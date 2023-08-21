赖清德过境美国 中国军演「雷声大雨点小」

（德国之声中文网）台湾副总统赖清德本月「过境」美国的敏感行程引起北京当局不满。在赖清德返台隔日，中国解放军东部战区周六（8月19日）在台湾周边进行军事演习，但规模远小于四月和去年八月底为抗议台美接触而举行的军演。

赖清德是2024台湾总统大选的热门候选人，目前在民调中处于领先地位。赖清德过去曾形容自己是「务实台独工作者」。路透社指出，中国尤其不喜赖清德，曾多次谴责赖清德是分裂分子。

「找不到大动干戈的借口」

在此次出访友邦巴拉圭中途「过境」美国期间，除了美国在台协会（AIT）主席外，赖清德并未与任何美国高层官员或议员会晤。赖清德在公开活动中谈到了和平与对话，也强调无论集权主义对台湾的威胁有多大，台湾绝不畏惧退缩。

台湾国防大学中共军事事务研究所教授马振坤对路透社表示，解放军找不到大动干戈的借口，「军演是雷声大雨点小」。

与去年8月中国向台湾上空发射导弹不同，此次军演只持续一日，也不似四月的军演有特别命名。但中国官媒周六对赖清德进行了一系列人身攻击，包括称其为「骗子」。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

台湾国防部周日通报，8月19日至20日6时的24小时内，侦获解放军机45架次，其中逾越海峡中线及其延伸线进入西南空域27架次，共舰9艘次。台湾军方运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。而根据周一的通报，此前24小时没有解放军机进入台湾海峡。

台湾和美国此次对赖清德的访问都尝试保持低调。美方称赖清德在出访巴拉圭途中「过境」美国符合长期惯例，中国不应该把这次访问作为军事演习的「借口」。

「赖清德向美国展示他稳健、值得信赖」

民进党立委罗致政表示，赖清德此行也是为了向美国展示他是一位稳健、值得信赖的领导人。「你可能觉得过境有点无聊或简单，但这并不令人意外。」

根据台湾民意教育基金会周一公布的2024总统大选最新民调，赖清德获得43.4%的支持率，创下个人支持度新高，遥遥领先支持度居次的民众党参选人、前台北市长柯文哲（26.6%）。

路透社分析称，中国此次的反应可能较为平淡，因为赖清德出访正值北京和华盛顿努力改善关系之际，中国领导人习近平或将于今年访问美国并出席亚太峰会。

中国也有可能采取其他贸易相关手段惩罚台湾。此前中国已经停止台湾水果和鱼类的进口。本周一，中国称检出大洋臀纹粉蚧，暂停台湾芒果输入。

但台湾师范大学政治学研究所教授范世平对路透社表示，除了房市危机等经济问题外，中国还有自身的内政问题，威胁对台动武无助于事。

范世平说：「通过武力实现统一的杂音，对中国消费者来说是负面的。如果要打仗，谁还愿意消费？」

（路透社）

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