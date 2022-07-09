赖清德赴日吊唁安倍晋三 北京对日“严正交涉”

（德国之声中文网）台湾中央社报道说，台湾副总统赖清德周一（7月11日）赴日吊唁上周遇刺身亡的日本前首相安倍晋三。报道援引执政的民进党一立法院议员说，赖清德亲往安倍晋三东京住家致意，且不排除参加周二的家祭及葬礼。

路透社报道称，赖清德成为自1972年东京与台北断绝官方外交关系、与北京建交以来赴日的台湾最高级别官员。 与大多数国家一样，日本如今和台湾无正式外交关系。不过近年来，一些日本高层官员越来越直言不讳支持台湾。

日本媒体报道说，周一早些时候，有人看见，赖清德与台湾事实上的驻日大使谢长廷一起进入了安倍晋三官邸吊唁。

台湾总统府表示，对报道不予置评，但指出，赖清德与安倍及其家人是“多年好友”。台湾外交部也表示，这次赴日是赖清德的“私人行程”。据中央社报道，日本方面證實此事，但指出“賴清德是以私人身分到訪”。

周一早些时候，台湾总统蔡英文等台湾政界最高层人士前往日本事实上的驻台大使馆——日本台湾交流协会台北事务所致意，表达追思，并表示会继续依循安倍晋三遗愿，深化台日关系。

根据蔡英文总统的指令，台湾周一下半旗，表示哀悼。在台湾，安倍晋三被普遍认为是近年来台日关系升温的重要贡献者。

北京对东京提出“严正交涉”

日本前首相安倍晋三的葬礼于周二在东京增上寺举行。据媒体报道，前往日本吊唁的赖清德参加了葬礼。

7月12日的安倍葬礼

中国外交部发言人汪文斌周二（7月12日）在北京的例行记者会上表示，赖清德访日是“不会得逞的政治伎俩”。他说，台湾是中国的一部分，“没有所谓的副总统”。

汪文斌也指责台湾当局，利用安倍晋三被刺杀“进行政治操弄”。中国外交部表示，中国驻日本大使馆已就赖清德出席日本前首相安倍晋三的葬礼，向日本政府提出“严正交涉”。

（路透社等）

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