赖清德再与美方互动 中国驻美大使提出罕见警告

（德国之声中文网）台湾副总统赖清德在周五（1月28日）即将结束此次出访之际，与美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）进行了视讯会晤。路透社报道表示，这进一步显示出华盛顿对台湾的支持。

赖清德本周前往洪都拉斯参加了其新总统的就职典礼，寻求巩固友邦关系。此前，洪都拉斯曾传出消息有意转投北京。目前，台湾只剩下14个邦交国。

赖清德在从洪都拉斯返回台湾的途中在旧金山停留。他表示，与佩洛西进行了线上交谈。

“我很高兴与佩洛西会面，她是人权的捍卫者和台湾的真正朋友。我们致力于共同加强美台伙伴关系”，赖清德在推特上这样写道，并分享了视讯会谈的照片。台湾驻美代表蕭美琴也参加了这次会谈。

据台湾中央社报道，佩洛西在视讯会议中表示，“坚定支持台湾参与世卫组织”。报道称，佩洛西透露，她曾亲自向谭德赛表示，台湾应该参与WHO，其参与不可或缺。

高度的象征意义

赖清德周四（1月27日）在洪都拉斯与美国副总统哈里斯进行了简短交谈。路透社报道指出，这是一次罕见的接触，具有高度的象征意义。这次接触发生在中美紧张关系不断升级之时，也再次惹怒北京。

另外，在赖清德前往洪都拉斯的途中经过洛杉矶时，他也与美国国会的十几位议员进行了线上谈话。

赖清德被看作是台湾2024年总统选举的潜在可能人选。

赖清德与美方的一连串互动引起北京强烈不满。中国外交部发言人赵立坚在本周五的例行记者会上表示，美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，严肃对待中方立场和关切，“停止与台湾进行任何形式的官方接触，不向台独势力发出任何错误信号”。同一天，中国国台办也以警告回应。

台湾问题是“火药桶”

尽管没有正式的外交关系，但美国是台湾最重要的国际支持者和武器供应商。拜登政府更多次表示会坚守其对台湾“坚如磐石”的承诺。

中国驻美国大使秦刚近日接受美媒专访时提出罕见警告

中国驻美大使秦刚在近日接受美国国家公共广播电台（NPR）采访时表示，台湾问题是中美关系的“火药桶”，“如果台湾当局在美国的怂恿下走上独立之路，中国和美国很可能会陷入军事冲突”。

NPR的相关报道指出，秦刚的这一表述异常的直接，通常中国外交官们都使用“玩火”这样更加笼统的术语。

这是秦刚自去年7月在华盛顿就职后首次接受美媒一对一的采访。采访中，在谈到可能的军事冲突时，这位中国驻美大使说，“海峡两岸的人民都是中国人，我们是同胞”，他表示北京政府没有战争的愿望，但中国不会放弃武统手段，“因为这是一种威慑”。他也表示，中国“最重要的关系”是与美国的关系，希望这个关系“不要被搞乱”。

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