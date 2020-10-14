 赚“翻”了！塞浦路斯违章签发数千欧盟护照   | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2021

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时政风云

赚“翻”了！塞浦路斯违章签发数千欧盟护照  

经由出售塞浦路斯国籍，这一欧盟成员国赚了数十亿欧元。欧盟一调查委员会正着手查实 "黄金护照 "腐败丑闻参与者身份。

Zypern Stadtansicht von Nikosia

塞浦路斯首都尼科西亚一瞥 

 （德国之声中文网）根据欧盟调查委员会公布的报告，从2007年到2020年，一半以上的所谓”黄金护照“是违章签发给非欧盟公民的。调查委员会主席尼科拉托斯（Myron Nikolatos）在塞浦路斯首都尼科西亚称，卷入该丑闻的有政治家、律师、神职人员和公务员，司法部门现将彻查涉事者身份。  

护照换投资  

尼科拉托斯指出，在这13年中，违章售护照成了普遍做法，共3609人非法获得塞浦路斯公民身份，"约占我们审查的总共6779个案件的53%"。

根据欧盟总部及其它成员国的要求所作的相关调查花了大约9个月的时间。调查显示，塞浦路斯护照申请人需为 "黄金文件 "投资至少250万欧元，持有该文件者便拥有了在整个欧盟的免签证旅行、工作和居住权。”黄金护照“计划受到俄罗斯人和来自亚洲的投资者们的欢迎。调查委员会指出，非法护照主要发给主要投资者的家庭成员，无任何法律依据。 

收入近100亿欧元 

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯（ Nikos Anastasiades）称，护照申请人的投资总额共97亿欧元。他表示，尤其鉴于2013年严重金融危机，该国迫切需要这笔钱。 

原则上，签发护照并不违法。不过，阿拉伯半岛电视台播出的一段相关视频却显示，塞浦路斯高层人士在其中有非法活动。半岛电视台记者使用了隐藏的摄像头。视频中可见，塞议会议长亲自参与违法行为，向一申请者承诺 "办理 "他的事情。视频导致该政界大佬下台。 

欧盟长期以来一直反对以投资承诺换取国籍这一有争议的做法。除塞浦路斯外，马耳他也在此问题上受到批评。欧盟委员会强调，欧盟国家公民身份不应成为出售品。对这两个成员国，欧盟均提起违反欧盟协议诉讼。欧委会指出，出售欧盟成员国护照给洗钱、逃税和腐败开了方便之门，尤其给欧盟的安全带来风险。2020年11月，塞浦路斯停止了出售”黄金护照“的做法。

（德新社，路透社）

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