 赖萧配胜选 赖清德：台海和平是总统使命 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2024

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时政风云

赖萧配胜选 赖清德：台海和平是总统使命

台湾1月13日举办总统大选，民进党的赖萧配以超过550万张选票赢得选举。赖清德在开票结果公布后向竞争对手致谢，同时表示，将维持中华民国的宪政体制，也承诺在对等尊严的前提下，与中国展开交流合作。

赖清德（中）和萧美琴（右）将成为下一届台湾总统和副总统

赖清德（中）和萧美琴（右）将成为下一届台湾总统和副总统

（德国之声中文网）台湾于1月13日举办2024年总统和立委选举，据台湾中央选举委员会的开票资料显示，截至当地时间22时20分，本届台湾总统大选的三组参选人的得票率分别为： 1号民众党组合柯文哲、吴欣盈获26.46%（3,690,466票）；2号民进党组合赖清德、萧美琴为40.05%（5,586,019票）；3号国民党组合侯友宜、赵少康为33.49%（4,671,021票）。

其中，赖清德、萧美琴获得超过550万张选票，将成为新一届的台湾总统和副总统，而民众党和国民党参选人皆在稍早发布败选感言。

赖清德：维持台海和平是使命

获得最多选票的民进党组合赖萧配——赖清德和萧美琴在竞选总部记者会上感谢两位对手展现的民主风度，并且提到将深入研议他们的政见和主张，只要符合国家发展所需，都会将其纳入施政方针。

对于国际社会关心的两岸议题，赖清德表示，维持台海和平稳定是他担任总统的重要使命。他提到：「将依照中华民国的宪政体制，不卑不亢，维持现状，在对等尊严的前提下，用交流取代围堵，对话取代对抗，自信的和中国展开交流合作，增进两岸人民的福祉，达到和平共荣的目标。」赖清德同时也强调，面对「中国的文攻武吓」，他有守护台湾的决心。

获得近3分之一选票的国民党参选人侯友宜（中）、赵少康（右二）提前宣布败选

获得近3分之一选票的国民党参选人侯友宜（中）、赵少康（右二）提前宣布败选

国民党、民众党参选人提前宣布落选

代表国民党参选的侯友宜、赵少康当天晚上7点56分在国民党开票之夜会场上自行宣布落选，表示遗憾未能完成政党轮替。侯友宜向支持者道歉称：「我让大家失望了，我在这里深深表达十二万分歉意，抱歉，对不起大家」。

民众党参选人柯文哲、吴欣盈也于晚上8点多在民众党竞选总部宣布落选。但他指出，这是台湾第一次在蓝绿夹杀之下，出现三党鼎立的全新局面。柯文哲也向民众喊话称：「只要我们继续努力下去，下一个4年我相信我们会赢得更多的认同、团结更多的力量。」

民眾黨副總統參選人吳欣盈專訪

新政府的诸多挑战

不过，民进党本次胜选总统的背后仍有不少挑战，特别是赖清德一向被中国政府视为台独分裂的「麻烦制造者」。国台办曾批评赖清德声称延续「蔡英文路线」，就是要「接着走谋独挑衅的邪路、对立对抗的老路，让台湾离和平、繁荣越来越远，离战争、衰退越来越近」。

此外，在本次选举中，国民党和民进党的立法委员席次相当接近，若最后没有政党赢得多数席位，将导致立法和预算案受阻。

台灣人不會接受「和平統一」？賴清德陣營發言人怎麼說

（综合报导）

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