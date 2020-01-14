 赛缪尔·巴伯:《弦乐柔板》 | 文化经纬 | DW | 09.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

赛缪尔·巴伯:《弦乐柔板》

美国作曲家赛缪尔·巴伯（Samuel Barber）最知名的作品是《弦乐柔板》。您现在听到的这首《弦乐柔板》经荷兰萨克斯管演奏家约翰·范·德林登改编，由美国萨克斯管演奏家艾瑞克·奈斯特勒演奏。

BdT mit Deutschlandbezug l Schnee im Schwarzwald (picture-alliance/dpa/P. von Ditfurth)

美国作曲家赛缪尔·巴伯（Samuel Barber）1910年出生于宾夕法尼亚州的西切斯特，父亲是一名医生，母亲是钢琴家。巴伯很早就展现出音乐天赋，14岁时进入寇蒂斯音乐学院学习钢琴、作曲和声乐，18岁左右正式成为一名作曲家。

巴伯最知名的作品是《弦乐柔板》，这首伤感的作品据称是巴伯在意大利游学期间创作而成，1938年11月由NBC交响乐团举行首演，指挥是本世纪最杰出的指挥家之一托斯卡尼尼。

托斯卡尼尼从来就以全凭记忆来指挥。据说，巴伯把柔板的乐谱送给托斯卡尼尼后，后者随后未加任何评论就送还回来，让巴伯很生气。后来，托斯卡尼尼才告诉巴伯，他打算指挥这首曲子，并且完全记住了乐谱。

今天您听到的这首巴伯作曲的《弦乐柔板》经荷兰萨克斯管演奏家约翰·范·德林登（Johan van der Linden）改编，由美国萨克斯管演奏家艾瑞克·奈斯特勒（Erik Nestler）演奏。

 

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

相关音频视频

赛缪尔·巴伯:《弦乐柔板》  

相关内容

Komponist Luigi Cherubini

凯鲁比尼：《美狄亚》选段“我们一起分担痛苦” 14.01.2020

路易吉·凯鲁比尼（Luigi Cherubini）1760年9月8日出生于意大利佛罗伦萨，1842年3月15日去世，是和贝多芬同时代的作曲家，也被贝多芬赞誉为自己同辈中最伟大的作曲家。

Komponist Joseph Haydn Statue in Wien

海顿D大调钢琴奏鸣曲 05.01.2020

奥地利作曲家约瑟夫·海顿是古典音乐的杰出代表，和莫扎特也是忘年之交。请欣赏海顿的D大调钢琴奏鸣曲，作品第42号。

Gemälde von Jan Brueghel d. Ä.

约翰•魏尔姆斯：钢琴变奏曲 31.12.2019

约翰•魏尔姆斯（Johann Wilhelm Wilms）和贝多芬是同时代的音乐家。他长期旅居荷兰，有“荷兰的贝多芬”之美誉。

广告
BdT mit Deutschlandbezug l Schnee im Schwarzwald (picture-alliance/dpa/P. von Ditfurth)

赛缪尔·巴伯:《弦乐柔板》

美国作曲家赛缪尔·巴伯（Samuel Barber）最知名的作品是《弦乐柔板》。  

Luxus - Party mit Champagner (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

精神出轨和肉体出轨，哪个更糟糕？

一开始，可能只是一起喝了咖啡、彼此倾吐心扉。但后来，菲利普与劳拉一起欺骗了自己的妻子，虽然两人之间并无性行为。其实，这种“精神出轨”也可能危及他的婚姻。  