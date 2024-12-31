赖清德强调民主无价 习近平重申统一企图

迎接2025年，台海两岸领袖各自发表新年致词。台湾总统赖清德主张要“以民主和世界交朋友”，面对中国等极权国家则要巩固“民主防线”。相较之下，习近平则再以强硬措词传达“祖国统一”目标，语气比前一年稍显强硬。

（德国之声中文网）2025年第一天，台湾总统赖清德发表他上任之后第一场元旦演说。谈到台湾的成就，他多次以台语说“台湾尚勇”一词，主张要继续“让台湾的故事成为世界的故事”；面对中国，他则重申台湾要“居安思危，提高国防预算，展现保护国家的决心”。

“对内，我们要以民主巩固民主，另外我们更要以民主和世界交朋友，确保安全和平，因为台湾越安全，世界就越安全；台湾越强韧，世界民主防线就越巩固。”

政治上，赖清德对中国、俄罗斯、朝鲜等极权国家的集结提出示警，并表示台湾应继续加强跟民主国家往来，建立“民主保护伞”，同时对内提升“全社会防卫韧性”，以及“遏阻威胁侵犯的能力，全民拒绝威胁利诱，共同防止境外势力恶意渗透”。

经济方面，赖清德主张台湾要引领“民主供应链”，继续增加对欧美、日本和东南亚的投资，防范以中国为首的“红色供应链”对台湾的低价倾销。

有媒体问及近期台湾网红揭露有大批台人领取中国身分证一事。对此，赖清德的回答首先以台语说“免钱的最贵”。他认为，在国际上严格管控中国留学生、投资和移民，加上中国人“走线”盛行之际，台湾人这么做“怎么样看都不值得，不是很好的主意……民主无价，自由不能折现”。

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赖清德说，中国“可以大方、正大光明跟台湾交流合作，不必采取（发身分证）这些方法，这对两岸交流合作、取得台湾人民的信任，没有任何帮助”。谈到两岸交流，赖清德也再度表示是中国政府阻挠，但台湾仍愿意与中国进行对等尊严、健康有序的交流。

习近平新年贺词说了什么？

赖清德的新年演说强调台湾会坚持民主的道路，中国国家主席习近平则不忘重提统一台湾的企图。

12月31日，习近平发表了2025年新年贺词，除了谈到今年中国取得的成就和对于来年的展望，也再次提及两岸关系。他表示：“两岸同胞一家亲，谁也无法割断我们的血脉亲情，谁也不能阻挡祖国统一的历史大势！”相较去年，语气稍显强硬。

在2024年的新年贺词中，习近平指出：“祖国统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光。”

习近平在发表2023年新年贺词时，也曾向台湾喊话，称“海峡两岸一家亲，衷心希望两岸同胞相向而行、携手并进，共创中华民族绵长福祉 ”。他在2022年新年贺词中则强调“实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿”。

2024年12月31日，习近平发表新年贺词，重申对台统一企图。 图像来源: Ju Peng/Xinhua via AP/picture alliance

台湾批中国“灰色地带袭扰”

习近平发表2025年新年贺词的当天，中国海警微信公众号发文称，福建海警位金门附近海域依法开展常态化执法巡查。该声明介绍：“12月以来，福建海警组织舰艇编队持续加强金门附近海域执法巡查，进一步强化有关海域管控力度，切实维护包括台湾地区在内的中国渔民合法正当权益和生命财产安全，有力保障厦金海域正常航行和作业秩序。”

厦金海域常态化执法巡查是中国2024年2月在金门近海快艇翻覆事故发生后采取的行动。

台湾海巡署12月30日表示，中国海警自2月起已连续50次侵扰金门海域，中国持续以海警进行灰色地带袭扰、破坏区域和平稳定，海巡署将持续坚定执法立场，坚定捍卫国家主权，确保国家海域安全。

台海危机升级？

此前，多方猜测北京可能会在2025年攻打台湾。早在2021年，台湾国防部长邱国正就认为，中国到2025年将具备“全面犯台”能力。

2023年初，时任美国空军机动司令部司令的米尼汉(Mike Minihan)上将也曾猜测，台湾总统选举恐成习近平侵台借口，他写道：“我希望我错了。但我的直觉告诉我，我们将在2025年交战。”

几个月后，慕尼黑联邦国防大学情报与安全研究中心(CISS) 的一位专家向《慕尼黑信使报》表示，如果北京领导人真的决定军事攻击台湾，那么2025年1月将会是一个可能的时间窗口。

中国学者：北京四年内不会制定统一台湾时间表

然而也有中国学者近日明确否定了这种猜测。北京清华大学国际关系研究院名誉院长阎学通日前在美国《外交事务》（Foreign Affairs）期刊撰文写道，台湾独立一直并仍将是中美摩擦的根源，但两国不太可能因台湾问题而开战。

在这篇以“中国为何不怕特朗普？”为题的文章中，阎学通分析，北京未来四年会将注意力主要集中在重振经济上，不会制定统一台湾时间表；特朗普则希望成为历史上最伟大的美国总统之一，为此他将专注国内改革和建设经济，不会冒着发生大国战争的风险，卷入台湾问题。

但是中国官方的态度依旧强硬。中国大陆国台办发言人陈斌华12月25日在例行记者会上时就阎学通的表态评论道：“这是学者的个人言论。”陈斌华强调：“1949年以来，中国共产党、中国政府、中国人民始终把解决台湾问题、实现祖国完全统一作为矢志不渝的历史任务。祖国必须统一也必然统一，这是新时代中华民族伟大复兴的必然要求。”

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