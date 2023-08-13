赖清德过境美国 中国批「麻烦制造者」

（德国之声中文网）台湾副总统赖清德于当地时间周六（8月12日）晚间抵达美国纽约。此行赖清德预定前往邦交国巴拉圭参加新任总统贝尼亚（Santiago Peña Palacios）的就职典礼，去程过境纽约，预定停留约25小时。

赖清德是台湾下届总统选举的热门候选人。台湾总统府发布新闻稿称，台湾驻美代表萧美琴及美国在台协会(AIT)执行理事蓝莺（Ingrid Larson）在甘迺基国际机场登机欢迎赖清德抵美，随后赖清德前往下榻饭店，受到侨胞热烈欢迎。

台湾驻美代表萧美琴及美国在台协会执行理事蓝莺前往机场接机

在赖清德降落纽约不久后，中国外交部发表声明强烈谴责赖清德「过境」「窜美」，称其「顽固坚持『台独』分裂立场，是彻头彻尾的『麻烦制造者』」，并坚决反对美国政府同台湾方面进行任何形式的官方接触。

中国外交部周日在声明中表示，「美台勾连以『过境』为幌子安排赖清德在美从事政治活动，严重违反一个中国原则，严重损害中方主权和领土完整」，指责台湾当局企图「倚美谋独」，美方执意「以台制华」。

声明指，台湾问题是「中国核心利益中的核心」，是中美关系第一条不可逾越的红线；中方正密切跟踪事态发展，将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

中国国台办发言人朱凤莲也批评称，「赖清德顽固坚持『台独』分裂立场，自诩『务实'台独'工作者』，出于骗取选票图谋，打着『过境』的幌子，干着到美卖台、谋取私利的勾当，损害岛内民众利益，破坏台海地区和平稳定，是彻头彻尾的『麻烦制造者』」。

台湾陆委会周日则回批中方才是「麻烦制造者」。陆委会表示，中华民国台湾是主权国家，赖清德副总统代表国家及台湾人民出访邦交国并过境美国，与各界人士交流互动、开拓台湾国际空间，是本于国家主权所行使的正当外交权利，也是台湾成熟民主体制与经济、科技实力受到国际社会高度肯定的优势展现，中共无权置喙。

陆委会进一步指出，中国在东北亚与俄罗斯进行联合空中巡航 ，在南海以水炮攻击菲律宾补给船，长期在台海周边对台湾进行军事侵扰，在赖清德出访期间在东海进行针对性军演，「其蛮横对外扩张、穷兵黩武的行径，严重威胁区域和平，才是国际公认的麻烦制造者」。

北京或将军演回应

路透社指出，北京当局尤其不喜赖清德，后者曾自称是「务实台独工作者」，但他在竞选活动中也多次表示不寻求改变现状，而是让台湾人民自行决定未来。

一位熟悉此行计划的人士透露，赖清德将在纽约停留期间将参加台湾侨界人士的宴会，期间将发表演讲。该名知情人士还表示，赖清德不会会见美国国会议员，此行将保持「低调」，符合台美「在此敏感时期面对独裁地区时共同管理风险」的立场。

路透社报道称，支持者在赖清德下榻饭店外挥舞国旗迎接他的到来。赖清德在社群媒体X（原推特）上发文写道：「期待会见友人并参加在纽约的过境行程」。

美国在台协会主席罗森柏格（Laura Rosenberger）则在X上表示，她将在旧金山与赖清德会面。赖清德预计8月16日过境旧金山，18日返台，全程7天6夜。

台湾官员表示，中国本周可能在台湾附近举行军演，利用赖清德过境美国为借口，在明年的大选前恐吓台湾人民使其害怕战争。

赖清德的过境正值北京和华盛顿试图改善关系之际。美国于8月初正式邀请中国外长王毅访问华盛顿，这可能为今年的「拜习会」铺路。

过去三年来，中国加强了在台湾周边的军事活动，试图迫使台湾接受北京的主权要求。今年4月，台湾总统蔡英文过境加州时与美国众议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会晤激怒北京当局，中国以在台湾周边地区举行大规模军演作为回应。

(综合报道)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。