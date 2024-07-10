赛前禁欲？床上运动有助运动员临场发挥

床上运动做得好，场上运动跑不快？长期以来，许多专业运动员以及教练员都迷信大赛前必须禁欲的说法，毕竟性生活对体力的消耗并不小。不过，科学研究表明，只要在适度的范围内，性生活反而有助于运动员发挥出更高的竞技水平。

（德国之声中文网）在欧洲杯、世界杯、奥运会等重大体育赛事前，运动员是否有必要禁欲？体育圈内以往普遍认为，，从而取得更好成绩。不过，科学家现在已经证实，赛前禁欲并不明智，有利于身心健康的性生活反而有助于提高竞赛成绩。

激素分泌多 减压又助眠

性生活期间，心血管乃至整个循环系统都会进入更为活跃的状态，全身血液循环加快；同时，性生活还有减压镇痛的效果，并且有益于睡眠。这些主要归功于性生活期间身体所释放的一系列激素。

早在60年代，美国妇科学者马斯特斯(William Masters)和约翰逊(Virginia Johnson)就提出了影响深远的性反应四阶段模型，将人类的一次完整性行为分为兴奋期、持续期、高潮期、消退期这四个阶段。德国杜伊斯堡-埃森大学附属医院的性学专家希伯斯(Michael Siebers)指出，每一个阶段都对应着不同的主导激素。在兴奋期，肾上腺素提高血压、多巴胺让人产生欣喜感、雄激素和雌激素则让人产生性欲。进入持续期后，肾上腺素、多巴胺维持较为稳定的水平，催产素此时开始发挥更强的作用。

希伯斯说：“催产素又被称作拥抱激素，能让人产生亲密感、促进建立连结。”随着性高潮的到来，血液中的催产素浓度也抵达顶峰。而在高潮期之后的消退期，走上前台的则是催乳素，“这是让人产生放松感和满足感的激素，让我们不再想要更多的性行为。”

性生活时 你的身体发生了怎样的变化？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

床上运动做得好 场上运动跑得快

希伯斯指出，根据德国汉诺威医学院主导的一项相关研究，催乳素可能不利于体育运动 。“在性行为后的一小时内，催乳素水平都偏高。”催乳素的镇静作用可能在短时间内降低运动员的竞技水平，因此希伯斯不建议在性高潮后一小时参加顶级体育赛事。

不过，这位性学专家也强调，没有任何科学依据去禁止运动员在大赛前一晚做一些“床上运动”。固然，一些其他研究表明，性行为会让腿部肌肉疲软，从而让运动员跑动速度变慢；但是美国加州大学戴维斯分校的一项发表于2022年的研究 显示，性生活并不会降低运动员的竞技水平，反而有促进作用。

希伯斯就此指出，性生活本质上也是一种体育活动，“因此这当然有助于提升身体素质。”同时，性生活对心理健康也有巨大的正面促进作用，其机理与所谓的“跑者高潮”(Runners High)有几分相似之处。“这是一种耐力运动期间产生的感受，一种减少恐惧、缓解疼痛、具有镇静作用的欣快感，还能让人大脑放空。这种现象很有可能是内源性大麻素造成的。”

所谓内源性大麻素，可以理解为人体自己产生的类似大麻的物质。作为神经系统的一部分，内源性大麻素系统在认知与运动过程中发挥重要作用。希伯斯在接受德国之声采访时表示，内源性大麻素系统在跑步、性生活时都会激活。该系统也是当前生理学研究的一大热点。“内源性大麻素、催产素、催乳素都有镇静、怯痛的功效，因此有益健康。”此外，性生活也显著改善睡眠品质，“对于运动员而言，充足睡眠尤其重要，这能缓解疼痛和紧张，增加喜悦感。”

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