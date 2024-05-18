赖清德就职演说将承诺稳健处理两岸关系

即将上任的台湾新政府国安高层透露，候任总统赖清德将在520就职演说中承诺维持两岸关系现状，延续蔡英文奠定的基础，并与各方合作确保现状不受侵蚀。

（德国之声中文网）台湾候任总统赖清德将在周一（5月20日）宣誓就职。他的就职演说内容成为各界关注的焦点。

在民进党籍的台湾总统蔡英文执政八年中，北京不断加强对台湾的军事和外加压力。同党的赖清德是台湾民主坚定捍卫者，曾自称是“务实的台独工作者”。北京视赖清德为 “危险的分裂分子”，并声称他将会给台湾带来“战争和衰落”。

路透社引述一名新政府国安高层官员称，赖清德将在就职演说中承诺，通过维持两岸关系现状来确保稳定。该名不愿透露姓名的官员在台北的一场简报会上表示：“我们将谈及稳定和稳健的方针，延续蔡英文总统奠定的基础。”

“我们将确保台湾在全球经济和地缘政治中发挥不可或缺的作用，同时维持现状，并与各方合作，确保现状不受侵蚀。”

该名官员也表示，台湾新政府将在国内外面临更加困难和复杂的现实，因为中国发动了 “更具挑衅性”的军事入侵以及意图分裂台湾民意的活动。

“我们将继续向国际社会表明，是对岸不断破坏国际秩序，破坏两岸交流的机会。”

针对两岸问题，赖清德1月13日在胜选演说中曾表示，维持台海的和平稳定是其担任总统的重要使命。“我将依照中华民国的宪政体制，不卑不亢，维持现状，在对等尊严的前提下，用交流取代围堵，对话取代对抗，自信的和中国展开交流合作，增进两岸人民的福祉，达到和平共荣的目标。然而面对中国的文攻武吓，我也有守护台湾的决心。”

台湾中央社报道称，赖清德520就职演说的基调将延续及维持胜选当日的谈话主轴。新政府的国安团队抛出未来执政的四大关键要素“稳健、自信、负责任、团结”，确保稳定现状不受侵蚀，在世界上架台湾，在内政上维持民主和平繁荣路线。

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不排除与中国展开对话

国台办发言人陈斌华本周三表示，要和平不要战争、要合作不要对抗是岛内的主流民意，“是顺应民意、走和平发展的正道，还是违逆民意、走挑衅对抗的邪路”，是“台湾地区新领导人必须严肃面对、明确回答的问题”。

法新社指出，近年来，赖清德和民进党逐渐淡化过去追求正式独立的言论，认为既然台湾已经自治，就没有必要发表会激怒北京的声明。现年 64 岁的赖清德曾多次提出与中国举行会谈，但都遭到北京拒绝。北京迄今未放弃武统选项。赖清德及执政党民进党则表示，只有台湾人民才能决定他们的未来。

鉴于局势高度紧张，国际危机组织的萧嫣然对法新社表示，赖清德预计将“延续其前任负责任的政策”。

赖清德5月14日以预录方式在“哥本哈根民主高峰会”发表演说时表示，将努力维持现状，并且不排除在相互尊重、互利互惠、尊严且不预设前提的原则下与中国展开对话。

预计将有八位国家元首和约50个外国代表团出席赖清德的就职典礼，其中包括来自美国和加拿大的代表团，以示对台湾民主的支持。

（综合报道）

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