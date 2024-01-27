赔偿8330万美元！特朗普不服要上诉

（德国之声中文网）周五（1月26日），陪审团判决美国前总统特朗普因诽谤女作家卡罗尔（E. Jean Carroll），须向对方支付8330万美元的赔偿金。赔偿金包括1830万美元的名誉损害赔偿金，以及6500万美元的惩罚性赔偿金。

卡罗尔2019年起诉特朗普，指责对方否认了近30年前对她进行了性侵犯，破坏了她作为一名值得信赖记者的声誉。当时，特朗普还是美国总统。

陪审团听取了该案的结案陈词。卡罗尔的律师曾呼吁，特朗普要为诽谤卡罗尔和否认强暴她付出“沉重”代价。

特朗普在其自创的社交媒体平台“Truth ”称，他将对卡罗尔诽谤案的判决提出上诉，并补充说周五的判决是“荒谬的”。

庭审期间发生了什么？

周五的庭审持续了不到三小时。 在庭审过程中，这位前总统被听到小声嘀咕说，这个案件是一场“欺诈行为”和“猎巫”，他声称不知道卡罗尔是谁。法官两次要求他保持安静。 特朗普在卡罗尔的律师进行最后陈述时离开了法庭。之后，他在自己的律师陈述时返回庭审。

卡罗尔称特朗普的表现得好像他的行为似乎不受法律约束。她补充说：“这场审判是为了永远让他叫停这些行为……现在是让他为此付出巨大代价的时候。”

图为本周五庭审后，女作家卡罗尔（E. Jean Carroll）离开法庭

特朗普的律师则表示，卡罗尔享受着新获得的名气，她比以往任何时候都“更开心”，并援引卡罗尔的证词称，她已经进入了支持者的“爱的茧”。

官司缠身的特朗普

周五的陪审团由七名男子、两名女子组成。这是在九个月内第二次有陪审团就与卡罗尔相关的案件作出裁决。去年5月，另一个陪审团判决特朗普必须向卡罗尔支付500万美元赔偿金，理由是性侵。

特朗普还面临四项刑事案件的指控，其中包括两项意图推翻2020年总统大选结果的指控，而特朗普概不认罪。

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尽管背负官司，特朗普本周二（1月23日）赢得了新罕布什尔州的初选，这让他距离成为2024年共和党总统候选人更进一步。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

（美联社，路透社）

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