赖清德“过境外交”：对中美释放什么信号？

在中国强烈抗议之下，台湾总统赖清德持续展开在南太平洋的友邦外交之旅。专家分析，此时正值美国政权的过渡期，赖清德政府有意向美国总统当选人特朗普“示好”，而习近平则可能在“秀肌肉”的力道上有所克制。

（德国之声中文网）台湾总统赖清德週二（12月2日）结束了过境夏威夷的行程，前往下一个目的地，继续他为期7天的南太平洋外交之旅。

这是赖清德5月上任以来的首次正式外交出访，主要会拜访3个台湾友邦——马绍爾群島、图瓦卢和帛琉（帕劳）——并会在去程及回程分别停留美国领土夏威夷和关岛。

这种“过境”美国的行程安排，是台湾长期以来习用的一种外交策略，目的是在减缓北京反弹力道的同时，加强与华盛顿的交流与互动。

但赖清德此次行程仍受到中国以“政治操弄”和“挑衅行为”强力谴责，并警告可能对台湾采取行动。被视为北京喉舌的香港媒体“大公文汇网”则发表评论批评，赖清德此次过境的并非美国本土，显示台湾获得的待遇未有进展，根本就是对美“热脸贴冷屁股”。

然而，专家向DW分析，赖清德此行符合台湾及美国的双边利益，不论是现任美国总统拜登或即将上任的当选人特朗普都相当乐见；而中国实际采取的回应，可能不如其所言一般强烈。

台湾“过境外交”为让国际及特朗普安心

赖清德此行过境美国在太平洋地区的领土，意在强调在中国日益增长的区域影响力和侵略行为之下，美方对台湾的支持至关重要。

在为期两天的夏威夷访问期间，赖清德据报在一场闭门会议上表明“中国是台湾面臨的最大挑战”，并在另一场合呼吁国际社会共同努力防止冲突爆发，因为“战争没有赢家”。

同时，赖清德也与前美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）通电话讨论了“中国对台湾的军事威胁”，并会见了夏威夷州长和国会议员。

北京对台美之间官方接触感到不满。自赖清德出访以来，台湾官方检测到的中国军事活动频繁。台湾国防部3日也表示，正在密切监控中国航空母舰“辽宁号”的动向。辽宁号曾参与今年10月的中国对台军演。

面对台海日益升级的局势，专家分析赖清德此次“过境外交”没有去美国本土，是有意“稳定国际社会的心和特朗普（新）政府的心”，向全球展现台湾愿意负责任地管理区域紧张关系。

“只去政治敏感性和媒体镁光灯较少的夏威夷和关岛，北京也比较没藉口发脾气。”美国大西洋理事会全球中国枢纽非常驻研究员宋文笛告诉DW：“这是在跟世界示意台湾新领导相对低调地把实质关系放在象征意义之上，在负责任地于美国领导换届的时刻避免让美中关系节外生枝。”

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专家：中国“秀肌肉”力度会有所克制

赖清德在夏威夷停留了两晚后，接续前往馬紹尔群岛和图瓦卢，返程时则将在关岛停留一天，之后再前往最终站帛琉，并于12月6日返回台湾。

美国智库兰德公司政治学者郭泓均告诉DW，他并不确定台湾的“过境外交”能在多大程度上降低紧张局势，“这并不是因为台湾做了什么，而是因为中国会抓住任何小藉口，并将其夸大到他们想要的程度。”

郭泓均表示，赖清德在美国正值政党交接期出访，“拜登总统‘跛脚鸭’任期迈入尾声，可能会让中国的反应没那么大。不过，最终这还是取决于习近平，因为不幸的是，只有他自己真正知道他会如何反应。”

此前，路透社引述多个消息来源指，中国对台新一轮军演预期将发生在赖清德返台之后的週末。消息人士称中国部署了大约40艘船舰，其中包含在东海的中国航母“辽宁号”打击群。辽宁号曾参与今年10月的环台军演。

3日，台湾国防部召开例行记者会，并未直接证实上述情资，仅表示台湾对敌军动态有严密掌握，但由于相关评估属于机密，不便公开说明。

宋文笛分析：“（虽然）中共难免会行礼如仪地透过展现（军事）肌肉的方式来表达抗议，但是力度和强度都会相对有所克制。”

“现在是美国政府交接的过渡期，世界各国正屏息以待，焦虑地担心新任美国政府是否将走向单边主义，”宋文笛形容：“现在是北京展示大国风范以收买各国人心的最佳时机点。”

“北京此时若是过度反应，显示锱铢必较的有限气量，将会枉费此一在国际上扩大朋友圈的有利时机。”

台湾单方面示好，或存在共同利益？

随著特朗普将于明年1月重返白宫，赖清德在此次行程中的诸多安排与发言，也被认为是在向即将上任的共和党领导人释出善意。

特朗普此前曾敦促台湾大幅提高国防预算以应对来自中国的威胁，并指责其台湾芯片制造龙头夺走了美国的工作机会。在夏威夷的闭门演说中，赖清德据报回应了这些批评，不仅承诺将强化台湾的自我防卫，也将积极在全球供应链做出贡献，尤其在半导体等高科技产业。

专家认为，赖清德此次外交行程有意向即将重返白宫的特朗普释出善意。 图像来源: picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens

此外，宋文笛指出，这次赖清德拜访的太平洋岛国大多是“美国对外开发援助”（Official Development Assistance，ODA）的受益国。所谓ODA，是一种由政府或官方提供的援助方案，以帮助开发中国家提升经济发展及社会福利。

“赖清德参访必然也会在增加对地主国的开发援助上有所表示，”宋文笛指出，这有助于“替美国分摊”区域责任，“这意味著在台美政府双双走向换届后的台湾领导人首次出访，台湾是以先帮美国分担负担作开局。”

“当然也是对再三宣示要砍美国政府预算的特朗普的一种示好。”他补充道，并强调这并非台湾单方面的示好，而是美方也对赖清德此趟太平洋外交之旅感到相当欢迎，“特朗普团队会喜欢，拜登团队也会喜欢”。

此外，赖清德此行也具有重大的战略意义，由于其停留的夏威夷和关岛，皆是美国印太战略中的关键节点。在拜访夏威夷期间，他也受邀参观了该地的急难管理署（HI-EMA）。

郭泓均告诉DW，这样的参访揭示了“美国和台湾在灾害应对和减少损害方面有很多共同利益”，“这是美国和台湾之间一个相对低调但是积极的信号，表明我们在（安全）议题上确实有很多共同利益。”

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