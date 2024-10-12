赖清德双十演说后 中国或对台湾实施经济施压

台湾总统赖清德发表双十演说两天之后，中国商务部表示考虑对台湾采取进一步贸易限制措施。路透社指出，这可能预示着，中国在不久的将来或对台湾实施关税或其他形式的经济施压。

（德国之声中文网）台湾总统赖清德发表双十演说后两天，中国商务部新闻发言人本周六（10月12日）表示，正依据对台贸易壁垒调查结论，研究针对台湾采取进一步贸易限制措施。根据中国商务部官网，发言人表示，自去年12月15日商务部发布公告，认定台湾对大陆贸易限制措施构成贸易壁垒以来，民进党当局未采取任何实际措施取消对大陆的贸易限制。

本周四（10月10日），台湾举行双十国庆典礼，台湾总统赖清德在演说中重申，中华民国及中华人民共和国“互不隶属”，且中国“无权代表台湾”。北京立即做出回应，中国外交部发言人毛宁表示，赖清德的讲话蓄意割裂两岸历史联结，变换花样贩卖台独谬论。她表示，无论赖清德当局说什么、做什么，都改变不了两岸同属一个中国的客观事实，更阻挡不了中国必然统一、也终将统一的历史大势。她还说道，谋独挑衅是死路一条。

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路透社指出，中国商务部周六的表态可能预示着，不久的将来，中国可能对台湾实施关税或其他形式的经济施压。国台办发言人朱凤莲周六表示，对有关部门正依据对台贸易壁垒调查结论，研究采取进一步措施表示强烈支持。她还直指民进党，表示其破坏两岸协商的政治基础，使两岸贸易争端问题难以通过协商解决。

今年五月，中国宣布中止对重新对134项台湾进口商品的优惠关税减让，重新征收关税。台湾陆委会主委对此表示强烈抗议，批评中国对台“施压”与“恐吓”之举不利于两岸经贸关系，只会让双方“渐行渐远”。

此前，中国去年年末宣布中止12项石化产品关税优惠，当时正逢台湾举行总统大选前夕，当时此举遭台湾政府批评为“经济胁迫”、“以商逼政”。



(路透社等)

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