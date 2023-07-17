赖清德8月访友邦时将过境美国 台北称“循例”办理

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，台湾外交部次长俞大㵢周一（7月17日）说，总统蔡英文指派副总统赖清德担任特使，8月将率团出席巴拉圭共和国新任总统贝尼亚（Santiago Peña Palacios，另译：潘尼亚）的就职典礼。
俞大㵢表示，“出访南美洲或中南美，以往都会安排在美国过境，这次循以往惯例办理，以舒适、便利、安全、尊严原则，办理赖副总统在美国过境”。
巴拉圭与台湾已经有六十多年的外交关系。今年年初，巴拉圭现任总统阿布铎（Mario Abdo Benítez）曾应邀访台。上周，候任总统贝尼亚也访问了台湾。贝尼亚承诺，将对台湾“全力以赴”。他将于8月15日就职。
巴拉圭候任总统贝尼亚上周访问台湾，与蔡英文会晤。贝尼亚将于8月15日就职总统
据俞大㵢介绍，赖清德的特使团计划于8月14日上午抵达巴拉圭进行访问，15日参加贝尼亚的总统就职典礼，“赖副总统同时也将参加巴拉圭庆祝总统就职暨首都亚松森建城486年周年相关活动，期间，赖副总统将会晤阿布铎与贝尼亚，就彼此共同关切的双边合作事项与国际议题交换意见”。
巴拉圭是目前台湾在南美洲唯一的邦交国。今年早些时候，洪都拉斯结束了与台湾数十年的外交关系，而转向北京。目前，全世界只有13个国家正式与台湾建交。
过境美国不怕引起北京不满吗？
路透社报道指出，在美过境将为赖清德提供与美国官员见面的机会。台湾高层在出访时经常会选择在美国中途停留，而这一直受到中国尖锐批评。今年4月，台湾总统蔡英文在过境美国时与美国众议院议长麦卡锡进行了会晤，一度引发台海紧张局势，中国以环台军演进行回应。
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台湾总统的过境外交
过境美国 会晤高层
台湾总统蔡英文2023年3月29日抵达美国纽约并将停留2日。在完成对拉美邦交国的访问后，她还计划在返程时过境美国洛杉矶。届时她很可能与美国众议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面。中国方面对此表示不满。
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台湾总统的过境外交
路途遥远 必然经停
蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。
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台湾总统的过境外交
三角关系风向标
台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。
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台湾总统的过境外交
足迹遍布全美 独缺首都
自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。
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台湾总统的过境外交
美国专门修法
台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。
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台湾总统的过境外交
私人行程 官方礼遇
李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。
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台湾总统的过境外交
“麻烦制造者”不受欢迎
陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。
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台湾总统的过境外交
马英九外交休兵
马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。
针对赖清德过境美国“可能引起中国不满或新一轮军演”的媒体问询，俞大㵢回应说，“副总统过境美国，已经办理过10次，这次是第11次，这是一个惯例，以前就是这个样子，没有理由、也没有原因造成不必要的骚扰”。
赖清德此行的特别之处
台湾执政党民进党已经于今年4月正式提名赖清德为2024总统大选参选人。目前在大多数民意调查中，赖清德领先于其他候选人。路透社报道指出，赖清德此行具有特殊的意义，因为他希望能在明年1月的选举中胜出、接替蔡英文，台湾总统候选人通常在选举前访问美国，与美方代表讨论其候选资格。
更多阅读——台灣總統大選：戰爭與和平之間的抉擇？
毛宁在7月17日的例行记者会上说，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线
中国外交部发言人毛宁在周一的例行记者会上表示，“将密切关注事态发展，采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整”。她表示，“中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对‘台独’分裂分子以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方以任何形式纵容支持‘台独’分裂分子及其分裂行径，已向美方提出严正交涉”。
毛宁强调，“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线”，并要求美方“停止向‘台独’分裂势力发出错误信号”。
（综合报道）
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台湾还有哪些邦交国？
危地马拉
拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
巴拉圭
巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
貝里斯
又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。
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台湾还有哪些邦交国？
圣文森
全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。
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台湾还有哪些邦交国？
圣克里斯多福及尼维斯
又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。
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台湾还有哪些邦交国？
海地
海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
圣露西亚
又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。
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台湾还有哪些邦交国？
史瓦帝尼
又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
帕劳
又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。
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台湾还有哪些邦交国？
马绍尔群岛
马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
诺鲁共和国
又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。
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台湾还有哪些邦交国？
图瓦卢
图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。
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台湾还有哪些邦交国？
梵蒂冈
梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。
作者: 叶宣