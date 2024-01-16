赖清德就任前过渡期 中国打"观望牌"

（德国之声中文网）执政的民进党胜选者赖清德到5月20日才会接替蔡英文的总统职务。一些外交官和分析人士认为，这期间，北京并不想要打破与华盛顿近来达成的微妙关系平衡。

再加上今年11月美国将举行的总统选举，使得形势的复杂性增加。在两党选战中，围绕外交政策的辩论在加强。

一些民进党人士预计，赖清德上任后的四年任期恐怕也绝非易事。中国官方在选前就已将其称为"危险的分裂分子"。

而太平洋小岛国瑙鲁与台湾断交，大概就是一个序曲。北京长期在外交上孤立台湾，台北的邦交国已经所剩无几。台湾外交部称，北京打压台湾的这一举动是对民主价值的报复。

但北京目前可能不会过度施压。有分析认为，中国想要先观望美国的反应。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



北京可能采取的经济和政治手段

华盛顿智库大西洋理事会客座研究员、台湾政治学者宋文迪（Wen-Ti Sung）表示，北京拉拢瑙鲁是唾手可得。

他表示，中国官员现在可能在进行内部研究，哪里出了问题，--北京所倾向于的在野党国民党为什么没能胜选总统。

国民党也并非全败。赖清德因获得不到四成的立委议席。这意味着，国民党与较小的在野党联合就可以拥有多数议席。

周六胜选后，赖清德表示，在对等尊严的前提下，用交流取代围堵，对话取代对抗，自信的和中国展开交流合作，增进两岸人民的福祉，达到和平共荣的目标。他同时表示，面对中国的文攻武吓，他也有守护台湾的决心。

中国军方没有对台湾选举发表直接评论，不过，周一，其东部战区发布海军在东海某海域开展实战化训练的视频。

这样的行动无法与2022年8月美国众议院发言人佩罗西访台之后、中国举行环台湾导弹和海军演习的规模相比。

在经济上，北京也有一些可采取的胁迫手段。

去年12月，中国取消了对台湾12种化学品的关税减免。台北视之为企图干预大选。宋文迪表示，北京的这一做法并未奏效。"所以现在，北京需要重新衡量如何使用经济制裁针对赖清德发出信号，而不会让整个台湾社会感到更加排斥。"

在政治上，北京也可能与不同的在野党人士及团体取得联络。周六，中国国台办表态称，台湾地区两项选举结果显示，民进党并不能代表岛内主流民意。

中国官方媒体目前反应低调。

台灣大選結束了，你還好嗎?

（路透社）

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