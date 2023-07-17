赖清德8月访友邦时将过境美国 台北称“循例”办理

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，台湾外交部次长俞大㵢周一（7月17日）说，总统蔡英文指派副总统赖清德担任特使，8月将率团出席巴拉圭共和国新任总统贝尼亚（Santiago Peña Palacios，另译：潘尼亚）的就职典礼。

俞大㵢表示，“出访南美洲或中南美，以往都会安排在美国过境，这次循以往惯例办理，以舒适、便利、安全、尊严原则，办理赖副总统在美国过境”。

巴拉圭与台湾已经有六十多年的外交关系。今年年初，巴拉圭现任总统阿布铎（Mario Abdo Benítez）曾应邀访台。上周，候任总统贝尼亚也访问了台湾。贝尼亚承诺，将对台湾“全力以赴”。他将于8月15日就职。

据俞大㵢介绍，赖清德的特使团计划于8月14日上午抵达巴拉圭进行访问，15日参加贝尼亚的总统就职典礼，“赖副总统同时也将参加巴拉圭庆祝总统就职暨首都亚松森建城486年周年相关活动，期间，赖副总统将会晤阿布铎与贝尼亚，就彼此共同关切的双边合作事项与国际议题交换意见”。

巴拉圭是目前台湾在南美洲唯一的邦交国。今年早些时候，洪都拉斯结束了与台湾数十年的外交关系，而转向北京。目前，全世界只有13个国家正式与台湾建交。

过境美国不怕引起北京不满吗？

路透社报道指出，在美过境将为赖清德提供与美国官员见面的机会。台湾高层在出访时经常会选择在美国中途停留，而这一直受到中国尖锐批评。今年4月，台湾总统蔡英文在过境美国时与美国众议院议长麦卡锡进行了会晤，一度引发台海紧张局势，中国以环台军演进行回应。

台湾总统的过境外交 过境美国 会晤高层 台湾总统蔡英文2023年3月29日抵达美国纽约并将停留2日。在完成对拉美邦交国的访问后，她还计划在返程时过境美国洛杉矶。届时她很可能与美国众议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面。中国方面对此表示不满。

台湾总统的过境外交 路途遥远 必然经停 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

台湾总统的过境外交 三角关系风向标 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

台湾总统的过境外交 足迹遍布全美 独缺首都 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

台湾总统的过境外交 美国专门修法 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

台湾总统的过境外交 私人行程 官方礼遇 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

台湾总统的过境外交 “麻烦制造者”不受欢迎 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

台湾总统的过境外交 马英九外交休兵 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。



针对赖清德过境美国“可能引起中国不满或新一轮军演”的媒体问询，俞大㵢回应说，“副总统过境美国，已经办理过10次，这次是第11次，这是一个惯例，以前就是这个样子，没有理由、也没有原因造成不必要的骚扰”。

赖清德此行的特别之处

台湾执政党民进党已经于今年4月正式提名赖清德为2024总统大选参选人。目前在大多数民意调查中，赖清德领先于其他候选人。路透社报道指出，赖清德此行具有特殊的意义，因为他希望能在明年1月的选举中胜出、接替蔡英文，台湾总统候选人通常在选举前访问美国，与美方代表讨论其候选资格。

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中国外交部发言人毛宁在周一的例行记者会上表示，“将密切关注事态发展，采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整”。她表示，“中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对‘台独’分裂分子以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方以任何形式纵容支持‘台独’分裂分子及其分裂行径，已向美方提出严正交涉”。

毛宁强调，“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线”，并要求美方“停止向‘台独’分裂势力发出错误信号”。

（综合报道）

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