赖清德：谁赢得台湾选举不取决于中国

（德国之声中文网）在中国解放军再度举行“围岛”军演之际，台湾副总统赖清德在周六播出的电视采访中再次强调了台湾的主权。台湾“不是中国的一部分”，因此也不会接受“一个中国”原则。

据法新社报道，这段采访视频是赖清德在美国期间录制的。刚刚结束对巴拉圭的访问并两次过境美国的赖清德在采访中表示，如果（台湾接受了“一中”原则）而“中国有一天变脸了，我们就失去了自己的主权，国际社会也很难施以援手”，因此他强调即将于明年举行的台湾总统大选不是“和平与战争”之间的选择，而是在“民主和专制”之间的抉择。

赖清德将代表民进党参与明年1月举行的台湾大选，目前因为支持率领先而被视为胜选热门。中国大陆方面对其举动十分关注，因为赖此前曾经宣称自己是“务实的台独工作者”。

赖清德在周六播出的采访中还强调：“不是今天中国喜欢谁，就由谁来担任这个职位。这有悖于台湾的民主精神，对台湾民主制度的破坏也非常大。”

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 美国在台协会执行理事接机 8月12日，前往邦交国巴拉圭参加新任总统贝尼亚（Santiago Peña Palacios）就职典礼的台湾副总统赖清德过境纽约，并在当地短暂停留。台湾总统府发布新闻稿称，前往纽约肯尼迪国际机场接机的是台湾驻美代表萧美琴及美国在台协会(AIT)执行理事蓝莺（Ingrid Larson）。AIT主席罗森柏格（Laura Rosenberger）在社交平台X上表示，因为自己要出席妹妹的婚礼，因此无法亲自前来接机，但她将在赖清德返台过境旧金山的时候与其见面。台湾有国民党籍立委质疑赖清德过境美国的规格不如以往，疑似被美国“低调”处理。台湾外交部回应驳斥，国民党立委刻意扭曲令人遗憾。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 “当台湾安全，世界就安全，当台海和平，世界就和平” 赖清德在纽约出席侨宴时说：“当台湾安全，世界就安全，当台海和平，世界就和平。”他表示，台湾现在已经走在正确道路上，千万不要因为极权主义加大威胁的力量，就害怕、走回头路。他还感谢美方不惧压力，秉持安全、舒适、便利及尊严原则协助过境。他强调台湾安全、台海和平属于全球性议题，鼓励台湾分享民主理念、积极参加民主阵营。今年6月，赖清德在台湾参加活动时亦曾表示，有主权的和平才是真和平，让渡掉主权的是假和平，接受一个中国原则、九二共识就是让渡主权，2024年选举的关键是民主与专制的选择。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 在纽约受到台湾侨胞热烈欢迎 数百名台湾侨胞在赖清德下榻的饭店门前聚集欢迎。他们挥舞中华民国国旗、美国国旗及民主进步党党旗、高举欢迎标语，以扩音器高喊台湾加油、副总统加油等口号。赖清德向其挥手致意。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 反对者场外举牌抗议 据美国《世界日报》报道，赖清德13日在出席当地侨宴时，场外还有上百名中国侨民抗议，高举“世上只有一个中国”、“要和平，反台独”等标语，并喊“台独必亡”等口号。路透社拍摄的影像显示，现场还有民众开著一台挂著“赖清德台独龟孙滚蛋”招牌的车辆。据台湾媒体报道，为避免冲突，中国侨民被美国警方隔开在100公尺之外。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 1号象征“勇往直前” 赖清德在纽约停留期间还去观看了棒球比赛。图为他与美国在台协会执行理事蓝莺在球场的合影。赖清德身穿的球衣背后号码是1号。他也与身着11号球衣的台湾驻美代表萧美琴合影留念，引发外界对2024年台湾总统大选“赖萧配”的联想。台湾外交部还专门解释称，1号球衣象征“勇往直前”，11号则代表“脚踏实地”。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 巴拉圭新总统就职演说时两度提到台湾 15日，赖清德出席了巴拉圭新任总统贝尼亚的就职典礼。巴拉圭目前是台湾在南美洲唯一的邦交国。贝尼亚发表就职演说时两度提到台湾，并表示巴拉圭将以地缘政治眼光，来建立联盟及合作，寻求衡平协议，而台巴之间的友谊及合作正是例证之一。今年7月，贝尼亚仍在候任期间就已先期访问台湾，他强调，未来执政的5年内，巴拉圭都会跟台湾站在同一边。他也感谢台湾在经济上对巴拉圭的协助，并鼓励台湾企业赴巴拉圭投资。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 “我们不要当敌人，可以做朋友” 多年前曾自称“务实的台独工作者”的赖清德近日在接受彭博社采访时表示，他认为台湾已是一个主权独立的国家，以“中华民国”为正式名称，且“中华民国和中华人民共和国互不隶属”，因此台湾并无宣布独立的必要。此前他曾说，台湾的未来只有台湾人民才能决定。他还表示，希望世界知道他是一个“理性、稳健的领导人”。在被问对中国大陆国家主席习近平的观感，赖清德说：“我们不要当敌人，可以做朋友。我们乐见中国跟我们一样享有民主和自由。我们也愿意与中国合作推进和平与繁荣。”这一采访在8月15日播出，正值赖清德过境美国前往巴拉圭访问之际。有分析看法指出，赖清德在采访中修正自己的“台独”立场，会令华盛顿方面感到“舒心”。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 中国外交部发言人以“麻烦制造者”称呼赖清德 在中国外交部例行记者会上，面对记者提问中方会否在赖清德18日访美返台后，对台湾立即展开大规模军演，发言人汪文斌再以“麻烦制造者”称呼赖清德，并称此次赖清德在美从事政治活动，是“美台勾连以‘过境’为幌子安排”，违反“一中原则”。他表示，中方密切追踪事态发展，并将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。赖清德在巴拉圭回应表示，“中国不必把过境作为文攻武吓藉口”，并批评“不管疑赖论或疑美论”都是中国藉以“分化台美、创造错误认知”的政治宣传、意图影响台湾的选举。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 赖清德返台后再军演？ 浙江海事局8月11日发布航行警告，声称将于8月12日中午12时起至14日下午4时在宁波附近的东海四点相连的某个特定海域举行军事演习，禁止船只驶入。8月12日是赖清德过境美国纽约的动身之日。不过，台湾国防部发言人孙立方15日表示，台湾此次没有见到“相对大规模”的（解放军）演习或行动，但不代表台军将放松防卫或备战的决心。也有分析看法认为，中国军方可能再次比照今年4月的做法，在台湾总统蔡英文过境洛杉矶返回台湾之后，解放军在台湾周边海空域举行了为期三天的大规模军演。



对于自己此番出访拉美时过境美国，赖清德表示这类行程稀松平常，北京方面“不必小题大做”。他还表示：“我的立场是，台湾不是中华人民共和国的一部分。我们愿意和国际社会建立联系，在确保安全的前提之下与中国对谈。”

赖清德结束过境美国的拉美之行后，中国解放军东部战区周六（8月19日）随即宣布进行在台湾周边举行“海空联合战备警巡”。

东部战区微信公众号发布的公告称，“8月19日，中国人民解放军东部战区位台岛周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训，重点演练舰机协同、夺取制权等科目，检验战区部队联合作战实战能力。并且强调：“这是对‘台独’分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。”

对此，赖清德20日在参加政治游行活动时接受媒体采访指出，对岸企图以战争恐惧影响台湾选民意志，进而影响总统大选，呼吁对岸别做「损人不利己的单边行动」，应回到国际互惠互利的轨道上。

（法新社、路透社等）

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