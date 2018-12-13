赔了中加关系 美国仍袖手旁观

(德国之声中文网) 先是美国总特朗普就贸易问题抨击加拿大，接着沙特阿拉伯因为人权问题又与其杠上。现在，据说因为加拿大替美国逮捕华为财务长孟晚舟，中国拘留了两名加拿大人作为报复。加拿大被夹在两个超级大国中间，美国很明显也没有要替这个北方盟友讲话的意思。

加拿大历史学家博思韦尔(Robert Bothwell)说:「我们从未如此孤独......我们没有任何真正的盟友。我认为这是中国人这么做的另一个原因......我们的报复手段太少了。中国是敌对势力。」

中国外交部發言人陆慷周四表示，加拿大前外交官康明凯和企业家迈克尔「涉嫌从事危害中华人民共和国国家安全的活动」而被逮捕。目前，加拿大领事官员无法去探访他们。

加拿大压力倍增

渥太华当局在12月1日应美国要求逮捕中国电信巨头华为财务长孟晚舟，并准备将其引渡至美国，审理有关违反伊朗制裁令的案件。虽然10天后，加拿大就让孟晚舟取保获释，但加拿大已经成了中美争霸间的夹心饼。

事实上，在孟晚舟案前，加拿大与中国的关系基本上非常好。主要原因是因为加拿大总理特鲁多的父亲，已故前总理皮埃尔·特鲁多（Pierre Trudeau），在1970年代使许多其他国家承认一个中国，放弃与中华民国 (台湾) 的外交关系。此后，中国成为仅次于美国的加拿大第二大贸易伙伴。

中国的投资推动了温哥华和多伦多的房地产荣景。加拿大有三分之一的外国学生是中国人。现任总理特鲁多甚至谈到了与中国达成自由贸易协定的可能性，加拿大的贸易更多样化，改变依赖美国75％的出口的现况。

可能也是因为这样，两位加拿大公民被逮捕后，特鲁多相对低调。反对派保守党领袖谢尔(Andrew Scheer)表示，特鲁多对中国人的态度不够强硬。

他说:「特鲁多处理中加关系的态度太天真，现况显示这个做法并不奏效。」

被中国拘捕的加拿大商人迈克尔被指与平壤政府有合作关系

特朗普改变美加关系

这是加拿大今年与第二次与「大国」發生争端。由于特鲁多曾表示不会在谈判中敲定新的北美贸易协议，让特朗普在6月誓言让加拿大付出代价。这是美国对这个亲密盟友前所未有的攻击。特朗普还称特鲁多虚弱又不诚实。相关言论使加拿大人相当震惊。

此外，特朗普本周表示，如果有助于与中国达成贸易协议，他可能会介入孟晚舟案。这等于是把美国的司法程序与美中贸易谈判拉在一起，间接否定加拿大官员坚称逮捕非政治行动的说法。

加拿大外交部长方慧兰（Chrystia Freeland）猛烈抨击此番言论，称任何要求引渡的国家「理应确保司法过程不被政治化」。

美国驻渥太华大使馆的前经济顾问道森(Laura Dawson)表示，过去加拿大通常会指望美国支持他们处理类似的问题，但在特朗普任内却有了变数。她认为华盛顿让加拿大孤立无援是很罕见的状况。

她说:「特朗普已经明示，两国关系不再那么紧密......他毫不掩饰自己偏爱单打独斗，又缺乏对传统联盟的尊重。」

过去几年，美国常会在加拿大受到攻击时替其辩护。其他国家也知道加拿大有美国撑腰。但现在这样的关系已经出现变化。

8月份，加拿大外交部发布声明，支持一名被捕的沙特阿拉伯运动人士，沙特政府随后驱逐了加拿大大使，并撤回了自己的大使。沙特人还出售了加拿大的投资，并命令在加拿大留学的公民离境。当时包括美国在内的其他国家都没有公开支持加拿大。

美国，以及国际社会的沉默

加拿大是世界上少数几个毫不掩饰地捍卫人权和国际法治的国家之一。但现在国际情势似乎不利于它继续过往的坚持。加拿大与美国的贸易受到特朗普对加拿大商品的关税威胁，迫使加拿大转而与中国建立更加紧密的贸易关系，希望增加对亚洲的出口。

多伦多大学教授史蒂芬威尔说:「在特朗普上任初期，曾有中国将取代美国、成为加拿大最大贸易伙伴的想法。现在想想真是疯了......对任何一个比中国小的国家来说，要与中国打交道都很可怕。」

美国企业研究所（American Enterprise Institute）的中国问题专家斯克罗斯（Derek Scissors）称中国对加拿大采取的行动很「狡猾」。

他表示，加拿大只是按照美国的例行引渡程序行事。他认为美国应该跳出来说「为什么要针对加拿大人？你有问题应该找我们。」

他说:「你扣留加拿大人是因为加拿大人不能做任何反击。这是霸凌。」

前加拿大前驻华大使马大维 (David Mulroney)强调，不只美国，其他西方国家也应该支持加拿大。

他说:「不管是在台面上还是台面下，如果有美国、英国、澳大利亚和法国这些国家的代表为我们说话，会是一件很好的事: 让中国人知道，这对他们的名誉有多大影响，中国会如何被质疑是否还是安全工作和生活的地方。」

华盛顿国际研究学院的桑兹 (Christopher Sands) 说，世界注意到特朗普在贸易谈判期间是如何对待加拿大，也看到当沙特阿拉伯为了人权议题挑战加拿大，美国是如何保持沉默。而当这次加拿大为了美国發出的逮捕令而得罪中国时，如果美国再没有动作，真的很糟糕。

夏立民/罗法(美联社)