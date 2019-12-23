赞欧批美捧俄 王毅：中国是多边主义捍卫者

(德国之声中文网) 在这个回顾中国2019年外交关系的访问中，王毅首先就中国与俄罗斯的关系做出评论，表示两国关系在2019年取得了新定位。 除了透过一带一路强化双方经济的对接外，王毅说中俄的双边贸易也突破了1000亿美元大关。

此外，王毅说中国与俄罗斯在战略协作上也迈入了新的里程碑。 他认为，两国在核心利益问题上坚定支持彼此，并连手抵制外部势力的打压。 王毅认为，双方透过签署全球战略稳定联合声明来「反对强权霸凌行径」。

王毅说：「环顾当今世界，中俄组合堪称最紧密、最牢固、最成熟、最稳定的一组大国关系，为各国和睦相处、合作共赢树立起典范。 中俄关系没有最好，只有更好。 」

批美损害40年来的互信关系

当提到中美关系时，王毅表示双方应该在建交40年之际，携手开创未来。 但美国却在经贸、科技等不同领域打压中国，并在涉及中国领土跟主权的一系列问题上，进行干预与抹黑。 他说，美国的作法不仅损害两国40年来累积的互信，也冲击世界的稳定与发展。

王毅表示：「中方将坚定维护自身核心利益和正当发展权利，任何人、任何势力都阻挡不了14亿中国人民阔步奔向现代化的历史洪流。 当然，对于双方交往中出现的矛盾和分歧，我们始终愿意本着相互尊重的态度，通过平等对话找到解决办法。 」

王毅说，习近平强调「合作」是中美两国的唯一选择，而中国也呼吁美国对北京重建客观的认知，并将对中国的政策导回理性务实的路线。 他向人民日报表示：「我们敦促美方把中美关系扳回健康发展的轨道，找到最大发展中国家和最大发达国家的和平相处之道，开辟造福两国、惠及世界的互利共赢之道。 」

中欧关系的丰收年

王毅认为，2019年是中国与欧盟关系的「丰收之年」。 他说除了习近平访欧一切顺利外，双方的各项谈判与合作也都如期进展。 王毅强调，身为世上两大力量，中国与欧盟都主张世界多极化与国际关系民主化，并坚守多边主义和国际关系基本准则。

王毅说：「中欧合作远大于竞争，共识远多于分歧。 我们愿加强中欧高层交往，推动中欧全面战略伙伴关系迈上新台阶，为充满不确定性的世界提供更多稳定性。 」

中国坚定捍卫多边主义

王毅在访问中也重申，中国一直是多边主义的捍卫者。 他指出，中国国家主席习近平过去一年在不同国际场合发出坚持多边主义、反对单边主义的讯息，并称中国此举获得越来越多国家的赞赏与认同。

当被问到中国如何运用外交来对付西方国家干预内政的情况时，王毅说中国保有充分战略定力与足够的自信跟耐心，所以任何试图干涉中国内政的预谋都会「被滚滚向前的历史车轮所抛弃。 」

王毅表示：「捍卫好国家的主权安全红线和正当发展权利，是中国外交以及外交战线全体人员肩负的使命，责任重大，不容有失。 」