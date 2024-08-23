赖清德任内首访金门：不反攻大陆亦不愿受中共统治

金门“823炮战”66週年这天，赖清德前往金门，演说大篇幅涉及两岸关系，强调台湾要团结面对“中国威胁”。他造访金门前夕，国民党立委陈玉珍与金门旅游业者在北京与国台办主任宋涛见面，盼开放陆客赴金门旅游。同一日，解放军23架次军机飞越台海中线。

（德国之声中文网）民进党籍的台湾总统赖清德週五（8月23日）偕国防部长顾立雄等人，前往金门参与“823炮战胜利66週年”纪念活动。这是他自今年5月20日上任以来，第一次造访金门，行程包含参访公墓、在忠烈祠出席公祭，并且也向参战官兵与遗属致意。

值得注意的是，据台湾《联合报》报道，台湾军方向来是“逢五或十”才会扩大办理纪念仪式，但今年8月初“忽然传出”赖清德要亲赴金门出席823纪念活动；鉴于两岸自年初以来多次在金门邻近水域发生冲突，各界也格外关注，赖清德在金门的演说是否会展现“强硬”调性，影响两岸关系走向。

图为赖清德在金门参加823炮战66週年的祭拜仪式。他在金门时也向参战官兵遗属致意。 图像来源: Sam Yeh/AFP/Getty Images

“我们不再反攻大陆，但是我们也不愿意受共产党统治，我们要继续过民主自由人权法治的生活。”赖清德以823炮战为出发点，主张台湾当前面对的中国威胁，“并没有比往年来得少”。

赖清德认为，中国对台湾的“渗透、宣传、分化”不会停止，而且中国“拿下台湾”的企图，并非“哪一个人、哪一个政党说了什么事情、做了什么事情”，就能改变的。

“我们要了解，中国要拿下台湾，它还有一个更深远的目标，这也是国际社会不断强调的：中国要在西太平洋，甚至于在世界，改变以规则为基础的国际秩序。”

他重申要“守护台澎金马，捍卫中华民国”，并强调台湾会持续加强战力、提高国防预算，向国际社会“展现守护国家的决心”。

台湾行政院週四（22日）通过2025年度总预算，其中国防预算编列增加7.7％，超越全年度的总体经济成长预期，总金额达6470亿新台币，占GDP比率约2.45%。台湾国防部表示，国防预算编列达GDP的3％是目标，但“不会与其他国家军备竞赛”，而是根据需求稳定增加。

金门823炮战爆发于1958年，后续发生一连串战役，又被称为“第二次台海危机”。当时台湾在美国的协助下，对解放军进行反击；到了1979年，中国与美国建交，中方发表《告台湾同胞书》，并宣布停止对台炮击。823炮战是两岸之间最后一次大规模的军事冲突。

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金门访团赴北京会宋涛

在台湾戒严、台海两岸对峙时期，金门曾被视为“反共前线”的岛屿。如今，金门附近水域则成为两岸海巡和海警执法的“灰色地带”，频传争议事件。

今年2月，有中国渔民在金门水域翻船死亡，此后中方宣布在厦金海域展开“常态化执法巡查”，多次派出海警船进入台湾的禁限制水域；7月，一艘台湾渔船在金门水域遭中国海警登检扣押，专家当时告诉DW，这显示中国欲以海警执法，巩固对台海的“管辖权”。

虽然爆发多起争议，但对部分金门民众来说，即使两岸关系紧绷，仍然期盼陆客能撑起观光命脉。

在赖清德造访金门前夕，国民党籍的金门立委陈玉珍与金门县议长洪允典等人，以及观光业者组成的访团，在北京与中国国台办主任宋涛会面。此访团20日便抵达北京，行程为期4天3夜，目的是希望促使中国开放陆客到金门自由行与团客旅游，并且建议开放陆生可到金门就学。

台湾中央社报道，两岸双方闭门会谈持续大约90分钟；据陈玉珍转述，宋涛的态度正面：“宋主任的原文说，不会让我们空手而归，因为我们已经具体提出了我们金门乡亲的期待。”

陈玉珍表示，她期盼对方可以在今年10月1日中国黄金週之前开放。她也强调陆客带来的观光产值对金门经济的重要性，认为陆客能够“让金门现在奄奄一息的观光产业，可以注入新的活水”。

中国官媒新华社引述宋涛发言，一方面重申中国反“台独”、坚持“九二共识”的立场，一方面主张要“积极推动两岸人员往来正常化、两岸交流合作常态化”，并且希望推动金门和厦门“融合发展”。

对于争取陆客赴金门一事，台湾陆委会副主委梁文杰说，台湾欢迎陆客到金门和马祖旅游。被问及陈玉珍等在野阵营居中协调的角色，梁文杰回应：“这些热心人士如果对事情有帮助，让事情比较好的解决，我们也都乐见。”

在金门访团前往北京之际，中方也开放了另一台湾离岛马祖的“小三通”，允许福建民众前往马祖旅游；依台湾政府规定，陆客最多可停留15天。今年8月初，已有新冠疫情之后第一团陆客到马祖旅行。

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早在今年初，中国文旅部便宣布将“率先恢复福建居民到马祖旅游”，并且“在平潭到台湾的海上客运直航复航后”，也会开放福建团客赴台观光。

当时恰逢台湾前总统马英九会晤中国国家主席习近平、国民党立委傅崐萁率团访中之后不久；有专家告诉DW，这是中国对台湾释出“善意”，但也有倡议团体主张，中国实际目的是想“把经济当作武器”，用经济利益“胁迫台湾人向中国屈服”。

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据台湾国防部发表的新闻稿，8月23日早晨开始，台湾军方陆续监测到解放军歼-16、空警-500等各型主、辅战机及无人机计27架次出海活动，其中23架次逾越台海中线及其延伸线。

台湾国防部强调，“运用联合情监侦手段严密掌握，并检派任务机、舰及岸置飞弹系统适切应处”。

（路透社、中央社、《联合报》等）

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