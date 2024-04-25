赖清德公布新国安团队 吁中国“有自信”面对台政府

民进党籍的赖清德将于今年5月20日宣誓就职。他表示，面对中国进逼，台湾新的国安团队面臨“前所未有”的挑战。他一方面宣布人事布局，一方面也对中国释放信息。

（德国之声中文网）台湾准总统赖清德週四（4月25日）公布了最后一波内阁与国安人事，并表示面对严峻的地缘政治变化、区域霸权崛起，“新国安团队面臨的挑战前所未有”。

赖清德说：“面对极权主义的兴起，中国的步步进逼，国安团队责无旁贷，要以国家为己任，扛起守护国家的责任。”

他的国安团队，最受瞩目的是国防、外交首长和涉及两岸关系的人事任命。其中，国防部长将由现国安会秘书长顾立雄接手，外交部长则是现总统府秘书长林佳龙；原来的外长吴钊燮将担任国安会秘书长，原国安局长蔡明彦则将留任。至于海基会董事长，由现行政院副院长郑文灿担任；陆委会主委则是现海基会副董事长兼秘书长邱垂正。

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一般认为，赖清德的国安与两岸政策大致延续现任台湾总统蔡英文的路线，强调主权与民主和平，一方面降低对中国的依赖，一方面加强与国际社会的连结。

接下来外界关注的是，赖清德在5月20日就职当天将抛出什么样的两岸论述，北京又将如何解读与回应。此前，国台办曾形容赖清德及其副手萧美琴是“双毒（独）组合”、批评他们“害台”。

准外交部长林佳龙在记者会上指出，台湾的处境“非常特别”，而外交关乎台湾的生存与发展；未来台湾的外交路线是“成熟稳健、令人信赖”，推广“以民主为基础的价值外交”，以及“产业日不落国的经贸外交”。

并非军方背景的“文人”顾立雄出任国防部长，也被形容为新团队的一大亮点。顾立雄说，他未来担任防长的任务是强化台湾军队战力，并促进台湾参与印太地区的“协同性吓阻架构”；他的首要目标会是“复杂化对岸的算计，让中国可能的军事冒进作为，时间表不断往后递延”。

准陆委会主委邱垂正、准海基会董事长郑文灿等人，在台湾则被视为“和平务实路线的知中派”。据台湾中央社报道，东吴大学政治系助理教授陈方隅认为，邱垂正“与中国打交道时非常灵活，他是中共不会反对接触的人”；而任命“温和派”郑文灿，则表明台湾新政府“对北京释出善意”。

中国国台办发言人朱凤莲24日曾被问及对海基会人事的看法。当时她重申中方一贯立场，称无论谁主掌海基会，关键在于台湾是否承认“九二共识”。

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赖清德向中国喊话

在内阁人事记者会上，赖清德呼吁中国“要有自信，要愿意面对台湾人民托付的民选合法政府，这样才是两岸交流的正道”。

他强调，台湾在国际上与区域内扮演负责任的角色，对中国乃至国际社会而言，“就是一个善意”，而且台湾人“与人为善，非常希望两岸能够朝向和平的方向发展”；假如中国仍不愿面对台湾民选合法政府，只愿意在特定前提下跟台湾在野党交流，对中国“不见得是好处”。

中国国台办尚未回应赖清德的言论。此前，北京多次强调，两岸对话的前提是台湾政府必须先接受“一个中国”原则及“九二共识”；赖清德所属的民进党政府拒绝接受此一前提。

近期，台湾在野党国民党政要频繁造访中国，例如台湾前总统马英九过去2年两度访中，最近这一次更赴北京会晤中国国家主席习近平，举行“马习二会”。马英九在今年1月台湾总统大选前接受DW专访，曾称就两岸关系而言，必须“信任习近平”。

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蔡英文挥别8年执政

5月20日交棒给赖清德之后，蔡英文就会卸下8年的总统职务。根据非营利组织台湾民意基金会23日发布的民调，45.4%的民众满意她处理两岸关系方面的表现，48.1%不满意。

对蔡英文在外交政策上的表现，满意与不满意者分别占48.5%和46.3%。在她执政期间，台湾强化与美国与欧洲民主国家的往来，但也面臨所羅門群岛、基里巴斯、洪都拉斯、瑙鲁等太平洋与中南美国家先后与台湾断交、转向中国的局面。

至于对蔡英文国防政策的评价，满意与否的差距较大，分别有52%的人满意、40.7%不满意。

整体而言，在该民调定义的八大施政面向上，台湾人民最满意的是蔡英文的国防政策，以及没收国民党不当党产等举措；最不满意的则是司法改革、经济表现、两岸关系等领域。

图为台湾总统蔡英文与副总统赖清德去年10月10日出席双十活动。（资料照） 图像来源: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

（综合报道）

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