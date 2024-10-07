赖清德“祖国说”消除台独疑虑？学者：过度解读

“中华人民共和国是绝对不可能成为中华民国人民的祖国，反倒是中华民国可能是中华人民共和国75岁以上民众的祖国。”赖清德抛出“祖国说”引发热议，有学者认为这有消除“意图台独”的效果，但也有专家向DW表示不同看法。

（德国之声中文网）台湾总统赖清德上週六（10月5日）在“113年国庆晚会在台北”活动的演说中表示，“中华人民共和国10月1日刚过完75岁生日，再过几天，中华民国就要过113岁生日。因此，就年纪来说，中华人民共和国是绝对不可能成为中华民国人民的祖国，反倒是中华民国可能是中华人民共和国75岁以上民众的祖国。”

赖清德还提到，“中华民国在台澎金马落地生根已经75年，不必再去谈论这一层关系，但是如果有人要祝贺中华人民共和国生日快乐，特别祝贺词要精准，切勿用祖国两字。”

“祖国说”引发舆论热议，也登上不少国际媒体版面。在野的国民党则称，赖清德既然提到了“祖国说”，就应该将中华民国的一切元素视为国家精神象征的主体，包括国旗与国歌等，“我们期待可以看到赖总统手拿国旗和人民一起唱国歌。”

至截稿前，中国外交部及国台办均未回应赖清德的演说。

目前旅居台湾的日本政治学家小笠原欣幸在脸书发文指出，这番话虽然有其历史脉络，但赖清德确实使用了“中华民国是祖国”的说法，不仅前任总统蔡英文从未表述过，台湾历任总统中也无人将中华民国称作中华人民共和国的“祖国”，是明显偏向中华民国的说法。

小笠原欣幸认为，赖清德的说法“否定并超越了老台独派的建国论......同时也有消除‘赖清德意图台独’这种‘疑赖论’的效果”。

他也表示，赖清德当天的演说仍维持今年5月，赖在就职演说中提到的“中华民国与中华人民共和国互不隶属”框架之内，但展现了新意，“能令人感受到是经过深思熟虑的发言”。

台湾学者：国庆演说才是重点

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任、陆委会谘询委员张五 岳则向DW表示，赖清德的“祖国说”实际上想凸显出的重点有两项，除了从立国的时间强调“中华人民共和国是中华民国祖国的谬误”，还有重申中华民国跟中华人民共和国“互不隶属”的概念。

对于赖清德是否欲藉由祖国说来化解中共当局及台湾内部对他的台独色彩疑虑，张五 岳则认为是“过度解读”。

张五 岳指出：“赖总统这样一个说法想要凸显的是，北京方面自认为祖国，和台湾内部有人把北京当成祖国，这个概念不是事实。”

近半个月以来，台湾多名知名艺人公开表态祝福中华人民共和国75周年国庆，部分并称中国是他们的“祖国”。曾经声援太阳花运动的台湾金马影帝吴慷仁、安溥（原名焦安溥，曾使用艺名“张悬”）的表态尤其受到两岸舆论热议。赖清德的“祖国说”也被认为是在间接回应这一波争议祝贺潮。

台湾学者认为，赖清德在双十国庆当天的演说才是北京关注的重点 图像来源: Sam Yeh/AFP

至于北京是否会对赖清德在国庆晚会中的言论有所回应，张五 岳认为：“北京重视的一定不是国庆晚会的演说，是双十国庆的正式演说”，他强调两者“重要性不完全一样”，赖清德的“祖国说”若在国庆典礼演说抛出，“那（概念）当然就是很清清楚楚的，但是我相信国庆典礼他基本上不会是这种表述的。”

赖清德在2017年曾称自己为“务实的台独工作者”，北京也视他为台独分裂势力。今年5月20日的台湾总统就职演说中，赖清德曾向中国当局喊话：“希望中国正视中华民国存在的事实”，并重申蔡英文任期内提出的“四个坚持”，其中便涉及两岸互不隶属框架。

在赖清德的“祖国说”后，台湾国防部7日公布解放军在台海週边的最新动态显示，从6日清晨6点至7日清晨，共侦获解放军机27架次、军舰6艘次，其中19架次中国军机跨越台湾海峡中线，进入台湾北、中部及西南空域。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。