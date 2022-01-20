赖清德过境洛杉矶 在线会晤多名美国众议员

（德国之声中文网）台湾副总统赖清德出访参加洪都拉斯总统卡斯楚（Xiomara Castro）的就职典礼，并於美西时间25日降落洛杉矶，将在当地过境停留24小时。在过境之际，赖清德也透过视频会议会晤17位美国跨党派国会议员，讨论美台经贸关系与中国对台威胁等议题。

因防疫考量，赖清德及台湾访团在美过境期间将全程待在酒店内，但线上行程满档，共安排了7场与美国政要的在线会议丶以及一场与台湾侨胞的会谈。

台湾中央社报道，视频会谈内容保密，台湾政府仅公布了会谈时的影像。台湾总统府副秘书长李俊俋向台媒表示，美国跨党派议员关心台美贸易丶中国的威胁等相关议题。

与会的部分美国政界人士包含联邦参议院外委会亚太小组主席马基（Ed Markey）丶联邦众议院退伍军人委员会主席高野（Mark Takano）丶犹他州联邦众议员匡希恒（John Curtis）及欧文斯（Burgess Owens），以及具亚裔背景的加州联邦众议员刘云平（Ted Lieu）丶赵美心（Judy Chu）与金映玉（Young Kim）等。美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）与台湾驻美代表萧美琴也一同出席会议。

针对台湾媒体上报报道，前美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）将於3月访问台湾，参加加拿大智库举办的哈利法克斯台北论坛（HFX Taipei）一事，中央社引述李俊俋的回覆报道，有几位美国众议员有谈到，众议员丶众议院原本安排2月到台湾，但因疫情延後。记者追问有无确切日期，他说，目前并无进一步消息。

台美副总统是否会晤成焦点

赖清德预计将於27日转赴洪都拉斯访问。有鉴於美国副总统哈里斯（Kamala Harris）也将前往洪都拉斯参加新总统卡斯楚的就职典礼，外界关注两人是否将在洪都拉斯进行会晤。

事实上，台湾在中美洲的正式邦交国近来已成为中美台三方政治角力的重要舞台。属於左派阵营的卡斯楚去年曾在竞选期间称，一旦当选总统将与台湾断交，并与中国建交。不过，当选之後她并没有履行这项承诺，并对相关议题避重就轻。

台湾外长吴钊燮去年12月曾表示，卡斯楚的团队已向他做出许诺，与台湾的关系不会发生改变。然而前不久，原本也是台湾邦交国的尼加拉瓜在总统奥特加第四次宣布当选该国总统後同台湾断交，转而与北京建交，令台湾的邦交国数量减少至14个。

以往台湾高阶政治人物出访拉美友邦时，多数情况下都会过境停留美国某城市。这样的作法向来受到中国政府的关注，而赖清德此次出访也照例引来了北京的不满。

中国外交部发言人赵立坚上周四（20日）在例行记者会上表示，「中方一贯坚决反对美方或者其他与中国建交的国家安排这种过境，一贯反对美台进行任何形式的官方往来。」

在结束洪都拉斯行程後，赖清德预定回程时还将於1月29日在美国三藩市停留一晚。全团预计於1月30日晚返回台北。

（综合报道）

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

