赖清德正式就任 对中喊话：尊重台湾人选择

台湾新任总统赖清德20日宣誓就职，美国发声明表达祝贺，德国联邦议会也有跨党派议员在此时访台。中国方面则是在这时宣布制裁多家参与对台军售的美国企业。

（德国之声中文网）台湾新总统赖清德在週一（5月20日）的总统就职演说中，主张两岸未来对世界局势有决定性影响，称台湾为“和平的舵手”，而他未来将延续蔡英文的“四个坚持”，维持两岸现状。

赖清德在演说中向北京喊话：“我也要呼吁中国，停止对台湾文攻武吓，一起和台湾承担全球的责任，致力于维持台海及区域的和平稳定，确保全球免于战争的恐惧……我始终认为，如果国家领导人以人民福祉为最高考量，那么，台海和平、互利互惠、共存共荣，应该是彼此共同的目标。”

赖清德表示：“我希望中国正视中华民国存在的事实，尊重台湾人民的选择，拿出诚意，和台湾民选合法的政府，在对等、尊严的原则下，以对话取代对抗，交流取代围堵，进行合作。”他也呼吁中国可从重启双边对等的观光旅游，以及学位生来台就学开始，与台湾一同追求和平共荣。

北京怎么反应？

与此同时，中国商务部週一上午发出公告，以“参与对台军售”为由，把多家美国企业列入“不可靠实体清单”，其中包含美国波音防务、空间与安全集团、通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司。

此外，据法新社报道，中国社群媒体平台微博週一封锁“赖清德”标签；DW实际在该平台上搜寻 #赖清德 也显示，“根据相关法律法规和政策，该话题内容尚未显示”。

台湾国防部20日发布公告，截至週一清晨6点为止，过去24小时内共侦获6架中国战机在台海附近活动，且全数逾越台湾海峡中线。

专家怎么看？

就职典礼前，美中关系学者宋文笛向DW表示，北京主要还是会维持“底线思维”，“重申体现一中原则的九二共识乃两岸关系的定海神针，是无可回避亦不容模糊的必答题”，并对于赖清德政府“化整为零”、或者有条件式欢迎两岸对话的态度表达抗议。

宋文笛提及，对于北京而言，“武吓是进可扩张军事操作空间、退可传递政治信息的一石二鸟的两用法宝”；中国也可能采用“选择性的经济制裁”，包含技术性暂停个别商品的交易，而且在“停止和再启之间，随时可以弹性调整”。

北京过去多次批评赖清德的“台独”色彩；对此，宋文笛分析，赖清德的政治背景对于两岸对话，“既是负债，也大可以是资产”。

赖清德、萧美琴、吴钊燮等人5月19日出席台湾外交部欢迎外宾的酒会。 图像来源: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/AP/picture alliance

宋文笛表示，“赖清德作为民进党领袖，尤其是深绿所信赖的长年党员，在两岸谈判上其实持有特别大的开阖空间。一样是对北京做出伸出橄榄枝的动作，其他领袖做，或许会被不信任北京的绿营支持者怀疑是在‘卖台’，然而若是赖做，则更容易被信任赖是在‘下一盘大棋’。”不过他也指出，问题在于“北京是否愿意认真心将两岸谈判视为优先待办事项”。

华府智库Silverado Policy Accelerator主席阿尔佩洛维奇（Dmitri Alperovitch）日前向DW表示，在总统就职典礼后，北京有可能对台湾施加更大的压力，包含进一步出动军机进入台湾防空识别区，甚至不排除可能透过发射飞弹来表达不满。

对于赖清德就任之后将如何与中国和美国互动，阿尔佩洛维奇认为：“现在最重要的是阻止中国试图实际入侵台湾。 台湾和美国需要做很多事情来加强对这种前景的威慑。这包括加倍投入反舰飞弹、无人机和水雷，让中国的入侵舰队难以穿越台湾海峡。”

不过阿尔佩洛维奇也提及，对于赖清德来说，就职之后首先将面臨的考验将是国内政治，以及如何驾驭由两大在野党国民党及民众党控制的立法机构，以确保他的国防优先事项，特别是“不对称作战”国防理论得到立法机关的全面实施和资助。

台湾空军在就职典礼上编队表演。 图像来源: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

民进党立委沈伯洋接受德新社采訪时，则提及中国黑客威胁，他认为针对赖清德的伪造影片有可能在他就任几天后出现，“我认为我们应该加强网络安全，因为来自中国的黑客非常强大”，并表示台湾必须保护资讯空间，确保中国的认知作战内容不在台湾进一步传播。

2022年，时任美国众议院议长佩洛西访台期间，台湾境内有大量电子看板遭到黑客入侵，显示反对佩洛西访台的信息；中国解放军则在台湾周围实施大规模军演。

本月初，台湾国安局长蔡明彦受访时被问及，解放军是否会在总统就职典礼后进行“围台军演”？他表示，当前中方对台的施压策略仍采“和战两手”，施惠及施压并行，且配合各种“灰色地带”的操作及认知作战，企图影响赖清德政府未来的两岸政策走向。

不过他也提及，6月至11月是解放军例行军演的季节，中方是否会藉由军演对台进一步施压，是国安局关注的重点。

图为赖清德19日出席台湾外交部酒会。 图像来源: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/AP/picture alliance

德国议员访台

这次台湾总统就职典礼期间，德国联邦议会派出了跨党派的代表团，包含基民盟的韦尔斯（Klaus-Peter Willsch）、格拉斯勒（Ingeborg Gräßle），以及自民党的舍弗勒（Frank Schäffler），还有社民党的林巴彻（Esra Limbacher）。另外，德国联邦议会文化与媒体事务委员会主席布德（Katrin Budde）也造访台湾。

舍弗勒19日晚间在台湾外交部欢迎酒会向DW表示，他们到台湾是希望表现出“团结”，称台湾在外交政策方面也承受了相当大的压力，“表现出团结对我们来说非常重要”。

舍弗勒表示德国必须支持台湾；盡管最终为台湾提供军事和安全保障的是美国，但德国“也可以做出我们的贡献”。他认为，台湾与西方站在同一阵线。

他也指出，德国外长贝尔博克宣布德国军舰将穿越台海，此事是重要信号；但每当讨论到哪些台湾政治人物可以进入德国时，德国政府却对北京有诸多考量，“我认为这是完全错误的”。他认为，德国不能被中国或是台湾勒索威胁，而必须对双边抱持开放的态度。

布德则说，台湾经常因“一中政策”遭到边缘化或被排除在外，“我认为议员，尤其是来自我们德国这样的自由民主国家，就需要更加勇敢并发挥领导作用。”

各国外宾出席赖清德就职典礼

根据台湾外交部资讯，参与就职典礼及相关活动的外宾共有51团、508人，包含元首团8团、副元首团、外长团各1团及2组特使团。斯威士兰、马绍尔群岛、帛琉、贝里斯、圣露西亚、圣文森、图瓦卢等台湾邦交国均由国家元首出席；圣克里斯多福及尼维斯则由副总理代表。

值得注意的是，台湾中南美洲邦交国危地马拉此次由外交部长马丁涅兹代表出席；总统阿雷瓦洛未亲自参加。早前危地马拉总统府就曾表示，总统阿雷瓦洛考虑拒绝出席台湾总统就职典礼。

中国外交部发言人回应，希望并相信危地马拉当局“会尽快做出顺应国际大事和历史潮流、符合人民利益的正确选择”。台湾驻危地马拉大使曹立杰则称，阿雷巴洛已经向台湾承诺与保证，未来4年将坚定支持台湾。

另外，美国、欧洲议会友台小组议员、日本、英国、澳大利亚等非台湾邦交国也派代表出席典礼；德国议会也有不同党派议员到台湾参加。美国前国务卿庞佩奥以个人身分出席。

美国国务卿布林肯透过声明祝贺赖清德就任，称美国期待与赖清德及台湾政界一同促进共享的利益和价值观，深化美台长期的非官方关系，并维持台湾海峡的和平与稳定。

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