的时候，特朗普就宣称自己获胜了。这位在任总统不厌其烦的强调“他们”偷走了大选，早就表示在败选时会派出一支强大的律师军团出征。
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空气中的火药味
特朗普口中“他们”，是民主党邮寄投票的选民。特朗普觉得这些选民的投票绝对非法。这位尚且在位的总统说，“如果统计合法的选票，我会轻松获胜”。如果这一切都没用呢，在西班牙漫画家“Amorim”看来，总统会用他的特氏解决法来帮助自己获胜。
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自由女神只会是麻烦
如今自由女神的日子可不好过……特朗普的律师已经针对微弱劣势败选的几个州的选举“假消息”提出了法律诉讼。特朗普说会把官司一直打到最高法院。如今，特朗普觉得民主党的领导层背弃了他，因为这些人不愿意站出来支持他的阴谋论。
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幸好还有“骄傲男孩”
漫画中的特朗普说：“我不喜欢选举的结果”，旁边一位“骄傲男孩”问他“老板，我们要打死他们吗？”。既然党内的同志们靠不住，那就只能指望忠实的粉丝们了。特朗普早就告诉他们，邮寄选票不安全。所有有数百人在计票场所门前示威：“停止计票，停止偷窃！”有些人甚至曾尝试以暴力的方式进入。对于特朗普来说，这样的冲突事件是“爱与关怀”的标志。
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来自阿富汗的问候
阿富汗漫画家Shahid Atiq用这幅画来描线特朗普在他家乡的所作所为。有权有势的人决定一切，人民没有生存的空间。被压在膝盖下的自由女神，命运和死于警察暴力的乔治·弗洛伊德一样。美国作为全世界最古老的民主国家之一，形象已经受损。
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政治死亡——这次是真死了
无论特朗普怎么哭着喊着说“我赢了，我赢了，我赢了……”——没有人会再相信他，政治死神安慰着说“好好，你赢了”，已经来接他了。哥斯达黎加漫画作者Arcadio Esquivel笔下的这个特朗普看上去像淘气的小孩，甚至会让人心起怜悯。
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乔版的“再度伟大”
这就是他，新总统，芳龄77，民主党的希望之星。漫画家Karsten担忧的是，乔·拜登其实或许会让医药行业“再度伟大”，他身旁的包装箱上写着“治疗老年痴呆症药物“。特朗普不是也将这位对手称为“瞌睡乔”吗？
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卡住了
特朗普时代，蓝色民主党阵营和红色共和党阵营之间的隔阂越来越深。这道隔阂贯穿整个国家，甚至分裂了许多家庭。拜登是否能成功的统一美国，不仅仅是漫画家Mirco Tomicek提出的问题。尤其是在现任总统拒绝自愿离开白宫的情况下。
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指挥战斗到最后一刻
瞧瞧这位：沉船的时候船长不会离开。特朗普也不会毫无抵抗的离开白宫。他的想法是保住总统的位置，不让民主党人“偷走”。这位总统的任期只会延续到明年1月20日，凡事都有结束的时候……
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悲欢离合
然后，特朗普时代就会成为历史。但没人会就这样离开的：漫画家Pierre在作品中，体现了特朗普离开白宫时用指甲留下的痕迹。漫画中的一位白宫游客讲解员说：“您现在看到的是上一任总统留下的痕迹，请注意看上面的指甲”。看上去，有些人真的不愿意就这样永远的离开……
作者: Suzanne Cords