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赖清德公布新国安团队 吁中国“有自信”面对台政府

2024年4月25日

民进党籍的赖清德将于今年5月20日宣誓就职。他表示，面对中国进逼，台湾新的国安团队面臨“前所未有”的挑战。他一方面宣布人事布局，一方面也对中国释放信息。

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图为台湾总统、副总统当选人赖清德与萧美琴在今年1月13日的大选赢得胜利。（资料照）
图为台湾总统、副总统当选人赖清德与萧美琴在今年1月13日的大选赢得胜利。（资料照）图像来源: Ichito Ohara/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

（德国之声中文网）台湾准总统赖清德週四（4月25日）公布了最后一波内阁与国安人事，并表示面对严峻的地缘政治变化、区域霸权崛起，“新国安团队面臨的挑战前所未有”。

赖清德说：“面对极权主义的兴起，中国的步步进逼，国安团队责无旁贷，要以国家为己任，扛起守护国家的责任。”

他的国安团队，最受瞩目的是国防、外交首长和涉及两岸关系的人事任命。其中，国防部长将由现国安会秘书长顾立雄接手，外交部长则是现总统府秘书长林佳龙；原来的外长吴钊燮将担任国安会秘书长，原国安局长蔡明彦则将留任。至于海基会董事长，由现行政院副院长郑文灿担任；陆委会主委则是现海基会副董事长兼秘书长邱垂正。

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一般认为，赖清德的国安与两岸政策大致延续现任台湾总统蔡英文的路线，强调主权与民主和平，一方面降低对中国的依赖，一方面加强与国际社会的连结。

接下来外界关注的是，赖清德在5月20日就职当天将抛出什么样的两岸论述北京又将如何解读与回应。此前，国台办曾形容赖清德及其副手萧美琴是“双毒（独）组合”、批评他们“害台”。

准外交部长林佳龙在记者会上指出，台湾的处境“非常特别”，而外交关乎台湾的生存与发展；未来台湾的外交路线是“成熟稳健、令人信赖”，推广“以民主为基础的价值外交”，以及“产业日不落国的经贸外交”。

并非军方背景的“文人”顾立雄出任国防部长，也被形容为新团队的一大亮点。顾立雄说，他未来担任防长的任务是强化台湾军队战力，并促进台湾参与印太地区的“协同性吓阻架构”；他的首要目标会是“复杂化对岸的算计，让中国可能的军事冒进作为，时间表不断往后递延”。

准陆委会主委邱垂正、准海基会董事长郑文灿等人，在台湾则被视为“和平务实路线的知中派”。据台湾中央社报道，东吴大学政治系助理教授陈方隅认为，邱垂正“与中国打交道时非常灵活，他是中共不会反对接触的人”；而任命“温和派”郑文灿，则表明台湾新政府“对北京释出善意”。

中国国台办发言人朱凤莲24日曾被问及对海基会人事的看法。当时她重申中方一贯立场，称无论谁主掌海基会，关键在于台湾是否承认“九二共识”。

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赖清德向中国喊话

在内阁人事记者会上，赖清德呼吁中国“要有自信，要愿意面对台湾人民托付的民选合法政府，这样才是两岸交流的正道”。

他强调，台湾在国际上与区域内扮演负责任的角色，对中国乃至国际社会而言，“就是一个善意”，而且台湾人“与人为善，非常希望两岸能够朝向和平的方向发展”；假如中国仍不愿面对台湾民选合法政府，只愿意在特定前提下跟台湾在野党交流，对中国“不见得是好处”。

中国国台办尚未回应赖清德的言论。此前，北京多次强调，两岸对话的前提是台湾政府必须先接受“一个中国”原则及“九二共识”；赖清德所属的民进党政府拒绝接受此一前提。

近期，台湾在野党国民党政要频繁造访中国，例如台湾前总统马英九过去2年两度访中，最近这一次更赴北京会晤中国国家主席习近平，举行“马习二会”。马英九在今年1月台湾总统大选前接受DW专访，曾称就两岸关系而言，必须“信任习近平”

台湾前总统马英九专访

蔡英文挥别8年执政

5月20日交棒给赖清德之后，蔡英文就会卸下8年的总统职务。根据非营利组织台湾民意基金会23日发布的民调，45.4%的民众满意她处理两岸关系方面的表现，48.1%不满意。

对蔡英文在外交政策上的表现，满意与不满意者分别占48.5%和46.3%。在她执政期间，台湾强化与美国与欧洲民主国家的往来，但也面臨所羅門群岛基里巴斯洪都拉斯瑙鲁等太平洋与中南美国家先后与台湾断交、转向中国的局面。

至于对蔡英文国防政策的评价，满意与否的差距较大，分别有52%的人满意、40.7%不满意。

整体而言，在该民调定义的八大施政面向上，台湾人民最满意的是蔡英文的国防政策，以及没收国民党不当党产等举措；最不满意的则是司法改革、经济表现、两岸关系等领域。

图为台湾总统蔡英文与副总统赖清德去年10月10日出席双十活动。（资料照）
图为台湾总统蔡英文与副总统赖清德去年10月10日出席双十活动。（资料照）图像来源: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

（综合报道）

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