赖清德过境访问关岛 与美众议院议长约翰逊通话

台湾总统赖清德周四(12月4日)在过境访问美国太平洋属地关岛期间发表讲话，呼吁台湾和关岛紧密团结，共同抵抗极权主义的威胁。赖清德在此期间还与美国众议院议长约翰逊进行了上任以来的首次视频会谈。

（德国之声中文网）台湾总统赖清德周四(12月4日)在过境访问美国太平洋属地关岛期间发表讲话，呼吁台湾和关岛紧密团结，共同抵抗极权主义的威胁。这是赖清德此次访问行程中第二次踏上美国领土。

赖清德此次访问行程为期一周，旨在巩固国际社会对台湾的支持。中国持续对台湾施加军事压力，并通过减少其邦交国和阻止其参与国际合作来孤立台湾。

台湾宣称是一个主权国家，但北京坚持认为这个民主治理的岛屿是其一党专制国家领土的一部分，并反对任何国家与台湾进行官方往来。

赖清德于周三晚上抵达关岛，此前他访问了太平洋岛国图瓦卢和马绍尔群岛，并在去程中过境美国夏威夷。

赖清德：团结合作，对抗极权主义扩张

赖清德周三出席在关岛首府阿加尼亚举行的欢迎晚宴，以及周四早上的欢迎早茶叙。

“台湾和关岛也是理念相同的伙伴关系，面对极权主义的扩张，所有理念相近的国家和地区，唯有团结合作，才能维护印太地区的民主、和平与繁荣，”赖清德对包括关岛总督卢·莱昂·格雷罗(Lou Leon Guerrero)和美国在台协会(AIT) 华盛顿总部执行理事蓝莺(Ingrid Larson)在内的观众说道。

赖清德还呼吁世界民主国家不要向威权政权低头，并称台湾是亚洲的民主灯塔。

与大多数国家一样，美国与台湾没有正式的外交关系，但华盛顿是台北最重要的支持者和最大的武器供应商。

在晚宴上，蓝莺表示，美国将继续帮助台湾“增强自卫能力”以及其“保护自己免受胁迫的能力”。

特朗普再度执政 美国的印太盟友将迎来什么？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

与美国众议院议长约翰逊视频通话

赖清德此次太平洋之行，尤其是他在美国的停留，引发了北京的强烈批评。北京拒绝承认台湾的任何国际交往，对台北与华盛顿之间的官方接触尤为敏感。

在夏威夷，赖清德与前美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）通话时讨论了“中国对台湾的军事威胁”，并与美国政府官员及国会议员会面。

台湾总统府发言人郭雅慧周四透露，赖清德过境关岛期间，与美国国会跨党派两党议员进行了视讯会议，包括美国共和党籍联邦众院议长约翰逊（Mike Johnson）、联邦众院民主党领袖杰弗瑞斯（Hakeem Jeffries），以及与联邦参院军委会共和党首席议员维克（Roger Wicker）。

郭雅慧称，美国众院两党领袖以及参议员都表示诚挚欢迎赖总统过境美国，也传递美国国会跨党派对协助台湾捍卫民主自由的坚定支持。约翰逊和杰弗瑞斯都向赖清德承诺，会持续在国会推动深化美台伙伴关系的相关议案。

约翰逊强调，美国对因应中国大陆的挑战与威胁有高度跨党派共识。台湾安全是美国印太战略的核心，因此他们致力透过年度国防授权法案，强化美国应对中国大陆以及协助强化台湾的防卫能力。

这是赖清德今年5月就任总统后，这位众议院议长首次与他直接交谈。约翰逊在今年1月曾祝贺赖清德当选，并重申美国致力于维护作为印太伙伴的台湾的安全与民主。

周四，赖清德在关岛议会发表讲话。他感谢关岛议会连续4年通过决议，支持台湾的国际参与。

赖清德说，台湾与关岛渊源深厚，共同拥有南岛语族的文化，像是一家人一般；并且共享民主、自由、人权的普世价值，是志同道合的伙伴。

随后，赖清德将在当天稍晚前往太平洋岛国帕劳，这是他此次行程的最后一站。

帕劳、图瓦卢和马绍尔群岛是台湾仅剩的12个邦交国中的三个国家。

中国对美国军工企业及其高管采取反制措施

在周四的例行记者会上，中国外交部发言人林剑针对赖清德与美国众议院议长约翰逊通话表示，“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线”，“中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整”。

同日，中国外交部网站公布，因美国近日再次宣布向中国台湾地区出售武器，中方决定对13家美国军工企业和6名高级管理人员采取反制措施。

此前，在为期两天的夏威夷访问期间，赖清德据报在一场闭门会议上表明“中国是台湾面临的最大挑战”，并在另一场合呼吁国际社会共同努力防止冲突爆发，因为“战争没有赢家”。

赖清德将于周五结束此次行程。

中国再度发动环台军演 台湾人怎么看？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

