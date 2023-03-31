赖清德过境美国受到当地侨民欢迎

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台湾副总统、民进党总统候选人赖清德出访巴拉圭途经纽约时受到当地侨民的热烈欢迎，但美国高阶官员没有参加欢迎仪式。
中国外交部周日发表声明，强烈谴责台湾副总统赖清德「过境窜美」，形容他是「麻烦制造者」，并强调正密切跟踪事态发展，将采取措施捍卫国家主权。台湾陆委会则回批中方「蛮横对外扩张、穷兵黩武的行径，严重威胁区域和平，才是国际公认的麻烦制造者」。
台湾副总统赖清德周六（8月12日）飞往美国，前往巴拉圭出席新任总统就职典礼。他表示很高兴过境时能与美国朋友见面。
有评论认为，“小粉红”在赖清德过境当日的战术回避不无道理。2019年，争取连任的蔡英文过境纽约，红侨抗议队伍如影随形，让台湾民众反感，形同“助选”蔡英文。
身為民進黨2024年台灣總統候選人的賴清德，週末過境美國紐約時感謝美方不懼壓力協助過境。有觀察認為，他此行在美國，「小粉紅」的抗議未如預期激烈；不過，在紐約僑宴場外，仍有部分統派人士舉標語反對賴清德赴美。
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