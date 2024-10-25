赖清德再赴金门：“台澎金马寸土不让”

古宁头战役75周年之际，台湾总统赖清德再度前往金门，为当年的阵亡将士主持追思祭奠活动。这是赖清德就任总统以来，今年第二次亲赴台海两岸的最前沿地带。

(德国之声中文网）10月25日，台湾总统赖清德在金门主持“古宁头战役75周年追思祭悼典礼”，并同军民代表以及参战老兵一道向阵亡将士陵墓上香、献花以及行三鞠躬礼。赖清德同追思活动现场的老兵一一握手问候，并附耳向老兵说道：“谢谢你当年出生入死，保家卫国……多谢你们当年的付出，才有台湾今天的幸福安康。”

1949年10月1日，毛泽东在北京宣告中华人民共和国成立；10月17日，解放军攻克厦门，并在1周后的10月24日夜晚登陆金门，但遭遇台湾守军强力反击，3天后全军覆没。这场战役为日后的两岸分治状态奠定了基础。由于是一次惨败经历，中国官方历史中对此次战役讳莫如深，绝少提及。

祭奠活动后为答谢参战老兵而举行的餐会上，赖清德发表演说称：“古宁头战役，是国军保卫台海和平的第一场战役，阻止了共军的进犯；从这个胜利开始，奠定了往后安定的基础，中华民国得以在台澎金马落地生根75年。如今，古宁头不仅是军事胜利的象征，更代表了我们保家卫国的决心：台澎金马，寸土不让，坚定守护家园。”

赖清德表示，古宁头战役告诉我们，自由民主并非理所当然，而是需要大家的共同守护。

“我们捍卫国家主权的决心、维持台海和平稳定现状的努力、希望两岸对等尊严、健康有序对话交流的承诺、以及世世代代守护民主自由生活的坚持，都未曾改变，也坚持不变。古宁头战役的胜利，也告诉我们，只要团结一心，就能对抗威权；只要坚定信念，就必定能够守护家园。”

赖清德上次赴金门，是在“823炮战”66周年那天。他在金门发表的这两场演说，都试图替两岸关系定调。8月演说时，赖清德便曾对中国喊话：“我们不再反攻大陆，但是我们也不愿意受共产党统治，我们要继续过民主自由人权法治的生活。”

8月23日，台湾总统赖清德在金门向“八二三炮战”阵亡将士陵墓上香。 图像来源: Sam Yeh/AFP/Getty Images

赖清德此次讲话中提到的“捍卫主权、维持台海和平、希望对等对话以及世代坚守民主生活”等所谓“四个不变”立场，在他今年10月10日的“双十讲话”中也有强调。

台湾陆委会24日公布的最新民调显示，92.7%民众支持“四个不变”主张、68.8%民众赞成“中华民国在台澎金马落地生根”说法。

北京方面过去曾对赖清德的“四个不变”立场做出强硬回复，称赖清德“蓄意割裂两岸历史连结”，是在变换花样兜售“台独谬论”。赖清德发表“双十讲话”当天，中国外交部发言人毛宁表示：“赖清德不管说什么，做什么，都无法阻挡中国必然统一，也终将统一的历史大势。”

现年65岁的赖清德今年5月20日就任台湾总统以来，北京方面明显加强了针对台湾的文攻武吓。10月14日，解放军组织陆海空及火箭军诸兵种在台湾周边举行联合军演。台湾国防部表示，这是中国军方单日出动军机进入台湾应变区的最高纪录。

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（综合报道）

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