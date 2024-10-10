赖清德首场国庆演说：中华人民共和国无权代表台湾

台湾週四举行双十国庆典礼，总统赖清德在演说中重申，中华民国及中华人民共和国“互不隶属”，且中国“无权代表台湾”。赖清德也在演说中向北京喊话，呼吁中方回应国际社会期待，对结束俄乌战争和中东冲突发挥影响力。北京立即对此做出回应。

（德国之声中文网）台湾总统赖清德週四（10月10日）发表任内首场国庆演说，期间多次提及中华民国在台澎金马地区的领土主权。

“75年前的古宁头战役、66年前的八二三战役，我们不分先来后到，不分族群你我，守住了台澎金马，守住了中华民国。”

赖清德指出，“中华民国曾经在国际社会被驱逐......现在，中华民国已经在台澎金马落地生根，和中华人民共和国互不隶属”，“中华人民共和国无权代表台湾”。

赖清德表示：“身为总统，我的使命是，维护国家生存发展，团结两千三百万台湾人民；并且，坚持国家主权不容侵犯并吞”，重申“和平四大支柱行动方案”，强化台湾国防，与民主国家共同发挥吓阻力量、确保和平。

赖清德强调，台湾决心致力维护台海的和平稳定，也愿意与中国合作因应气候变迁、防堵传染病及维护区域安全。

赖清德国庆演说：盼中国和台湾一起承担国际责任，维护区域安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

喊话北京承担国际责任

此外，赖清德在演说中也提及，各国长期以来支持、投资中国，并协助中方加入世界贸易组织（WTO），就是希望北京为世界带来贡献。

赖清德称，当前国际紧张情势持续升高，无数平民死伤于战火，“我们希望中国回应国际社会的期待，能够发挥影响力，和世界各国共同努力，结束俄乌战争和中东冲突，也和台湾一起承担国际责任，对区域和全球的和平、安全与繁荣，做出贡献。”

赖清德也说，无论台湾民众如何称呼自己的国家，“是中华民国、是台湾、还是中华民国台湾，我们都要有共同的信念：我们捍卫国家主权的决心不变。我们维持台海和平稳定现状的努力不变”，重申希望两岸“对等尊严”。

国民党籍的立法院长韩国瑜在国庆典礼上则指出：“是中华民国、是这面青天白日满地红的国旗保护了台澎金马......虽然在许多场合，我们无法高举中华民国国旗，但是我们依旧要有骨气，有勇气，必须让世界知道，让年轻人知道，中华民国是存在的”。

台湾总统赖清德及第一夫人出席国庆典礼 图像来源: Ann Wang/REUTERS

北京：谋独挑衅是死路一条

中国外交部发言人毛宁周四（10月10日）针对台湾总统赖清德的国庆发言表示，赖清德的讲话蓄意割裂两岸历史联结，变换花样贩卖台独谬论，再次暴露其台独立场和为谋取政治私利不惜推高台海紧张局势的险恶用心。

她说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。无论赖清德当局说什么、做什么，都改变不了两岸同属一个中国的客观事实，更阻挡不了中国必然统一、也终将统一的历史大势。她还说道，谋独挑衅是死路一条。

学者：赖清德演说维持一贯论调

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任、陆委会谘询委员张五岳向DW表示，赖清德的国庆演说相较于今年5月的就职演说“没有进一步刺激性或挑衅性的作为”，维持一贯论调，在两岸一体的论述也表达较多的既定政策及善意。

值得注意的是，盡管赖清德国庆演说内容与过往表态并无太大差异，但张五岳指出，其中两段论述涉及北京敏感红线，包含两岸互不隶属，以及“中华人民共和国无权代表台湾”的说法。

此外，张五岳也提及，赖清德的国庆演说罕见将涉及国际关系、地缘政治的俄乌、以哈及台海问题连动，“这种说法虽然北京不会正面看待，也不会正面肯定，但是从台湾的角度也第一次，而且希望说两岸也能够在这一题上共同来努力，这是（过去）比较少谈到的”。

澳大利亚国立大学亚太学院讲师宋文笛早前也告诉DW，“赖清德政府的特色是他似乎更愿意积极的去挑战北京对于两岸，特别是台湾地位论述的内容”。他认为，赖清德虽然在台湾的主权议题上有明确的立场，但对于两岸对话的意愿本并没有互斥。

台湾在10月10日举行113年国庆典礼 图像来源: Ann Wang/REUTERS

中国是否军演引关注

此前，台湾国安人士称，“不论赖清德在10月10日说了什么”，中方都有可能在台湾週边举行另一场“联合利剑”军演。台湾方面认为，北京有可能把演习归咎于赖清德的演说内容“挑衅”。

《路透社》週三（9日）则引述美国官员说法报道，盡管北京过去在台湾总统发表国庆演说后，并未举行重大军事活动或演习，但美方已准备好中国在今年可能会以此为藉口。他重申美国一贯立场，表示台湾的例行年度庆祝活动不应成为中国军演的原因，“我们认为，针对台湾和两岸背景的此类胁迫行为破坏了两岸稳定”。

美方官员也透露，台湾已事先对外交伙伴简报赖清德的演说内容，但表示内容完全取决于台湾官员。

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