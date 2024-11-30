赖清德访邦交国过境夏威夷 引北京强烈反应

台湾总统赖清德本周六启程前往夏威夷，随后将展开为期一周的太平洋邦交国访问，此行引发了北京的强烈反应。台湾则呼吁北京不要以此为借口，做出过当反应。

（德国之声中文网）台湾总统赖清德本周六（11月30日）启程出访友邦太平洋岛国，首站将在夏威夷过境停留。

这是赖清德自5月上任以来首次出访。此次将访问马绍尔群岛、图瓦卢和帕劳等台湾的三个友邦国家，访问期间将先后在夏威夷和关岛两地过境。

这些太平洋岛国是台湾12个剩余邦交国中仅存的太平洋盟友，其他国家在中国或援助或投资承诺的"攻势"下转而投向北京。中国将台湾视为其领土一部分，反对国际社会任何承认台湾或其作为主权国家的主张。

赖清德强调，这次出访是开创"价值外交"的新时代，将与友邦以民主、和平与繁荣的价值，持续拓展合作、深化伙伴关系，"让世界看见台湾，不仅仅是民主典范，也是促进全球和平稳定繁荣发展的关键力量"。并感谢美国政府秉持安全、尊严、舒适便利的原则， "协助这趟行程得以顺利进行"。

台湾循例部署了F-16战斗机升空伴飞，为搭载赖清德、政府官员及媒体（包括法新社）一行的中华航空专机护航。

在航班上，赖清德向同行人员表示感谢，并强调"共同努力拓展台湾的国际空间"。

"在接下来的七天里，我们一定能携手努力，让台湾稳步、自信地走向国际舞台，"赖清德表示。

北京呼吁美国"慎之又慎"

赖清德此行引发了中国的强烈反应，北京誓言要"坚决粉碎"任何寻求台湾独立的企图。

中国外交部发言人毛宁本周四（11月28日）在记者会上就赖清德即将出访邦交国并过境美国一事表示，赖清德的访问计划是谋"独"挑衅的行径，并在周五（11月29日）呼吁美国"要认清赖清德和民进党当局的'台独'本性，慎之又慎处理台湾问题。"

台外交部：勿借口做过当反应

台湾外交部长林佳龙本周四（11月28日）在立法院表示，总统出访是长年以来惯例，"我们呼吁北京不要以此(台湾总统出访)为借口，做出过当反应，例如进行军事演习等破坏台海和平稳定的行为"。

自1949年国共内战结束，蒋介石的国民党军队被毛泽东领导的共产党击败后逃到台湾以来，台湾与中国一直处于分治状态。

台湾长期面临中国入侵的威胁，北京从未排除使用武力统一台湾的可能性。

中国几乎几乎每天都在台湾周边部署战斗机、无人机和军舰，以宣示其主权，近年来出动次数不断增加。

台湾政府官员此前在访问太平洋或拉丁美洲时曾在美国领土短暂停留，这一举动往往会激怒中国，后者常以军演作为回应。

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向国际社会展示台湾重要性

德国马歇尔基金会台湾-中国事务专家葛来仪（Bonnie Glaser）表示，赖清德此次太平洋之行是向各国展示"台湾的重要性"的机会。

葛来仪向法新社指出，中国总是试图营造台湾被孤立、需要依赖中国的印象。

"当台湾总统出国访问时，这是在提醒世界，仍有国家重视与台湾的外交关系，"她说道。"当然，赖清德过境美国也是在提醒台湾民众，美国与台湾有着紧密的伙伴关系。"

美国是台湾最重要的支持者，也是最大的武器供应国，但华盛顿并未与台北建立正式外交关系。

赖清德出访前，美国批准向台湾出售F-16战斗机和雷达系统的备用部件和通讯设备，总额达3.85亿美元。

本月早些时候，台湾外交部长林佳龙在布鲁塞尔会见了欧洲议会议员。

葛来仪告诉法新社，即使面临遭到中国报复的风险，越来越多的台湾高级官员出国访问，并受到公开接待。"越多人做就越安全。当越来越多的国家采取类似行动时（会见台湾官员、接待出访），其他国家也会更愿意这么做。"

她还指出，国际社会越来越察觉到中国展现的咄咄逼人和强硬态度，因此一些国家愿意在一定程度上对抗中国，因为他们不习惯中国的这种行为方式。

"此外，台湾在国际上的重要性也是得到认可的，尤其是在半导体芯片领域。"

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