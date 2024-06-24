赖清德指“国会改革法案”恐违宪 将声请释宪

台湾总统赖清德24日发表就任后首次敞厅谈话，针对近期引发争议的国会职权修法。赖清德指，该法案有违宪之虞，盡管他已完成签署并将于今日公布法案，但同时也将声请释宪及暂时处分。

（德国之声中文网）台湾过去几週以来因“国会改革法案”引发朝野攻防与社会分歧，总统赖清德週一（6月24日）上午于总统府“敞厅”发表就任以来的首次敞厅谈话。

赖清德表示，他已依据宪法完成签署立法院先前三读通过的《立法院职权行使法》和《中华民国刑法》修正案，并于24日公布法案。不过他也宣布将向宪法法庭声请释宪以及暂时处分，欲透过宪法法庭确认该项修法的合宪性及正当性。

赖清德主张：“立法院这次修法，除了在审议程序引起社会高度疑虑，相关规定更对宪法的权力分立和制衡原则，造成危害风险。”

他也强调，他反对的是“国会扩权”，而非国会改革，“国会理当改革，但不应该任意扩权。改革国会的方式更应该合法、合宪”。

赖清德指出，立法院的调查权不能侵害司法权和监察权，更不可侵犯人民隐私权、营业秘密以及“不表意的自由”等基本权利。

对于总统到立法院进行国情报告一事，赖清德则质疑有“扩张宪法赋予立委权力”之虞。他认为，此次修法内容将总统国情报告“义务化”、“即问即答化”，企图改变台湾宪法对责任政治的设计，且混淆行政院对立法院负责的制度。

赖清德称：“只要在合宪、合法的安排下，我愿意到立法院进行国情报告”，重申该项国会改革修法有违宪疑虑，“身为总统，我责无旁贷，必须善尽职责，采取行动”。有媒体问及，若在野党要求总统赴立院报告如何回应时，赖清德表示应该等到释宪结果后再做决定。

国民党、民众党齐声批评

针对赖清德的敞厅谈话，民众党立法院党团总召黄国昌召开记者会批评，赖清德呼吁在野党在释宪结果出来前“不宜贸然采取行动”，是否“真的把自己当太上皇？”

国民党立法院党团则批评，赖清德公开称国会改革法案违宪，“是否认为自己是大法官？”并质疑由民进党政府提名的大法官“敢忤逆吗”？

国民党党团总召傅崐萁亦反驳有舆论称，国会改革后的调查权会被用来调查台积电、企业商业机密的说法，澄清只会请“与政府官商勾结的厂商”前往立法院，听证调查也仅针对涉及弊案的企业。

目前台湾15名大法官都是由民进党籍的前总统蔡英文提名。傅崐萁在记者会上呼吁称，要大法官“拿出皇后的贞操、司法的良心”判决；赖清德则表示，大法规虽由总统提名，但是经过立法院行使人事同意权通过。赖清德强调，释宪结果不得而知，但“无论释宪结果为何，朝野都必须尊重且接受”。

图为今年5月21日，反对国会改革法案的群众聚集在立法院外示威抗议（资料照） 图像来源: YASUYOSHI CHIBA/AFP

“国会改革法案”为何引发争议？

这项备受争议的“国会改革法案”是由在野的国民党及民众党、共同提出的一系列国会职权修法，内容涉及：总统国情报告、藐视国会罪、人事同意权，以及调查权与听证权。

支持者主张，该法案能令国会更有效监督政府，并指控民进党立委“议事杯葛、暴力干扰”，将国会改革与中国挂勾“抹红”；反对者则认为，法案可能导致立法院扩权、甚至滥权，并指控审议程序未经充分讨论，要求撤回。

自5月中旬以来，法案引发立法院朝野的激烈肢体与口角冲突，导致多名立法委员送医，并有多次数以万计的大规模群众聚集在立法院外示威抗议，要求撤回法案。

最终在国民党与民进党立委的人数优势之下，法案仍于5月28日三读通过。行政院随后以条文窒碍难行为由，提出覆议，但本月21日，立法院针对覆议案表决，最终投票结果仍维持原决议。

（综合报道）

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