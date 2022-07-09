赖清德赴日吊唁安倍晋三 台北称是“私人行程”

（德国之声中文网）台湾中央社报道说，台湾副总统赖清德周一（7月11日）赴日吊唁上周遇刺身亡的日本前首相安倍晋三。报道援引执政的民进党一立法院议员说，赖清德亲往安倍晋三东京住家致意，且不排除参加周二的家祭及葬礼。
賴清德是台日1972年斷交以來，赴日層級最高的台灣政府首長。不过，台湾外交部表示，这是賴清德的私人行程
路透社报道称，赖清德成为自1972年东京与台北断绝官方外交关系、与北京建交以来赴日的台湾最高级别官员。 与大多数国家一样，日本如今和台湾无正式外交关系。不过近年来，一些日本高层官员越来越直言不讳支持台湾。
日本媒体报道说，周一早些时候，有人看见，赖清德与台湾事实上的驻日大使谢长廷一起进入了安倍晋三官邸吊唁。
台湾总统府表示，对报道不予置评，但指出，赖清德与安倍及其家人是“多年好友”。台湾外交部也表示，这次赴日是赖清德的“私人行程”。据中央社报道，日本方面證實此事，但指出“賴清德是以私人身分到訪”。
在台湾，安倍晋三被普遍认为是近年来台日关系升温的重要贡献者
周一早些时候，台湾总统蔡英文等台湾政界最高层人士前往日本事实上的驻台大使馆——日本台湾交流协会台北事务所致意，表达追思，并表示会继续依循安倍晋三遗愿，深化台日关系。
根据蔡英文总统的指令，台湾周一下半旗，表示哀悼。在台湾，安倍晋三被普遍认为是近年来台日关系升温的重要贡献者。
（路透社）
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安倍晋三的政治生涯
演說时遭槍擊
2022年7月8日上午，安倍晉三在奈良進行參議院選舉助選演說時，遭槍擊倒地。
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安倍晋三的政治生涯
搶救後宣告不治
根據日媒報導，安倍送醫當下，仍有意識與呼吸，經搶救後宣告不治。警方指出，嫌犯以霰彈槍從背後擊安倍晉三左胸，目前已遭逮捕，全案調查中。
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安倍晋三的政治生涯
首度任首相
2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。
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安倍晋三的政治生涯
再登首相宝座
2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。
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安倍晋三的政治生涯
视察福岛
安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。
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安倍晋三的政治生涯
安倍经济学
安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。
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安倍晋三的政治生涯
修宪争议
安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。
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对朝强硬
安倍晋三对朝鲜持强硬立场。2017年，朝鲜发射两枚飞越日本上空的导弹后，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。
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安倍晋三的政治生涯
共同爱好
安倍晋三2017年9月宣布提前大选。当时有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。安倍在大选中胜出连任，并于2019年11月20日成为日本在位时间最长的首相。
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安倍晋三的政治生涯
因病下台
2020年7月，安倍晋三打破了其外叔公、前首相佐藤荣作的记录，成为日本史上连续在位时间最长的首相。不过很快就传出安倍健康亮红灯的消息。此外，自新冠疫情爆发以来，安倍也饱受日本国内舆论批评，其内阁支持率下滑。安倍在2020年8月28日宣布，因健康原因辞去日本首相职务。这是他继2007年后第二次因病辞职。