赞比亚与债权国达成债务重组协议

（德国之声中文网）在本周于巴黎举办的新全球融资契约峰会上，赞比亚与债权国达成协议，重组其63亿美元债务，此决定被视为一个重大突破。赞比亚是20国集团主导「共同框架」的一个试验案例，该框架旨在简化对陷入债务危机的发展中国家的救济。

身为非洲最大铜矿生产国的赞比亚于2020年成为第一个在新冠疫情期间拖欠主权债务的非洲国家，时隔将近一年后，赞比亚同意了国际货币基金组织（IMF）提供的13亿美元救助条款。而本次在巴黎达成的重组协议也为赞比亚从IMF获得1.88亿美元的资金铺平了道路，这笔钱即是13亿美元条款中的一部分。

重要里程碑

赞比亚总统希奇莱马（Hakainde Hichilema）在推特上的声明写道：「赞比亚已经与我们的官方债权人达成了一项债务处理协议——这是我们走向经济复苏和增长的一个重要里程碑。」

此项重组63亿美元贷款的协议将赞比亚的债务偿还期重新安排为至少20年，在正式开始偿还前有三年的宽限期，此期间赞比亚只需支付利息。

中国为赞比亚最大债权国

赞比亚的债务重组协议涵盖了来自中国、法国、英国、南非、以色列和印度等国家的贷款，其中积欠最大债权国——中国的债务就高达41亿美元，将近本次债务重组总额的三分之二。

法国总统马克龙在推特上写道，本次的债务重组协议是「一个历史性的成就」。他补充说，将会继续努力确保陷入债务陷阱的其他国家也能从中受益。

IMF总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在一份书面声明中说，这将有助于「赞比亚走上可持续经济增长和减贫的道路」。美国财政部长耶伦对此也乐见其成，她表示，希望所有官方双边和私营部门的债权人迅速完成债务重组程序，「这将为赞比亚家庭提供救济，并鼓励启动经济所需的私人投资」。

中方：已提供最高减免

此前，一些西方官员指责中国——即赞比亚最大的双边债权人——在重组谈判中拖了后腿，而中国政府否认了这一点。中国外交部发言人毛宁在今年3月的一次新闻发布会中呼吁多边金融机构和商业债权人参与到发展中国家的债务减免进程中，因为这些主体才是发展中国家的主要债权方。

本次也出席了新全球融资契约峰会的中国国务院总理李强则在会上表示：中国给予贫穷发展中国家的债务减免是20国集团国家中最高的。他也提到，中方给予的减免包括了主要工业化经济体和新兴经济体的债务减免倡议所涵盖的40%以上的债务，但李强没有提到近一步的细节。

（综合报导）

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