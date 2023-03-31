赖清德过境美国受到当地侨民欢迎

賴清德參加紐約僑宴 反對者場外舉牌抗議

身為民進黨2024年台灣總統候選人的賴清德，週末過境美國紐約時感謝美方不懼壓力協助過境。有觀察認為，他此行在美國，「小粉紅」的抗議未如預期激烈；不過，在紐約僑宴場外，仍有部分統派人士舉標語反對賴清德赴美。