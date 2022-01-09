 赞比亚急需债务重组 中国左右为难 | 经济纵横 | DW | 31.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

赞比亚急需债务重组 中国左右为难

2020年，位于东非的赞比亚成为了新冠疫情爆发后首个债务违约的国家。根据官方数据，该国的债务总额为GDP的120%，2021年底外债高达170亿美元，其中1/3是欠中国的。然而，在是否减免该国债务方面，中国方面犹豫不决。

中国企业在赞比亚投资的一座煤矿

中国企业在赞比亚投资的一座煤矿

(德国之声中文网) 就在今年4月，北京方面刚刚同意和法国共同担任赞比亚官方债权人委员会的主席。此举受到了赞比亚政府的欢迎。现任政府去年上台以来，一直将该国的债务问题作为执政优先事项。

目前，这个刚刚成立的债权人委员会还没有举行第一次会议。而在5月举行的西方七国集团财长会议上，与会各方则呼吁中国为赞比亚债务减免进程做出"建设性贡献"。

据一名知情的法国官员向路透社披露，中国在棘手的债务重组方面缺乏经验，导致其公共贷款机构之间协调缓慢，阻碍了对赞比亚的债务减免进程。这名不愿具名的圈内人士还说，作为债权国，中国尚有一个学习过程。他指出，中国有许多内部程序造成的延误，"我们还需要在中国内部进行更有效的协调，因为有许多不同机构一直在放贷。"

DW.COM

关于中国在非洲大陆的投资者及借贷方角色，外界有众说纷纭的各种传言。若无法还债中国会接管其基础设施？非洲国家必须遵守秘密条款？德国之声针对几个常见传言进行事实核查。

斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。

三年一度的中非合作论坛于29日至30日间于塞内加尔召开，中非过去几年间加速合作，双边贸易额也稳健上升，然美国重回非洲及许多非洲国家背负的庞大债务，也成为中非合作的隐忧。

中国外交部则在答复路透社问询时表示，中方"高度重视赞比亚对债务问题的关切，并支持解决其债务问题的多边努力。"

中国财政部：担心制造先例

根据波士顿大学的一项调研，在过去十年中，中国已经成为了非洲国家的主要公共贷款人。而自2000年以来，中国为非洲国家提供的信贷总额高达1600亿美元。

现在，新兴市场投资者以及其他债务国正在密切关注赞比亚的情况，以了解北京方面今后面对支出过度的债务国时会有多宽松。

另一名知情人士告诉路透社，虽然中国央行一直愿意推动赞比亚债务重组进程，但是中国财政部却始终担心，如果中方承担了对赞比亚贷款的巨大损失，就会面对其他国家"开创一个昂贵的先例"。这名消息人士还说，财政部尤其关注提供了绝大部分对外援助贷款的各开发银行。

第三名消息人士则披露说，在协调国内众多贷款机构的同时，中国政府一直对参与G20的多边债务进程犹豫不决。相比之下，在双边谈判中，中国就能关注更为全面的战略目标。

早在70年代，中国就援建了坦赞铁路，为地处内陆的赞比亚提供了一条矿产出海通道

早在70年代，中国就援建了坦赞铁路，为地处内陆的赞比亚提供了一条矿产出海通道

中国外交部：继续提供必要支持

赞比亚去年12月与国际货币基金组织就14亿美元的扩充信贷机制达成了工作人员级别的协议。不过，在赞比亚和其债权人同意将其债务减少到可持续的水平之前，这笔扩充贷款不能发放。

赞比亚财政部长已经多次表示，希望债务问题谈判能够在6月底之前结束。不过分析人士认为，这个时间表太过乐观。

赞比亚财政部在一份电子邮件声明中表示，"债务负担正在扼杀我们国家的增长潜力，债务重组工作正变得日益紧迫。"

中国外交部则说，中方愿意与国际社会合作，继续在能力范围内向赞比亚提供必要的支持，以解决其目前的实际困难。

(路透社等)

观看视频 01:56

中国对非洲贷款：有赞有弹

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

In this photograph taken on February 24, 2020 Chinese and Sri Lankan labourers work at a construction site on reclaimed land, part of a Chinese-funded project for Port City, in Colombo. - From an artificial island in Sri Lanka to a bridge in Bangladesh and hydropower projects in Nepal and Indonesia, China's trillion-dollar Belt and Road plan is stuttering under the effects of the deadly coronavirus. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) / TO GO WITH AFP STORY 'HEALTH-VIRUS-DIPLOMACY-TRADE-CHINA-SASIA' FOCUS BY POORNIMA WEERASEKARA (Photo by ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

深陷经济危机 斯里兰卡寻求重组中国债务 09.01.2022

斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。

04.12.2015 **** China's President Xi Jinping (L) shakes hands with Zimbabwe's President (R) Robert Mugabe while South Africa's President Jacob Zuma looks on during a Forum on China-Africa Cooperation in Sandton, Johannesburg, December 4, 2015. REUTERS/Siphiwe Sibeko Copyright: Reuters/S. Sibeko

中非合作论坛：稳健发展或「梦醒时分」？ 29.11.2021

三年一度的中非合作论坛于29日至30日间于塞内加尔召开，中非过去几年间加速合作，双边贸易额也稳健上升，然美国重回非洲及许多非洲国家背负的庞大债务，也成为中非合作的隐忧。

Senegalese hold Chinese and Senegalese flags upon the arrival of Chinese President Xi Jinping for a state visit on July 21, 2018 in Dakar. (Photo by SEYLLOU / AFP) (Photo credit should read SEYLLOU/AFP/Getty Images)

DW事实核查：中国靠贷款敲诈非洲？ 10.06.2021

关于中国在非洲大陆的投资者及借贷方角色，外界有众说纷纭的各种传言。若无法还债中国会接管其基础设施？非洲国家必须遵守秘密条款？德国之声针对几个常见传言进行事实核查。

广告

对于华为 我们应该感到担忧吗？

加拿大不久前以担忧国家安全为由，宣布禁止华为参与其5G网络建设。对于这个中国科技巨头而言，这又是沉重一击。此前，美、英等国已经对华为下达了类似禁令。这种担忧有道理吗？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  