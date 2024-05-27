赖清德就职后首个美国国会代表团访台

赖清德就职后第一个访问台湾的美国国会代表团成员表示，美国全面致力于在军事、外交和经济上支持台湾。中国外交部发言人毛宁称该代表团“向台独分裂势力发出严重错误信号”。

（德国之声中文网）美国国会代表团周一（5月27日）和台湾新任总统赖清德会晤，在中国以连续两日的军事演习回应他的就职典礼之后表示支持。

美国国会"台湾连线"共同主席、众议员巴尔（Andy Barr）说，美国全面致力于在军事、外交和经济上支持台湾。

在代表团和赖清德总统会晤之后，这位来自肯塔基州的共和党议员在台北举行的新闻发布会上说："在美国、台湾或世界任何地方，都不应该对美国维持台海现状与和平的决心有任何怀疑。"

中国政府认为台湾是中国领土的一部分，必须置于其控制之下，必要时可以使用武力。美国和大多数国家一样，与台湾没有正式的外交关系，但根据本国必须为台湾提供自卫手段。

中国政府强烈反对

中国政府对美国国会的访问表示强烈反对，称其"损害中美关系和台海和平稳定"。

中国外交部发言人毛宁周一（5月27日）在例行记者会上说，美国议员"执意窜访台湾，违反一个中国原则和中美三个联合公报，也违背了美国政府作出仅与台湾保持非官方关系的政治承诺，向台独分裂势力发出严重错误信号"。

台湾外交部长：美在关键时刻展现团结

一周前上任的赖清德预计将继续执行同样来自民进党的前任总统蔡英文的政策。

台湾新任外交部长林佳龙表示注意到中国最近的演习，并称美国代表团的访问是在关键时刻“展现团结的重要姿态"。

中国5月23日和24日在台湾周边开展为期两天的军事演习 图像来源: EASTERN THEATER COMMAND OF THE PEOPLE'S LIBERATION ARMY/AFP

代表团包括四名共和党人和两名民主党人，由众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）率领。这位得克萨斯州共和党人在去年4月访问台湾后受到了中国的制裁。他率领的该代表团是赖清德宣誓就职后，访问台湾的第一个美国国会代表团。

他说："美国现在是、将来也永远是一个可靠的伙伴，任何胁迫或恐吓都不会减缓或阻止国会对台湾的例行访问。"

麦考尔列举了国会上个月批准的对乌克兰、以色列和台湾的军事援助法案。中国外交部发言人毛宁表示，"中国大陆坚决反对美台军事联系，反对武装台湾"。

美国代表团其他成员包括来自加州的共和党议员金映玉（Young Kim）、来自南卡罗来纳州的共和党议员威尔森（Joe Wilson）、来自加州的民主党议员帕内塔（Jimmy Panetta）以及来自宾夕法尼亚州的民主党议员胡拉汉（Chrissy Houlahan）。

（美联社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。