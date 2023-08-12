赖清德今日启程过境美国，表示期待会晤美国朋友

（德国之声中文网）台湾副总统赖清德周六（8月12日）飞往美国，开始了又一次激怒了中共的敏感行程。

中国声称拥有民主台湾的主权，并誓言有朝一日要占领台湾领土——如果有必要，将不惜使用武力，最近进一步加大了政治和军事压力。

中国反对其他国家与台湾进行官方交流，并经常对台湾领导人在美国的“过境”停留做出愤怒的反应。

赖清德是明年台湾总统选举的候选人，他将出席巴拉圭新任总统的就职典礼，而他在美国的正式行程只是往返巴拉圭的“过境”中转。

赖清德在社交媒体X（原推特）上发帖表示，他即将率团前往巴拉圭出席巴拉圭新任总统贝尼亚（Santiago Peña Palacios）的就职典礼，并向他及巴拉圭人民转达总统蔡英文和台湾最美好的祝贺。此外，他也很期待能和现任总统阿布铎会面，感谢他对于台湾的坚定支持，也很高兴过境时能与美国朋友见面。

作为回应，美国在台协会主席罗森柏格也转发赖清德贴文，对赖清德出访期间过境美国表示期待与欢迎。



预计赖清德在前往巴拉圭的途中会在纽约停留，从巴拉圭飞回时会在旧金山停留。

上周，中国外交部敦促美国领导人“遵守一个中国原则……停止美台官方往来”。

今年4月，台湾总统蔡英文在加州会见美国众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）后，中国举行了为期三天的模拟封锁台湾的军事演习。

在赖清德出发前，台湾方面曾试图淡化此次行程。

外交部发言人刘永健指出，这是赖在副总统任内第二次过境美国，历任副总统过境美国有11次，这次是第12次。

刘永健强调，赖清德副总统此行是以官方身份，而非以候选人的身份出访，台湾正副元首出访过境美国行之多年，并无特别之处。

他说，如果中国采取挑衅作为，破坏区域和平稳定现状的一方是中国，不是台湾，也不是美国。

在赖清德出发前一周，中国军方入侵台湾海域和领空的事件比往常更多——尽管在过去的一年里，此类事件几乎每天都在发生。

周三，台湾国防部称，在过去的24小时内，在台湾岛周边发现33架中国战机和6艘中国舰船。

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