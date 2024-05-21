赖清德就职演讲强调“互不隶属” 国民党：“新两国论”、“违宪”

台湾新任总统赖清德昨天在就职典礼演说中提出的两岸立场被在野的国民党视为“新两国论”。前总统马英九批赖清德的演讲“让两岸关系立刻面臨不可预测的风险与挑战”，国民党前主席洪秀柱称赖清德的说法“违宪”。

（德国之声中文网）昨天（5月20日），台湾新当选的总统赖清德宣誓就职。在就职典礼演讲中，赖清德表示：“我希望中国正视中华民国存在的事实，尊重台湾人民的选择，拿出诚意，和台湾民选合法的政府，在对等、尊严的原则下，以对话取代对抗，交流取代围堵，进行合作。”同时他表示，未来将延续蔡英文的“四个坚持”，维持两岸现状。

蔡英文提出的“四个坚持”包括：永远坚持自由民主的宪政体制；坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属；坚持主权不容侵犯并吞；坚持中华民国台湾的前途，必须遵循全体台湾人民的意志。

昨天，台湾总统府正式“交棒”。 图像来源: Sam Yeh/AFP

国民党主席朱立伦表示，赖清德的演说内容“非常赖清德”，“民进党的意识形态、利益，还是在国家利益之上”，他呼吁朝野不分党派应共同秉持“三要三不要”的理念。“三要”是，要把国家利益放在政党利益之上、让台湾民主向上提升，要尊重不同声音，用诚心化解朝野歧异；要以人民为本真心推动两岸和平。“三不要”是，不要因理念不同，把国人当敌人；不要制造族群对立、绿色恐怖；更不要因意识形态取代专业与科学。

今天，台湾前总统马英九在“赖萧新政府上台后的两岸关系”座谈会上批评赖清德是中华民国113年历史上第一位自称为“务实台独工作者”的中华民国总统，表明这种“新两国论”，“让两岸关系立刻面臨不可预测的风险与挑战”。

他说，两岸一切纷争的解方，都必须要回到中华民国宪法寻找答案。依据“中华民国宪法”增修条文，两岸在国家统一前，中国与台湾是一种特殊关系，绝对不是两个国家，唯有坚持“中华民国宪法”中的两岸定位，才能让两岸免于战火。

马英九表示，“如果赖政府认为两岸是两个国家，就应勇敢负起政治责任，立即推动修宪来实践这个主张；如果不是两个国家，就应该遵守现行宪法增修条文第十一条的明确规定：两岸就是台湾与中国这两个地区。这是一个严肃而重要的议题，希望赖政府认真面对，不要轻易忽略。”

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马英九基金会执行长萧旭岑今天也对外表示，赖清德直接表明“台湾是国家名称”，将中华人民共和国视为外国的“新两国论”，完全不提两岸人民关系条例，“这是赤裸裸的挑衅，更违反中华民国宪法”，等于往台独方向靠拢，两岸将陷入前所未有的危险境地。

萧旭岑说，根据宪法，两岸同属一个中国，大陆地区与台湾地区都属中华民国，不是两个国家，若有中华民国与中华人民共和国互不隶属等叙述，就是违宪。宪法名称的国家是“中华民国”，赖演说“台湾也是国家名称”，已违宪法。过去所有中华民国总统，都以“大陆地区”称呼“中华人民共和国”，若赖持续将大陆视为一个国家，也明显违宪。

国民党前主席洪秀柱则表示，赖清德才说要遵守宪法，却无视宪法，提出新的“两国论”，此举等同于“狠狠地踩了中华民国宪法一脚”。

孙文学校总校长张亚中表示，赖清德发表就职演说没有为两岸关系释出任何善意。他强调，“赖清德将北京视为威胁与挑战。将大陆的军事行动及灰色威胁与俄乌战争、以哈战争并列。此外赖清德表示，将继续坚持两岸为主权互不隶属的外国关系，这也就代表，赖清德不会接受九二共识或一个中国原则。”

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美国国务院：“北京如果选择升高对台湾的压力，就应该被视为挑衅者”

美国国务院以电子邮件形式回复台湾中央社相关问询时表示：“已经注意到赖清德在就职及胜选之夜演说中承诺将确保两岸和平稳定、并维持两岸现状。美国务院对此表达欢迎。就职是正常、例行的民主过程，北京如果选择升高对台湾的压力，就应该被视为挑衅者。”

美国务院发言人表明，美国对台政策没有改变。依据美国长期致力于维护台海和平与稳定承诺，美国反对任何一方单方面改变现状，不支持台湾独立，支持两岸对话，并期望两岸分歧能以和平、海峡两岸人民可接受方式解决。

美国国务卿布林肯前一日已透过声明祝贺赖清德就任，称美国期待与赖清德及台湾政界一同促进共享的利益和价值观，深化美台长期的非官方关系，并维持台湾海峡的和平与稳定。

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