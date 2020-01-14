赛缪尔·巴伯:《弦乐柔板》  

美国作曲家赛缪尔·巴伯（Samuel Barber）1910年出生于宾夕法尼亚州的西切斯特，父亲是一名医生，母亲是钢琴家。巴伯很早就展现出音乐天赋，14岁时进入寇蒂斯音乐学院学习钢琴、作曲和声乐，18岁左右正式成为一名作曲家。

巴伯最知名的作品是《弦乐柔板》，这首伤感的作品据称是巴伯在意大利游学期间创作而成，1938年11月由NBC交响乐团举行首演，指挥是本世纪最杰出的指挥家之一托斯卡尼尼。

托斯卡尼尼从来就以全凭记忆来指挥。据说，巴伯把柔板的乐谱送给托斯卡尼尼后，后者随后未加任何评论就送还回来，让巴伯很生气。后来，托斯卡尼尼才告诉巴伯，他打算指挥这首曲子，并且完全记住了乐谱。

今天您听到的这首巴伯作曲的《弦乐柔板》经荷兰萨克斯管演奏家约翰·范·德林登（Johan van der Linden）改编，由美国萨克斯管演奏家艾瑞克·奈斯特勒（Erik Nestler）演奏。

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