 赞比亚修公路 谁出钱？谁赚钱？ | 经济纵横 | DW | 09.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

赞比亚修公路 谁出钱？谁赚钱？

赞比亚修建连接首都卢萨卡和北部商业中心恩多拉公路的合同被授予三家中资企业组成的联合体。由于赞比亚的两个养老基金会为这个项目提供数百万美元的资金而引起当地不少人的不满。

赞比亚北部商业中心恩多拉。

赞比亚北部商业中心恩多拉。

（德国之声中文网）赞比亚政府宣布计划重建修建连接首都卢萨卡和该国北部商业中心恩多拉之间长达327公里的公路。该项目预计耗资将超过5.77亿美元。

这个计划已酝酿多年，最初来自前总统伦古（Edgar Lungu）构想，预计造价12亿美元。由于预计的项目金额过高，伦古因此遭到严厉批评。而且最终由于赞比亚外债日益高涨，这一修路计划未能实现。

去年，赞比亚现任总统希奇莱马（Hakainde Hichilema）在该国外债违约之后取消了一笔来自中国价值16亿美元的贷款。重建道路的资金原本是贷款的一部分。

修路不借钱

相反，赞比亚现在选择了一种不同的融资模式——公私合作伙伴关系。 “我们不会为这条道路借一分钱。”赞比亚财政与国家规划部长穆索科图瓦内（Situmbeko Musokotwane）说。

他随后宣布，三家中资企业组成的Messrs Macro Ocean Investment已获得重建、管理和维护该条道路的合同。

Macro Ocean Investment包括设备制造商中航工程、浙江交通建设集团和中国铁路第七局。

穆索科图瓦内还表示，赞比亚的两个养老基金将向Macro Ocean Investment提供资金。

赞比亚现任总统希奇莱马（Hakainde Hichilema）

赞比亚现任总统希奇莱马（Hakainde Hichilema）

赞比亚“经济引擎”的“主动脉”

在为期三年的施工期后，该合作伙伴有望根据22年的特许权收回其投资。计划中修建的这条道路是赞比亚这个内陆国家最重要的连接线之一，每天通行的车辆将超过1万辆次。赞比亚北部的铜带地区的几乎全部铜矿出口都需要经过这条公路运输。

“我们不能低估这条公路作为这个国家经济引擎主动脉的潜力。”交通部长塔亚利（Frank Tayali）说。

尽管拖延了很长时间，许多赞比亚人对这一消息表示欢迎。一位住在卢萨卡的居民对德国之声记者说：“通往铜矿地区的道路实在太坑洼了，我都不敢去那边。”他还说，公路修好后，他就要去看望住在恩多拉的母亲。他希望公路修建好之后拥堵问题可以得到缓解，致命的交通事故也可以减少。

赞比亚盛产铜矿。

赞比亚盛产铜矿。

反对的意见

虽然有些人对这一项目感到欣喜，但是也有很多人表示不满。他们想知道，为什么将合同授予外国公司，而赞比亚养老基金会却为其买单。

居住在铜矿地区的一个音乐创作人说，他希望修建这条道路，但应该由当地人来完成。他说：“我们现在应该推广赞比亚的公司。”他说，他觉得赞比亚有很多公司可以胜任这一项目。

公路修建完成之后，中资企业将会收取超过22年的过路费。赞比亚反对党领袖姆文达（Kasonde Mwenda）说：“在此期间，我们的国家将失去收取资金的机会，而这些资金可以用于医院、学校和农业部门。”

他认为收取过路费的时间太长。“而且道路会损坏，需要资金修复。”他说。

他说：“这就是场骗局，是犯罪行为。仅在12年内，这家公司就会收回他们的投资，并会赚取超过15亿美元的利润。”

卢萨卡商人姆巴勒（Suzgo Mbale）也很愤怒：“当我们自己出资修建公路时，我们为什么要将其私有化？”

最近反对党组织的一次抗议活动中，警察拘捕了23人。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/A-B. Jalloh)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    卢城华埠

    乍一看，会误以为这是中国某个小城市的一角。其实，这是赞比亚首都卢萨卡的中国市场（JCS Food Market）。在这里，人们可以购买蔬菜、水果、海鲜甚至手机等小电器，也可以品尝到原汁原味的中国菜肴。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/A-B. Jalloh)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    买菜吃饭

    来这个市场买菜、吃饭的，大多是中国面孔——主要是中国大企业派驻卢萨卡的员工。卖菜、帮工和打扫卫生的，则大多是赞比亚人。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/A-B. Jalloh)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    川味后厨

    这是市场上一家川味馆子的后厨。中国厨师掌勺，几名赞比亚人打下手。在中午时间点菜的人很多，大厨一直在忙着炒菜。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/F. Wan)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    “向中国人学习”

    在中国市场卖菜的的这两位姑娘表示，自己才来这里不久，生意一般般。右边的姑娘说，中国人不错，“我们可以从中国人身上学如何做生意”。不过她们俩均表示，从没有过中国朋友。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/F. Wan)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    “喜欢抱团”

    另一位卖菜姑娘则有一位常来找她买菜的中国友人——图中的这位中工国际的外派业务员，他在赞比亚生活了13年。这位先生告诉德国之声，他非常喜欢卢萨卡，很习惯这边的生活。“我融入的不错，但好像是一个个例。不过大多数（中国）人恐怕做不到。……中国人一般比较喜欢抱团。”

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/F. Wan)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    满意的雇员

    在市场一家海鲜摊工作的这位赞比亚姑娘（左）笑着说，她的中国老板（右）付的薪水“挺高的”。短短数分钟，就有数名中国顾客前来选购海鲜，看起来生意不错。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/F. Wan)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    保洁姑娘

    这个市场提供各种不同的中国风味，既能吃到北京烤鸭，也能吃到麻辣小龙虾。不过残羹冷炙需要打扫。这位赞比亚姑娘负责市场清洁工作。看到有人拍照，正在扫地的她露出了灿烂的笑容。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/A-B. Jalloh)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    熊猫迎客

    市场外赫然矗立着这只“大熊猫”，仿佛在迎接往来的宾客。在卢萨卡以及整个赞比亚，完全看不到麦当劳——“山姆大叔”没有进入这个国家，来这里的是“四川饭店”、“亚洲超市”，还有这些被看作中国国宝的“大熊猫”。

    作者: Abu-Bakarr Jalloh, Fang Wan


© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

中国在非洲--赞比亚调查(1): 反华情绪为何激增？

中国在非洲大举投资、大兴土木，但喝彩寥寥。在赞比亚这个与中国拥有“传统友谊”的国家，近年来反华情绪明显上升。德国之声记者进行了实地调查报道，看看问题到底出在哪里。

赞比亚急需债务重组 中国左右为难

2020年，位于东非的赞比亚成为了新冠疫情爆发后首个债务违约的国家。根据官方数据，该国的债务总额为GDP的120%，2021年底外债高达170亿美元，其中1/3是欠中国的。然而，在是否减免该国债务方面，中国方面犹豫不决。

相关内容

15.3.2023***A sign of Credit Suisse bank is seen on a branch in Geneva, on March 15, 2023. - Asian markets slid on March 16, 2023 led again by banks, with contagion talk sweeping across trading floors owing to fears about European giant Credit Suisse. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

客座评论：下次金融危机会有多深？ 21.03.2023

硅谷银行和瑞信接连倒下，还会有其他金融机构步其后尘吗？这一切和美国与中国之间的竞争，有怎样的关系？谁又能笑到最后？

A group of people chats after receiving food donated by the World Food Programme (WFP) and World Vision in Simumbwe on January 22, 2020. - Funding is desperately needed to meet the needs of the 2.3 million severely food insecure people in Zambia. (Photo by Guillem Sartorio / AFP) (Photo by GUILLEM SARTORIO/AFP via Getty Images)

债务难题如何解？美财长和IMF总裁访问赞比亚 23.01.2023

美国财长耶伦1月22日抵达非洲之行的第二站赞比亚访问。同一天，国际货币基金总裁格奥尔基耶娃也抵达该国。2020年11月，赞比亚成为非洲首个在新冠大流行中出现债务违约的主权国家。中国是赞比亚最大债权人。

22.09.2019, Kvareli, Kachetien, GEO - Nationalfahnen der Volksrepublik China und der Bundesrepublik Deutschland. asiatisch, Asien, aussen, Aussenaufnahme, Banner, Beflaggung, Bundesrepublik Deutschland, China, chinesisch, deutsch, Deutschland, Eurasien, eurasisch, Europa, europaeisch, Fahne, Flagge, flattern, flatternd, flattert, Freisteller, gehisst, gelb, Georgien, georgisch, Kachetien, Kvareli, Laenderfahne, Laenderflagge, Land, Landesfahnen, Landesflaggen, national, Nationalfahnen, Nationalfarben, Nationalflaggen, Nationalitaet, Nationalstolz, Nationen, niemand, Osteuropa, Qareli, QF, Querformat, rot, Staaten, Staatsfahnen, Staatsflaggen, Staatssymbole, Stars and Stripes, Sterne, Sternenbanner, Suedostasien, Symbol, Symbolfoto, Symboli

德语媒体：中国挪移天平 德国勿自蒙双眼 17.03.2023

《法兰克福汇报》关注德国联盟党草拟的关于中国政策的立场文件。文件认为“以贸易换和平”的原则在中国问题上已经失败。虽然与中国脱钩既不现实也不可取，“但德国和欧洲应该在明确自身利益的基础上制定一个新的工业政策行动原则”。《南德意志报》评论洪都拉斯考虑与台湾断交是中国深耕中南美洲扩大中国影响力的结果。

广告
SHIFT | SmartCity

让城市变得更安全 印度发展智能城市

海德拉巴是印度智能城市的试点，若是成功或会普及印度各地。民众的生活品质和安全是否真的得到改善？这个城市到底有多智能？ 如何保证在使用数据和保护公民隐私之间取得平衡？

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。