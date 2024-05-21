赖清德就职：“史上最佳”的台日关系如何互动？

赖清德就职台湾总统，日本派出的国会议员人数创下史上最多。台日关系看似来到新的篇章，但是在官方层面上仍是相对保守。未来日本在中国与台湾之间的拿捏，仍是如履薄冰。

（德国之声中文网）台湾新任总统赖清德週一（5月20日）走马上任，日本跨党派的议员联盟“日华议员恳谈会”（简称日华恳）派出31人到台湾参加赖清德就职典礼，人数创下历来最高纪录。其中，执政的自民党有18人；除了共产党籍外，其他党籍皆有议员赴台，也是首次。

上任之后，赖清德的第一场午宴，随即接待日华恳的来访议员，可见赖清德本人对于台湾与日本关系的重视。

日华恳的会长古屋圭司面对媒体询问“是谁主动邀请”时，称“这是双方确认与协议的结果，行之有年的信赖累积，互相告知”。席间他也说，“台湾与日本是生死与共的命运共同体”，对台湾这位“患难见真情”的挚友，需要加深对话。

古屋在会中宣布未来深化台日关系的6个新面向，包括：日美台三国战略对话会在台湾实体召开；支持台湾加入世界卫生组织（WHO）等国际组织；支持台湾加入跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），且日华恳将成立团队小组辅助；全力支持经济安保；支持台日人才互动来访；成立女性专业小组跟台湾交流女性从政议题等。

古屋对赖清德的典礼谈话给予肯定：“对于台湾身份认同的坚持这点（很认同），表述方式或有不同，但核心精神我认为是很像（蔡英文）的。”

中国驻日大使高声批评

然而，中国官方对于赖清德的发言感到相当不满。中国国务院台湾事务办公室（国台办）不假辞色地批评赖“暴露台独工作者本性”。

此外，中国驻日大使吴江浩也在这天与日本政界人士、学者们举办座谈。席间，吴江浩批评赖清德就任是“公然为台独势力帮衬”，直言“日本公民将会被拖入火海”。过去在日本以温和姿态交流的吴江浩，这次被认为罕见拿出强硬态度。

根据中国驻日大使馆20日发布的声明，吴江浩批评日本部分人士“鼓噪‘台湾有事就是日本有事’……大肆渲染中国‘武力攻台’，竭力煽动恐慌情绪”。他重申中国对台立场不变，称中方“愿尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力”。对于吴江浩的反弹，日华恳干事长萩生田光一回应，日本议员赴台观礼，“他国无权置喙”。

图为中国驻日大使吴江浩去年4月在东京与日本立宪民主党代表泉健太会晤。（资料照） 图像来源: Kyodo/picture alliance

不过，虽然日台之间弥漫友好气氛，双方关系其实仍存在阴影。中间偏左派的《朝日新闻》指出，自前首相安倍晋三的“台湾有事就是日本有事”等发言后， 民意调查显示有6成日本民众认为日本应在台湾遭受攻击时给予援助；但事实上，派遣日本自卫队或是支援武器的法律限制仍高。

该报道引述日本防卫省的研究机构“防卫研究所”专家五十岚隆幸，称“有勇气的发言会发生误解”，而未来可能发生冲突时的避难与演练“需要更脚踏实地的反復讨论”。

美日台战略合作加深

赖清德过去曾自称为“务实的台独工作者”，但在竞选总统以及正式就职时并未明确主张“台湾独立”，而是强调要依循蔡英文的路线，守护台湾的自由、民主与繁荣，一方面加强国防，一方面巩固与民主世界盟友的关系。

中间偏右的《产经新闻》社论写道，为防止台湾海峡发生不测事态，日本西边的防卫工事有必要大幅强化；而只有日台强化自身防卫力，才能提高对中国的吓阻。社论认为，未来美日台的战略会谈常态化势不可挡。

台海紧张为何让日本最西端的岛屿忧心忡忡？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

但该社论也提及，中国将扩大国民党等亲中势力在台湾的影响力，而介入内政是最划算的方式；此外，中国会继续出动船舰在金门等离岛滋扰、派军机绕台飞行，用威吓手段搭配特定媒体宣传，来达到中国想要的效果。

《朝日新闻》的社论则提到中国近年经济成长下滑、台商对中国投资锐减等趋势。社论主张，此时需要经济复苏的是中国，而拿回台湾经济界的信任、让其安心才是当务之急；习近平政权应该要先评估双方的利益，改善“欠缺包容性跟柔软性的台湾政策”，才能让两岸关系出现缓和。

最佳时刻中的如履薄冰

台日之间的关系互动，除了上述的加深交流外，未来台湾驻日代表谢长廷的位置将由谁接手，也是决定赖清德时期的台日互动关键。蔡英文未来是否可以在适当时机访日，亦成为媒体关注焦点；对此，古屋圭司仅称：“大家都会想到这问题，但我只能说会研究，这不是这么简单就可以讲出来的。”

值得注意的是，各大日媒在赖清德就职典礼隔天的社论，几乎都把焦点放在“两岸关系必须要有新的对话，否则未来4年关系只会更恶化”。

《产经新闻》社论认为，赖清德任用郑文灿担任海基会董事长，或许是唯一可以促成两岸重启交流的契机；《每日新闻》则以“险峻下的出航”形容赖清德的处境，未来前方的波涛汹涌仍未可知。

另外，也有国会议员私底下表示日台关系来到“二战之后的最佳时刻”，外交官员更称“赖的演说内容很出色”。但与此同时，目前可能也是两岸关系降到最低冰点之际。继承蔡英文路线的赖清德强硬重申“两岸互不隶属”，或许也引起日本官方更多注意。

日本官房长官林芳正20日表示，对于台海和平稳定、透过对话解决问题的立场是不变的。外界解读，某种程度上这是希望在中日韩的三国会面之前，慎防擦枪走火；虽然台日关系发展良好，但日本政府面对与中国的关系，也在寻求做好平衡杠杆。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。