 赖清德将参加洪都拉斯总统就职仪式 途径美国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2022

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时政风云

赖清德将参加洪都拉斯总统就职仪式 途径美国

清楚的是，洪都拉斯新当选总统没有与台湾断交；不清楚的是，出席同一典礼的美国副总统哈里斯是否会见赖清德，在美"过夜"途中，有没有美方高官拜访。

Taiwan | Lai Ching-te

（德国之声中文网）台湾副总统赖清德将参加洪都拉斯总统卡斯特罗（Xiomara Castro）的就职典礼，并途径美国停留。台湾总统府发言人张惇涵周四（1月20日）告知，赖清德率领的台湾特使团将于1月25日启程，去程将在洛杉矶停留一晚，于1月27日转赴洪都拉斯访问，返程则定于1月29日经美国旧金山停留一晚，全团预计于1月30日晚返回台北。

台湾高阶政治人物正式出访拉美，可能的情况下都会选择途径美国的一个城市，而这样的作法又历来受到北京的关注并引起发其不满。

中国外交部发言人赵立坚周四在例行记者会上表示，"中方一贯坚决反对美方或者其他与中国建交的国家安排这种过境，一贯反对美台进行任何形式的官方往来。"

台湾总统府发言人的张惇涵则表示，赖清德副总统将与美国政要进行通话以及视讯会议。她没有具体说明赖清德将同美国哪些政治家进行会晤，是不是有美国政府官员参与。媒体报道，美国副总统哈里斯也将前往洪都拉斯参加卡斯特罗的就职典礼。洪都拉斯是美国中美洲移民的主要来源国之一，而哈里斯则接受拜登总统的重任负责解决移民问题，她迄今的政策并没有带来移民问题的转机。现在他们二人出现在同一场合，届时哈里斯同赖清德会不会举行会晤，是有关各方聚焦的议题。

Honduras - Xiomara Castro

洪都拉斯新当选总统卡斯特罗（红衣）

事实上，洪都拉斯已成为华盛顿和北京外交角力的又一个战场。属于左派阵营的卡斯特罗在竞选期间称，一旦当选总统将与台湾断交，并与中国建交。不过，当选之后她并没有履行这一诺言。台湾外长吴钊燮去年12月曾表示，洪都拉斯候任总统卡斯特罗的团队已向他做出许诺，与台湾的关系不会发生改变。然而前不久，同属中美洲的尼加拉瓜在奥特加第四次当选该国总统后宣布同台湾断交，转而同北京建交，令台湾的邦交国还剩下14个。

（综合报道）

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