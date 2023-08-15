赖清德过境美国 台湾称未见中国军方大规模反应

（德国之声中文网）中国周日谴责赖清德前往巴拉圭途中过境美国，称他为台独分子和"彻头彻尾的麻烦制造者"，并称将采取坚决有力措施捍卫主权。

台湾官员此前表示，中国有可能本周举行军演，以赖清德过境美国为借口，在明年台湾大选前恐吓台湾选民，让他们"害怕战争"。赖清德在民调中领先。

台湾国防部发言人孙立方在新闻发布会上被问及中国对于赖清德行程的军事反应，他表示，掌握大陆军方所有动态是台湾军方的职责。他说，面对中共一切行动，台军秉持不怯敌、不挑衅原则。

不过，他表示，台湾此次没有见到中国军方"相对大规模"的演习或行动。他同时强调，这并不意味着台军将放松防卫或备战的决心。

据台湾国防部每日公布的动态，截至8月15日晨的24小时内，有五架中国战机进入台湾的防空识别区，其中包括两架苏-30、两架歼-10和两架歼-16D战机。歼-16D是电子战飞机。

赖清德预计周五早些时候途径旧金山返台。

台湾正副总统的过境外交 往返巴拉圭途中「低调」过境 2023年8月，台湾副总统赖清德前往巴拉圭参与新任总统就任典礼，去程过境美国纽约，回程则短暂停留旧金山。赖清德身为民进党党主席，也是下届总统选举的热门候选人，他此行保持「低调」、未安排与美国国会议员见面，但仍引发中国官方强烈不满。中国外交部发表声明谴责赖清德「窜美」，称其「顽固坚持『台独』分裂立场，是彻头彻尾的『麻烦制造者』」。台湾外交部则回应称中国无权干涉民主国家正常交往，没有理由过度反应。

台湾正副总统的过境外交 过境美国 会晤麦卡锡 台湾总统蔡英文2023年3月底至4月初访问拉美邦交国，途中顺道停留美国纽约和洛杉矶，并且与美国众议院议长麦卡锡在洛杉矶见面，这也是几十年来在美国领土会见台湾领导人的最高层级美国政治人物。当时中国外交部对此批评道：「针对美台勾连的严重错误行径，中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。」据华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）统计，虽然台湾总统自1994年就有过境美国纪录，但在蔡英文任内，停留美国的时间明显更长，且她每次访问都会过夜，参与的活动也更丰富。

台湾正副总统的过境外交 路途遥远 必然经停 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

台湾正副总统的过境外交 三角关系风向标 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

台湾正副总统的过境外交 足迹遍布全美 独缺首都 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

台湾正副总统的过境外交 美国专门修法 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

台湾正副总统的过境外交 私人行程 官方礼遇 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

台湾正副总统的过境外交 “麻烦制造者”不受欢迎 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

台湾正副总统的过境外交 马英九外交休兵 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。



4月，台湾总统蔡英文访问加州并与美国众议院议长麦卡锡会晤后一天，中国进行了最新一轮的环台军事演习。

台湾和美国都尽量维持赖清德过境美国的低调，称是例行程序。周日，赖清德在纽约向支持者们表示，千万不要因为极权主义加大威胁的力量，就害怕、走回头路。

台湾行政院长陈建仁周二向媒体表示，呼吁中国冷静回应赖清德访美一事，称总统和副总统过境行之有年，中国没有必要借机无故挑衅。

赖清德过境美国受到当地侨民欢迎

（路透社）

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