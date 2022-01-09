赞比亚急需债务重组 中国左右为难

(德国之声中文网) 就在今年4月，北京方面刚刚同意和法国共同担任赞比亚官方债权人委员会的主席。此举受到了赞比亚政府的欢迎。现任政府去年上台以来，一直将该国的债务问题作为执政优先事项。

目前，这个刚刚成立的债权人委员会还没有举行第一次会议。而在5月举行的西方七国集团财长会议上，与会各方则呼吁中国为赞比亚债务减免进程做出"建设性贡献"。

据一名知情的法国官员向路透社披露，中国在棘手的债务重组方面缺乏经验，导致其公共贷款机构之间协调缓慢，阻碍了对赞比亚的债务减免进程。这名不愿具名的圈内人士还说，作为债权国，中国尚有一个学习过程。他指出，中国有许多内部程序造成的延误，"我们还需要在中国内部进行更有效的协调，因为有许多不同机构一直在放贷。"

中国外交部则在答复路透社问询时表示，中方"高度重视赞比亚对债务问题的关切，并支持解决其债务问题的多边努力。"

中国财政部：担心制造先例

根据波士顿大学的一项调研，在过去十年中，中国已经成为了非洲国家的主要公共贷款人。而自2000年以来，中国为非洲国家提供的信贷总额高达1600亿美元。

现在，新兴市场投资者以及其他债务国正在密切关注赞比亚的情况，以了解北京方面今后面对支出过度的债务国时会有多宽松。

另一名知情人士告诉路透社，虽然中国央行一直愿意推动赞比亚债务重组进程，但是中国财政部却始终担心，如果中方承担了对赞比亚贷款的巨大损失，就会面对其他国家"开创一个昂贵的先例"。这名消息人士还说，财政部尤其关注提供了绝大部分对外援助贷款的各开发银行。

第三名消息人士则披露说，在协调国内众多贷款机构的同时，中国政府一直对参与G20的多边债务进程犹豫不决。相比之下，在双边谈判中，中国就能关注更为全面的战略目标。

中国外交部：继续提供必要支持

赞比亚去年12月与国际货币基金组织就14亿美元的扩充信贷机制达成了工作人员级别的协议。不过，在赞比亚和其债权人同意将其债务减少到可持续的水平之前，这笔扩充贷款不能发放。

赞比亚财政部长已经多次表示，希望债务问题谈判能够在6月底之前结束。不过分析人士认为，这个时间表太过乐观。

赞比亚财政部在一份电子邮件声明中表示，"债务负担正在扼杀我们国家的增长潜力，债务重组工作正变得日益紧迫。"

中国外交部则说，中方愿意与国际社会合作，继续在能力范围内向赞比亚提供必要的支持，以解决其目前的实际困难。

(路透社等)

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