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赖清德：中国扩张威权主义的对象不限于台湾

2024年8月21日

台湾总统赖清德警告称，中国扩张威权主义的对象不限于台湾，中国经贸施压的受害者也不只有台湾。区域及全球民主国家，需要更加团结，才能抵抗威权主义的扩张。

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台湾总统赖清德
台湾总统赖清德：中国企图改变国际上以规则为基础的国际秩序，全球民主国家，需要更加团结，才能抵抗威权主义的扩张。图像来源: Ann Wang/REUTERS

（德国之声中文网）台湾总统赖清德周三（8月21日）警告称，中国扩张威权主义的对象不限于台湾，并呼吁民主国家团结起来遏制其扩张。

中国声称台湾是其领土的一部分。中共中央统战部部长石泰峰周二在香港出席"全球华侨华人促进中国和平统一大会"时表示，"今天中国大陆比历史上任何时期，都更有信心和能力实现中华民族伟大复兴及国家统一"。

赖清德周三早上在台北出席"凯达格兰论坛-2024印太安全对话开幕式"以英文致辞时说，过去几年威权主义的扩张越来越具有侵略性，已是全球性的挑战。

他对参加论坛的来自11个国家的政界人士和学者们表示："中国扩张威权主义的对象不限于台湾，中国经贸施压的受害者也不只有台湾。"

他说，"中国企图改变国际上以规则为基础的国际秩序。全球民主国家，需要更加团结，才能抵抗威权主义的扩张。"

德军远赴印太 忧心中国扩张

北京加大对台湾军事和政治压力

赖清德于5月20日宣誓就职，他因坚定捍卫台湾的主权而被中国贴上"台独顽固分子"的标签。

近年来，北京加大了对台湾的军事和政治压力，并在赖清德就职后几天内发动了围绕台湾岛的军事演习，出动了战斗机和海军舰艇。

台湾军方几乎每天都在报告中国军舰在其水域周围的活动，以及中国战斗机和无人机在岛屿周围的出动情况。​​​​​​​

赖清德指出，中国大陆在东中国海、南中国海扩军，不仅在台海举行军演，还与俄罗斯在南中国海、西太平洋、日本海进行联合军演，破坏区域和平稳定。

赖清德说，台湾位处第一岛链，直接面对来自中国大陆的威胁，台湾将无畏无惧，肩负起责任，积极推动"和平四大支柱行动方案"，维持台海的和平稳定。

赖清德多次向北京提出对话的请求，但自其前任蔡英文于2016年当选以来，两岸谈判实际上已经中断。蔡英文反复表示，台湾不是中国的一部分。

（法新社）

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