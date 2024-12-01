赖清德过境夏威夷 强调和平无价

台湾总统赖清德周六在夏威夷展开为期两天的过境访问。台媒指出，美方接机的层级突破以往规格。赖清德在参观珍珠港事件纪念馆后表示，“和平无价，战争没有赢家”。

(德国之声中文网)台湾总统赖清德赖清德周六（11月30日）启程展开太平洋访问之旅，过境美国夏威夷。其专机于同日抵达檀香山国际机场，美国在台协会（AIT）执行理事蓝莺（Ingrid Larson）及台湾驻美代表俞大㵢登机迎接。

据中央社报道，赖清德在机场首度受到机边接机、铺设红地毯献花的欢迎，是历年来最高的礼遇规格。而且美方的接机的层级突破了以往规格，夏威夷州长葛林（Josh Green）、檀香山市长布兰贾迪（Rick Blangiardi）以及檀香山警察局长罗根（Arthur J. Logan）于登机梯旁迎接。

法新社报道称，每到一处，赖清德都会收到色彩斑斓的花环、夏威夷礼物以及“阿罗哈”的问候。

夏威夷州长葛林在檀香山机场停机坪迎接赖清德后发表声明表示，这次会面是“重要的时刻”，突显夏威夷与台湾在坚韧与合作上的共同价值。

“和平无价，战争没有赢家”

赖清德于当地时间周六午后身穿夏威夷衫，参观了当地介绍太平洋岛屿历史的毕夏普博物馆（Bishop Museum）、夏威夷州急急难管理署（HI-EMA）以及珍珠港的亚利桑那号战舰（USS Arizona）纪念馆。赖清德参访亚利桑那战舰后，在珍珠港事变阵亡将士名录前献上以英文署名“中华民国（台湾）总统赖清德”的花圈致意。

赖清德表示：“我们今天参观纪念馆尤其提醒我们和平的重要性。和平无价，战争没有赢家。我们必须共同努力，携手防止战争的发生。”

当晚，赖清德与美方官员及台湾侨民共进晚宴，现场爆发出热烈掌声。他在公开演讲中对美国为此行顺利所提供的支持表达了感激之情。

美国在台协会主席罗森伯格（Laura Rosenberger）通过一段预录视频表示，美台合作关系“坚若磐石”，并称赖的此次访问将进一步巩固这种关系。

罗森伯格在视频中表示：“您与思想领袖、侨界社群以及州和地方领袖交流的机会弥足珍贵，我相信这将有助于进一步巩固坚若磐石的美台伙伴关系。”

毕夏普博物馆馆长为赖清德戴上传统花圈 图像来源: Marco Garcia/AP Photo/picture alliance

展示“台湾的重要性”

北京反对任何对台湾的国际承认，尤其是台湾与美国之间的官方接触。尽管与大多数国家一样，美国在外交上不承认台湾，但却是台湾最重要的支持者和最大武器供应方。中国外交部声明称“严厉谴责”赖清德的过境，并已向美方提出“严正交涉”。

中国外交部就赖清德过境美国评论称：“中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方以任何形式纵容支持‘台独’分裂分子及其分裂行径。”

德国马歇尔基金会台湾-中国事务专家葛来仪（Bonnie Glaser）表示，赖清德此次太平洋之行是向各国展示“台湾的重要性”的机会。

葛来仪指出，中国总是试图营造台湾被孤立、需要依赖中国的印象。“当台湾总统出国访问时，这是在提醒世界，仍有国家重视与台湾的外交关系，” 她说道。“当然，赖清德过境美国也是在提醒台湾民众，美国与台湾有着紧密的伙伴关系。”

路透社本周报道，台湾安全官员评估，中国很可能以赖清德即将访问南太平洋邦交国并过境美国为借口，在台湾附近再度举行军演，目的是在特朗普上任前“画线立威”。

台北总统府称此次访美是台湾总统首次受到“红地毯待遇” 图像来源: Marco Garcia/AP Photo/picture alliance

美国再次批准对台军售

赖清德此行以“繁荣南岛 智慧永续”为主题，接下来将访问台湾邦交国——马绍尔群岛、图瓦卢和帕劳，这些国家是仅有的12个承认台湾主权的邦交国。此外，赖清德此行将在美国属地关岛短暂停留一晚。赖清德在启程前表示，此行出访“开创价值外交的新时代”，民主、和平、繁荣是台湾国民的期待。他也并感谢美方的支持。他强调希望与盟友深化基于民主、和平与繁荣的合作关系。

台湾长期面临中国可能发动武力入侵的威胁。北京几乎每日派遣战斗机、无人机和军舰在台湾周边活动，以施压并巩固其主权主张。此次赖清德专机部分航程由台湾空军F-16战斗机护航。赖清德表示，他认为护航意义重大，也提醒这趟出访“任重道远”。

台湾官员过去经常在访问太平洋或拉丁美洲国家时过境美国，这常常激怒中国并以在台湾周边进行军演作为回应。赖清德出访前夕，美国批准向台湾出售价值3.2亿美元的F-16零部件、雷达系统及通信设备。

赖清德此行正值美国当选总统总统特朗普即将上任之际。台湾公开祝贺特朗普胜选，试图与其建立良好关系。然而，特朗普竞选期间曾提议台湾应为美国的防务支持支付费用，这一言论引发了关注。

（法新社、路透社）

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