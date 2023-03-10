 赖清德完成民进党总统初选登记 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2023

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时政风云

赖清德完成民进党总统初选登记

台湾副总统、民进党党主席赖清德周三完成民进党总统初选登记。他提出“拼经济、护民主、强国防、保和平”诉求。

赖清德是民进党内最热门的总统候选人人选，去年底提出和平保台

赖清德是民进党内最热门的总统候选人人选，去年底提出"和平保台"

（德国之声中文网）本周三（3月15日），民进党主席赖清德完成党内初选登记，随后发表简短谈话。

他表示，今年1月18日怀着戒慎恐惧的心情接任民进党主席，希望团结党内，擦亮民进党清廉、勤政、爱乡土的招牌，重新赢得人民的信任与支持。

他说："特别是台湾位于印太第一岛链的关键位置，直接面对中国日益增强的文攻武吓，不择手段的外交打压，还有大玩和战两手策略的种种威胁，台湾必须要团结一致，持续壮大台湾，坚守民主阵容，确保台湾安全。"

他表示，请给他机会带领国家，团结国人一起拼经济、护民主、强国防、保和平，共同完成守护台湾、促进民主、和平及繁荣的新时代使命。

民进党方面表示，如果有两个或更多的候选人登记，就会举行初选。到目前为止，赖清德是民进党内最热门人选。

"和平保台"

2020年，民进党通过提出"抗中保台"赢得总统大选。作为2024年总统大选的民进党候选人，赖清德曾在2018年表达过，他是一个"务实的台独工作者"。他曾说："台湾是主权独立的国家，与中国互不隶属。"中国大陆国台办发言人回应表示，赖清德的言论是"十分危险且自不量力的"，赤裸裸的"台独"言论必将自食恶果。

去年年底，赖清德在高雄的党员说明会上提出"抗中保台"的替代说--"和平保台"，他说，台湾是热爱和平的地区，很希望大家能够和平相处。很多分析认为，民进党对"保台"方式论述的修正是民进党去年九合一地方选举遭遇失败，党内检讨败选原因之一是在俄乌战争之下"抗中牌"失灵。

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3月6日，现年84岁的台湾监察院前院长王建煊将宣布参选台湾总统。王建煊是新党创始人之一，在台湾前总统李登辉任内曾担任财政部部长，并于前总统马英九任内担任6年监察院长。王建煊表示，他若当选，目标是2025年完成两岸统一，同时痛批国民党的"九二共识"一直搞下去就是独立，不会被中国接受，"如果不和平统一，台湾就完蛋了"。民进党方面表示，这种说法不符合台湾主流民意。

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