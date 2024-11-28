赖清德出访前夕 台湾演练“整体防空作战计划”

在台湾总统赖清德即将出访太平洋友邦之际，台湾空军举行防空演习强化应变。赖清德此行将过境美国，中国外交部回应称，反对美方“以任何形式纵容支持‘台独’分裂分子及其分裂行径”。

（德国之声中文网）台湾空军司令部周四（11月28日）表示，为强化整体防卫作战效能，并检测应变与接战程序，空军周四清晨派遣各型机、舰及防空飞弹系统，执行“整体防空作战计划演练”。此次演习持续两小时，从清晨5时至7时。

台湾空军司令部强调，“面对敌情变化，将持续藉由各项实战化训练提升防卫韧性，以预应潜在威胁与挑战，确保空防安全”。

中国声称台湾是其领土，并经常派遣战机、无人机和军舰绕台，以持续施加军事压力。

中国空飘气球扰台

台湾也通报中国在台湾岛附近放空飘气球，称此为中国扰台模式的一部分。

根据台湾国防部周四发布的即使军事动态，截至11月28日6时的24小时内共发现13架中国军机、7艘军舰在台海周边活动，另有2枚空飘气球飘入台湾应变区域。军方称已运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。

台湾国防部表示，第1枚气球于周三下午1时52分进入基隆西北方60里处、高度1万6000尺，于下午3时33分消失；第2枚于同日下午4时4分进入基隆北方88里应变区、高度1万尺，傍晚5时22分消失。

上周日，台湾军方也曾侦获一枚中国空飘气球进入相同水域。

中国再度发动环台军演 台湾人怎么看？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

赖清德首度出访 中国：一贯反对美台官方往来

台湾总统赖清德将于周六启程访问马绍尔群岛、图瓦卢和帕劳，为期7天6夜。这是赖清德就任后首度出访。上述太平洋岛国是台湾仅存的12个邦交国中的其中三个。

台湾总统办公室周四证实，赖清德此行将过境美国夏威夷及关岛。中央社引述府方人士称，元首外交行之有年，将循惯例处理，并秉持安全、尊严、便利、舒适四大原则。赖清德此次过境夏威夷和关岛，除了见老朋友，也会与智库闭门交流座谈。

中国外交部发言人毛宁周四在例行记者会上回应称，一个中国原则是国际关系的基本准则和国际社会的普遍共识，“赖清德当局窜访所谓的邦交国、搞政治操弄谋‘独’挑衅的行径不可能得逞”。

毛宁表示：“我们一贯反对美台官方往来，反对台湾当局领导人以任何名义、任何理由‘窜美’，反对美方以任何形式纵容支持‘台独’分裂分子及其分裂行径。”

路透社本周引述消息人士报道，中国可能在赖清德12月6日结束访问前或之后不久进行“联合利剑-2024C”军事演习，目的是在特朗普上任前“画线立威”。

台湾民视新闻台引述台湾总统府发言人郭雅慧称，若中国假借台湾总统出访为由发动军演，“将是对区域和平稳定现状的公然挑衅”。她强调，维持区域和平稳定是两岸共同责任，期待北京“放弃这类损人不利己的单边行为”。

（综合报道）

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