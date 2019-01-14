 赖清德对上蔡英文 民进党2020总统大选谁出线? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2019

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时政风云

赖清德对上蔡英文 民进党2020总统大选谁出线?

民进党周一展开2020总统大选的党内初选登记，而前行政院长赖清德率先到党中央领表参选。 这出乎众人意料之外。民进党第一时间表示，民进党目前没有分裂的本钱；若有竞争，也是「良性竞争」。

William Lai (picture-alliance/AP Photo/J. Lai)

民进党周一展开2020总统大选的党内初选登记，而前行政院长赖清德率先到党中央领表参选。 这出乎众人意料之外。民进党第一时间表示，民进党目前没有分裂的本钱；若有竞争，也是「良性竞争」。

(德国之声中文网) 前行政院长赖清德在民进党展开2020总统大选党内初选登记的首日，便率先表态参选。 他受访时表示，他在辞去行政院长一职后，便专心投入立委辅选。 虽然民进党在周六的补选成功守住新北市三重区与台南市的基本盘，他却深刻感受到民进党以及台湾的处境，仍旧十分险峻。

赖清德说: 「放眼2020年，民进党的情势比2008年还要险峻。 基层极度焦虑，担心2020年若输掉总统选举，立委席次又大幅减少，则失去的不只是政权，台湾的主权和民主也将陷入空前的挑战和危机。 」

对于赖清德的表态，民进党内部第一时间皆表示，他们相信此举为良性竞争，但也警告民进党目前没有分裂的本钱。 民进党秘书长罗文嘉说，民进党中央对于2020的党内初选皆以开放态度进行准备，并强调即便有竞争，也会是公平竞争。 其余党员则认为党内初选的良性竞争，可使党内最后的提名人更强大。

赖清德在受访时也提到，国民党所提议的和平协议，并无法防止中国并吞台湾。 他以西藏与香港作为实例，强调台湾要独立自主。 他表示: 「台湾要自己当家作主，继续过自由、民主、人权的生活，绝不成为第二个香港，也绝不能成为第二个西藏。 2020年的总统和立委选举必将攸关台湾的未来。 」

根据民进党党内初选的时程，初选登记将于4月2日截止，并从4月4日到9日办理政见发表会，并根据4月10日到12日进行的民调，于4月17日正式提名候选人。 台湾苹果日报报导，由于蔡英文日前已透过与美国电视CNN的专访宣布参选连任，这也表示蔡英文与赖清德将在下个月初的政见发表会上，正面交锋。

Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen (Office of the President, Taiwan )

由于蔡英文日前已透过与美国电视CNN的专访宣布参选连任，这也表示蔡英文与赖清德将在下个月初的政见发表会上，正面交锋。

对于赖清德宣布参选的消息，总统府也于第一时间发出简短声明，表示蔡英文将在出访太平洋友邦前，完成登记手续，并强调现阶段对蔡英文来说，最重要的是顺利推行各项国政。 此外，前时代力量主席黄国昌也于第一时间在脸书上表示，赖清德宣布参选的消息为「今天最震撼的新闻」。

期待与韩国瑜交手

不少媒体也关心赖清德如何看待韩国瑜这位可能的竞争对手。 赖清德表示，韩国瑜跟自己一样喜爱武侠小说，是百年难得一见的政治奇才。 也因如此，他认为韩国瑜才有办法在短时间内当选高雄市长，并期待与韩进行一场君子之争，赢的人带领台湾往前走。

韩国瑜稍早被问到如何看待赖清德表态参选2020总统大选时，第一时间表情惊讶的表示等他看完报导再做回应。而当媒体问他是否自己会领表参选时，他依旧回答: 「我们专心冲高雄经济。 」

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