 赖清德过境美国受到当地侨民欢迎 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.08.2023

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时政风云

赖清德过境美国受到当地侨民欢迎

台湾副总统、民进党总统候选人赖清德出访巴拉圭途经纽约时受到当地侨民的热烈欢迎，但美国高阶官员没有参加欢迎仪式。

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